"У него острый ум". В Белом доме не сомневаются в умственных способностях Байдена

Белому Дому сегодня пришлось отчитываться, что необходимости в оценке умственных способностей Байдена в рамках ежегодной диспансеризации нет.

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер официально заявила, что президент США ежедневно "доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует".

От себя она, горько поджав губы, добавила, что она провела "бессчетные часы с президентом" и верит, что "у него острый ум, и он контролирует ситуацию". С ее слов, Байден "оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы".