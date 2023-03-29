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«Это не Россия, детка»: в Киргизии наехали на девушку из-за того, что она разговаривала на русском

«Это не Россия, детка»: в Киргизии наехали на девушку из-за того, что она разговаривала на русском

Автор:
29 марта 2023 14:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Девушка   Киргизия   Россия   магазин   продавец   хам   язык   
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Ещё и жёстко нахамили.

В Киргизии девушка зашла в магазин и заговорила по-русски. Это очень не понравилось местному и он начал «предъявлять за язык». Попутно объяснил, что они в России говорят на русском, значит и она должна говорить в чужой стране на киргизском.

В Киргизии действительно говорят на русском и киргизском. Киргизский - государственный язык, а русский - официальный.

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Метки: Девушка   Киргизия   Россия   магазин   продавец   хам   язык   
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62  комментария
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53k
dima423 2 часа назад
я кыргыз... тупица ты а не кыргыз)
В России ты говоришь по русски, потому что ты русский знаешь, а твой киргизский никто не знает, и по другому ты общаться не сможешь, между собой вы и по киргизски пи*дите и никто вам не предъявляет за это... а если в киргизии все говорят и понимают по русски, то почему не говорить на русском?
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1k
raael13 2 минуты назад
В России живет более 100 народов, у этих народов есть свои языки их никто не запрещает и не запретит.
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3k
Директор свежего воздуха 5 минут назад
Это мырка, а не киргиз.
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29k
Ego sum qui sum 18 минут назад
" что они в России говорят на русском" -да ладно?!
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 21 минуту назад
А, кстати, если бы он услышал немецкую, английскую, французскую и т.п. речь, точно так же бы наехал или как нашкодивший щенок преданно заглядывал в глаза?
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−10
Anothereone 22 минуты назад
Такие незначительные разногласия много где возникают, но обычно ни к чему не приводят. Этот автор специально сканирует сеть в поисках подобной ерунды, чтобы как можно больше разжигать.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 23 минуты назад
Ну что же, гастеры, добро пожаловать к нам....
Посмотрим на ваше знание великого и могучего.
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28k
Alex Полчаса назад
Чурка не умытая
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8k
KAUSTIC Полчаса назад
Далпайоп ты , а не кыргыз...
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11k
Shtoppi 36 минут назад
<<Попутно объяснил, что они в России говорят на русском, значит и она должна говорить в чужой стране на киргизском.>>
-----------
ОНИ в России говорят на русском.!!!??? Насколько я знаю они в России сидят как паразиты е_учие, нелегалы, и на Русском знают от силы несколько дежурных фраз и то с таким акцентом, что хер поймешь что они там тарахтят.
Так что не надо русским в своей жопе мира за язык предъявлять, а то ведь и здесь могут найтись те, кто с этих плоскомордо-пиз_оглазых спросит.
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48k
Элек Мек 37 минут назад
Его при родах на кафельный пол роняли? Почему у него голова квадратная?
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19k
alexis 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
taxcop 42 минуты назад
Трусливый и неадекватный киргиз. На мужика бы так наехал
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31k
Ashabad 46 минут назад
Национализм - это сифилис нации. Он происходит от дурных желаний, поражает мозг и даёт уродливое потомство.
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4k
Трям 51 минуту назад
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1k
Максим Макашев 52 минуты назад
и нам ещё хотят привить толерантность к этим образинам?
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476
сергей ремизов 55 минут назад
Думаю в любой стране ,любом месте, найдётся такой вот долбоящер.
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19k
Robin Hood 56 минут назад
Не кыргыЗЗЗ - педераст. И такой штампик вытатуировать на его тупой нацыковской башке
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842
Kra Час назад
самый простой способ раскачать общество, это подкинуть ему национальную идею...
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31
dasn7 Час назад
Официальный язык общения ООН им не нравится?
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20k
nobody® Час назад
Так а чего тогда по-русски за свой язык поясняешь?
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