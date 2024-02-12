"У него острый ум". В Белом доме не сомневаются в умственных способностях Байдена

У гегемона всё стабильно. Как всех успокоила сегодня домовёнок Кузя - пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, диспансеризация Байдену не нужна. "Он оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы, у него острый ум и он контролирует ситуацию". А тем временем, довольные избиратели вытащили из старого шкафа предвыборный ролик старины Джо, который через 4 года стал ещё актуальнее.
Белому Дому сегодня пришлось отчитываться, что необходимости в оценке умственных способностей Байдена в рамках ежегодной диспансеризации нет.
На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер официально заявила, что президент США ежедневно "доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует".
От себя она, горько поджав губы, добавила, что она провела "бессчетные часы с президентом" и верит, что "у него острый ум, и он контролирует ситуацию". С ее слов, Байден "оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы".
Источник:
Тем временем, снятый к прошлым выборам по мотивам фильма «Уикенд у Берни» ролик «Уикенд у Байдена» за четыре года стал только актуальней.
Нам надо, чтобы его выбрали. А дальше мы сможем делать, что захотим!
Источник:
На видео ниже подборка "всёконтролируещего президента ядерной державы":
Источник:
Чем громче Белый дом заявляет, что все под контролем, тем больше издеваются над стариной Джо не только его избиратели, но и весь мир:
Байден посрамил критиков и доказал остроту своего ума, когда безошибочно воспроизвел звуки ВСЕХ животных!
- Как лошадка говорит?
- Иго-го!
- Умничка! А коровка?
- Мм-му-уу!
- Ты мой сладкий! А собачка?
- Ррр!
- Это когда сердится, а еще?
- Гав-гав!
«Нет, мистер Байден, эта красная кнопка — не смыв в туалете. Упс!»: В итальянском il Fatto Quotidiano опасаются, что состояние Байдена может привести к опасным ситуациям.
Но, ничего страшного, сообщают американские СМИ.
Ведь сегодня Камала Харрис сказала, что может исполнять обязанности Байдена, если вдруг Самоходный дед окончательно поедет головой. Об этом пишет Wall Street Journal.
Никто не сомневается, особенно учитывая вот ее высказывание:
У Соединенных Штатов очень важные взаимоотношения… по сути альянс… с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство.
Источник:
- TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из состава США
- «Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*
- Команда Байдена придумала как сделать, чтобы он не спотыкался и не падал
- США и Великобритания нанесли удары по Йемену: что известно о ситуации на Ближнем Востоке
- "Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена
цирк...
внимательно слушая бред,
сложно ответить искренне:
"Он - идиот или нет?"
А вот Трамп - нет. Кто не помнит, но именно при Трампе у нас со Штатами начались с дипломатической собственностью. Понятно, у Трампа были "ограничители" из тех олигархических кругов США, которые по-настоящему рулят Америкой. Ну, так ведь оные американские-то олигархи никуда ведь не делись.
Поэтому лучше Байдена никого нет! Ольгинские голосуют за Байдена!
Теперь наша очередь!