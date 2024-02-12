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"У него острый ум". В Белом доме не сомневаются в умственных способностях Байдена

"У него острый ум". В Белом доме не сомневаются в умственных способностях Байдена

Автор:
12 февраля 2024 23:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джо Байден   США   выборы   гегемон   деменция   диспансеризация   умственные способности   
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У гегемона всё стабильно. Как всех успокоила сегодня домовёнок Кузя - пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, диспансеризация Байдену не нужна. "Он оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы, у него острый ум и он контролирует ситуацию". А тем временем, довольные избиратели вытащили из старого шкафа предвыборный ролик старины Джо, который через 4 года стал ещё актуальнее.

Белому Дому сегодня пришлось отчитываться, что необходимости в оценке умственных способностей Байдена в рамках ежегодной диспансеризации нет.

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер официально заявила, что президент США ежедневно "доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует".

От себя она, горько поджав губы, добавила, что она провела "бессчетные часы с президентом" и верит, что "у него острый ум, и он контролирует ситуацию". С ее слов, Байден "оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы".

Тем временем, снятый к прошлым выборам по мотивам фильма «Уикенд у Берни» ролик «Уикенд у Байдена» за четыре года стал только актуальней.

Нам надо, чтобы его выбрали. А дальше мы сможем делать, что захотим!


На видео ниже подборка "всёконтролируещего президента ядерной державы":


Чем громче Белый дом заявляет, что все под контролем, тем больше издеваются над стариной Джо не только его избиратели, но и весь мир:

Байден посрамил критиков и доказал остроту своего ума, когда безошибочно воспроизвел звуки ВСЕХ животных!
- Как лошадка говорит?
- Иго-го!
- Умничка! А коровка?
- Мм-му-уу!
- Ты мой сладкий! А собачка?
- Ррр!
- Это когда сердится, а еще?
- Гав-гав!

«Нет, мистер Байден, эта красная кнопка — не смыв в туалете. Упс!»: В итальянском il Fatto Quotidiano опасаются, что состояние Байдена может привести к опасным ситуациям.

Но, ничего страшного, сообщают американские СМИ.

Ведь сегодня Камала Харрис сказала, что может исполнять обязанности Байдена, если вдруг Самоходный дед  окончательно поедет головой. Об этом пишет Wall Street Journal.

Никто не сомневается, особенно учитывая вот ее высказывание:


У Соединенных Штатов очень важные взаимоотношения… по сути альянс… с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство.


Источник:

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Метки: Джо Байден   США   выборы   гегемон   деменция   диспансеризация   умственные способности   
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8  комментариев
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13k
kotovski 41 минуту назад
один с трапа падает, другой в историки подался и ересь несет...
цирк...
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136
Деньги Есть kotovski 7 минут назад
Правильно Владимир Владимирович всё говорит. Все же знаю, что американцы тупые и им надо всё "разжёвывать". Вот он и начал с азов. Он - великий президент. Просто ему с народом не повезло. Такие как Вы, сидят тут и передёргивают факты. Кстати, не предпологая того, Вы сказали правду. Украины действительно не было в 2500 году до нашей эры. Но вот знают ли это американцы? Не думаю. Вот Байден - очень плохой президент и ведёт страну в пропасть. А живут они хорошо, только потому, что грабят весь мир. А мы никого не грабим и потому живём хуже. Просто Путин не хочет грабить другие страны ,как Байден. И хочет всем добра. А если бы мы кого грабили, то жили бы лучше пиндосов. Но Путин нам не разрешает грабить и хочет, чтобы мы жили честно.
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−1
lxroeyn797@molen.sulxroeyn797@molen.su 5 минут назад
Глядя на путина пристально,
внимательно слушая бред,
сложно ответить искренне:
"Он - идиот или нет?"
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33k
Ashabad 16 минут назад
Я, между прочим, тоже считаю, что Байден для России гораздо выгоднее.
А вот Трамп - нет. Кто не помнит, но именно при Трампе у нас со Штатами начались с дипломатической собственностью. Понятно, у Трампа были "ограничители" из тех олигархических кругов США, которые по-настоящему рулят Америкой. Ну, так ведь оные американские-то олигархи никуда ведь не делись.
Поэтому лучше Байдена никого нет! Ольгинские голосуют за Байдена!
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20k
Shtoppi 16 минут назад
по всей видимости, те кто там не сомневается что у бидона острый ум и пр. в том же духе, совсем не далеко от него ушли в своём умственном развитии, раз считают что все поголовно граждане сшп такие же дебилы как они сами, да еще и слепые к тому же, и поверят во все эти бредовые россказни.
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39k
albedo 2 часа назад
И эти люди смеялись над Брежневым!!!
Теперь наша очередь!

И эти люди смеялись над Брежневым!!! Теперь наша очередь!Посмотреть
И эти люди смеялись над Брежневым!!! Теперь наша очередь!
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−1
lxroeyn797@molen.sulxroeyn797@molen.su albedo 4 минуты назад
сиски масиски ...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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