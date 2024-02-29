Апноэ, артрит и так далее: лечащий врач Байдена огласил список диагнозов главы США

По мнению эскулапа, президент скорее жив, чем мёртв.
Состояние здоровья действующего главы США тревожит всё больше здравомыслящих американцев, тем более что дедушка Байден нацелился на второй президентский срок. Ему бы первый дотянуть и обойтись без импичмента по состоянию здоровья! Чтобы успокоить соотечественников, лечащий врач Байдена рассказал о диагнозах своего пациента.
Белый дом опубликовал результаты планового медосмотра, который Байден проходит каждый год. В отчете терапевта говорится, что глава США страдает от нескольких заболеваний. Не слишком серьёзных и никак не мешающих его работе.
Среди них - апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Обструктивное апноэ, из-за которого Байдену приходится спать в кислородной маске, меж тем, может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта. Всё остальное - обычные возрастные изменения организма. Из-за гастроэзофагеального рефлюкса, как следует из отчёта, Байдену приходится «чаще прочищать горло».
Сам Байден сообщил, что обследование ничем не отличалось от предыдущего. Интересно, что умственные способности главы США врачи снова оставили без проверки. Официальный представитель Белого Дома уверена, что это совершенно не нужно.
«Президенту не нужен тест на умственные способности. Это не моя оценка. Это оценка врача президента. К такому же выводу пришел невролог», — заявила Карин Жан-Пьер, добавив, что Байден ежедневно доказывает свои умственные способности, беседуя с народом на самые разные темы.
Лучше бы, конечно, она этого не говорила. Всем известно, что официальные обращения Байден зачитывает, пользуясь помощью телесуфлёра ( и даже в этих случаях ошибается), а в неофициальной беседе говорит порой такую чушь, что сопровождающим президента лицам становится даже неловко.
Да и тот факт, что у окружения Байдена есть целый список инструкций на все случаи жизни президента (от подъема по трапу до отслеживания передвижения главы США по сцене, чтобы не заплутал) говорит сам за себя.
Впрочем, вердикт врачей был краток: «здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина» и обследование «не показало никаких новых проблем». К новому президентскому сроку готов!
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А вообще, Мир считает что старичку ковбою пора на упокой.
И этот же факт, между прочим, говорит об устойчивости системы власти в Штатах.
В США самая архаичная, самая коррумпированная и наиболее поддающаяся фальсификациям система выборов: через выборщиков. Ни в одной другой развитой стране, где практикуются выборы главы страны, нет такой системы. Везде прямые выборы. Даже в Британии, где глава страны - король, а управляет страной премьер - и там правящую партию избирают прямым голосованием.
А в Штатах система выборщиков, постоянные изменения округов для голосования, разные правила выборов в разных штатах и законодательно запрещено сомневаться и проверять результаты выборов, особенно иностранным организациям и гражданам.
Поэтому президент в Штатах не правит. Президент в Штатах представляет тех, кто реально правит страной - это есть крупнейшие олиграхические кланы. Вот недавно глава клана Ротшильдов помер - вот это и есть один из тех, кто реально правил Штатами.
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да вот только старые проблемы никуда не делись. старческий маразм как был так остался и стал еще крепче, а лживые ублюдки, из окружающей деменциального кретина своры, продолжают срать в уши скудоумным обывателям пиндостана о том что все хорошо. главное не останавливайтесь - так вас и не станет.