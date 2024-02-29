Апноэ, артрит и так далее: лечащий врач Байдена огласил список диагнозов главы США

Состояние здоровья действующего главы США тревожит всё больше здравомыслящих американцев, тем более что дедушка Байден нацелился на второй президентский срок. Ему бы первый дотянуть и обойтись без импичмента по состоянию здоровья! Чтобы успокоить соотечественников, лечащий врач Байдена рассказал о диагнозах своего пациента.

Белый дом опубликовал результаты планового медосмотра, который Байден проходит каждый год. В отчете терапевта говорится, что глава США страдает от нескольких заболеваний. Не слишком серьёзных и никак не мешающих его работе.

Среди них - апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Обструктивное апноэ, из-за которого Байдену приходится спать в кислородной маске, меж тем, может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта. Всё остальное - обычные возрастные изменения организма. Из-за гастроэзофагеального рефлюкса, как следует из отчёта, Байдену приходится «чаще прочищать горло».