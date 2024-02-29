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Апноэ, артрит и так далее: лечащий врач Байдена огласил список диагнозов главы США

Апноэ, артрит и так далее: лечащий врач Байдена огласил список диагнозов главы США

Автор:
29 февраля 2024 09:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Джо Байден   США   белый дом   здоровье Байдена   отчет   плановый осмотр   президент сша   терапевт   
1571
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По мнению эскулапа, президент скорее жив, чем мёртв.

Состояние здоровья действующего главы США тревожит всё больше здравомыслящих американцев, тем более что дедушка Байден нацелился на второй президентский срок. Ему бы первый дотянуть и обойтись без импичмента по состоянию здоровья! Чтобы успокоить соотечественников, лечащий врач Байдена рассказал о диагнозах своего пациента.


Белый дом опубликовал результаты планового медосмотра, который Байден проходит каждый год. В отчете терапевта говорится, что глава США страдает от нескольких заболеваний. Не слишком серьёзных и никак не мешающих его работе.


Среди них - апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Обструктивное апноэ, из-за которого Байдену приходится спать в кислородной маске, меж тем, может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта. Всё остальное - обычные возрастные изменения организма. Из-за гастроэзофагеального рефлюкса, как следует из отчёта,  Байдену приходится «чаще прочищать горло».




Сам Байден сообщил, что обследование ничем не отличалось от предыдущего. Интересно, что умственные способности главы США врачи снова оставили без проверки. Официальный представитель Белого Дома уверена, что это совершенно не нужно.




«Президенту не нужен тест на умственные способности. Это не моя оценка. Это оценка врача президента. К такому же выводу пришел невролог», — заявила Карин Жан-Пьер, добавив, что Байден ежедневно доказывает свои умственные способности, беседуя с народом на самые разные темы.

Лучше бы, конечно, она этого не говорила. Всем известно, что официальные обращения Байден зачитывает, пользуясь помощью телесуфлёра ( и даже в этих случаях ошибается), а в неофициальной беседе говорит порой такую чушь, что сопровождающим президента лицам становится даже неловко.


Да и тот факт, что у окружения Байдена есть целый список инструкций на все случаи жизни президента (от подъема по трапу до отслеживания передвижения главы США по сцене, чтобы не заплутал) говорит сам за себя.


Впрочем, вердикт врачей был краток: «здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина» и обследование «не показало никаких новых проблем». К новому президентскому сроку готов!

Источник:

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Метки: Джо Байден   США   белый дом   здоровье Байдена   отчет   плановый осмотр   президент сша   терапевт   
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14  комментариев
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9k
Ntvl 2 часа назад
конечно здоров! зачем правящей элите (серым кардиналам) здравомыслящий президент?
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4k
просто Дмитрий Минуту назад
ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ! как говорил русский классик
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35k
Юр21 5 минут назад
Просто прелесть, а не президент!
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121
Комнатный Сибиряк 10 минут назад
Думаю что его кукловоды такие же древние и несовсем здравомыслящие рептилоиды
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5k
Хачик 16 минут назад
И вот такое говно смеялось над нашим Брежневым!
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53k
Aleksandr 50 минут назад
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10k
Trenzel2003 53 минуты назад
В.В.Путин правильно сказал. Нам нужен Байден. И он нужен на второй срок. Потому что цитата. -"...Байден более предсказуем...".
А вообще, Мир считает что старичку ковбою пора на упокой.
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33k
Ashabad 55 минут назад
В Штатах не президент управляет страной. Президент в Штатах - это всего лишь выразитель консенсуса интересов нескольких сверх-богатых кланов. Поэтому они могут хоть кота выбрать, хоть робота-пылесоса.
И этот же факт, между прочим, говорит об устойчивости системы власти в Штатах.
В США самая архаичная, самая коррумпированная и наиболее поддающаяся фальсификациям система выборов: через выборщиков. Ни в одной другой развитой стране, где практикуются выборы главы страны, нет такой системы. Везде прямые выборы. Даже в Британии, где глава страны - король, а управляет страной премьер - и там правящую партию избирают прямым голосованием.
А в Штатах система выборщиков, постоянные изменения округов для голосования, разные правила выборов в разных штатах и законодательно запрещено сомневаться и проверять результаты выборов, особенно иностранным организациям и гражданам.
Поэтому президент в Штатах не правит. Президент в Штатах представляет тех, кто реально правит страной - это есть крупнейшие олиграхические кланы. Вот недавно глава клана Ротшильдов помер - вот это и есть один из тех, кто реально правил Штатами.
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190
sioma08 Час назад
Старый - престарый дед, который уже стал посмешищем. У него одна болезнь - СТАРОСТЬ.
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21k
Shtoppi 2 часа назад
«... обследование «не показало никаких новых проблем». »
-------
да вот только старые проблемы никуда не делись. старческий маразм как был так остался и стал еще крепче, а лживые ублюдки, из окружающей деменциального кретина своры, продолжают срать в уши скудоумным обывателям пиндостана о том что все хорошо. главное не останавливайтесь - так вас и не станет.
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6k
Lexx 2 часа назад
Упорно игнорируют его процветающую старческую деменцию. Даже если к нему придут паркинсон с альцгеймером, они это также не увидят.
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26k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка coub.com
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