«Это не Россия, детка»: в Киргизии наехали на девушку из-за того, что она разговаривала на русском

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Ещё и жёстко нахамили.
В Киргизии девушка зашла в магазин и заговорила по-русски. Это очень не понравилось местному и он начал «предъявлять за язык». Попутно объяснил, что они в России говорят на русском, значит и она должна говорить в чужой стране на киргизском.
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В Киргизии действительно говорят на русском и киргизском. Киргизский - государственный язык, а русский - официальный.
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В России ты говоришь по русски, потому что ты русский знаешь, а твой киргизский никто не знает, и по другому ты общаться не сможешь, между собой вы и по киргизски пи*дите и никто вам не предъявляет за это... а если в киргизии все говорят и понимают по русски, то почему не говорить на русском?
Посмотрим на ваше знание великого и могучего.
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ОНИ в России говорят на русском.!!!??? Насколько я знаю они в России сидят как паразиты е_учие, нелегалы, и на Русском знают от силы несколько дежурных фраз и то с таким акцентом, что хер поймешь что они там тарахтят.
Так что не надо русским в своей жопе мира за язык предъявлять, а то ведь и здесь могут найтись те, кто с этих плоскомордо-пиз_оглазых спросит.