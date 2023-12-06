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Лучшие среди худших: какие цели преследует Музей плохого искусства?

Лучшие среди худших: какие цели преследует Музей плохого искусства?

Автор:
06 декабря 2023 12:29
Сообщество : Искусство
Метки: Музей плохого искусства   США   бостон   искусство   картина   качество   произведение   работа   смешно   
2087
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Искусство – понятие довольно субъективное. Но всё же общие требования и установки, позволяющие считать одну работу шедевром, а другую – крепким, но просто талантливым произведением, существуют.

Но есть и третий – совершенно особенный подход. Он подразумевает отнесение к произведениям искусства тех их них, что таковыми никак не являются.

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Идея создать Музей плохого искусства пришла в 1993 году антиквару Скотту Уилсону. Первые работы для необычного культурного учреждения он вместе с друзьями находил на помойках. А показы поначалу организовывал в собственной квартире. Но скоро экспонатов стало очень много. А желающих на них взглянуть ещё больше. И Уилсон арендовал первое полуподвальное помещение.

Сейчас его детище разрослось до трёх отделений, самое известное из которых находится в Бостоне. Впрочем, не стенами едиными оно живо и ограничено. Создатель любит нестандартные решения и проводит выставки в нестандартных же местах: на автомойке, в лесу, в СПА-салоне.

Нехватки в новинках в Музее плохого искусства нет. Экспозиция всегда пополняется. Работы кураторы находят на пресловутых же мусорках, на барахолках и гаражных распродажах, принимают в дар. Да-да, живописцы, посчитавшие своё творение достойным такого уровня, сами приносят картины в музей. Причём, имели место даже случаи краж. Кто-то, видимо, посчитал произведения достойными украсить собственное жилище. Работы не нашли, но заметки в газетах только поспособствовали росту интереса к необычной выставке.

Кстати, не каждое произведение заслуживает стать частью экспозиции. Дирекция музея отказывает заявителям, если посчитает их творение более или менее нормальным. Табу здесь и на работы детей, поскольку это совершенно про другое.

Плохо? Возможно. Смешно? Да. И подтверждением служит постоянный смех, который не только не запрещается, а наоборот приветствуется в этом музее. Обычные посетители смотрят, как оно бывает. А учащиеся художественных школ – частые гости здесь, не только смеются, но и анализируют, исследуют, берут на вооружение и учатся отстаивать собственную точку зрения, даже если она идёт вразрез с общепринятыми установками.

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Метки: Музей плохого искусства   США   бостон   искусство   картина   качество   произведение   работа   смешно   
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7  комментариев
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67k
doker 2 часа назад
А Женьки Васильевой нет?
Академика художеств нашей страны?
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120
r3mba4 11 минут назад
верхние собачки супер.)
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7k
Станислав 13 минут назад
Последняя с лаской прикольная, такую в бабушкину избушку возле печки повесить, ламповость зашкаливать будет)
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208
A A 49 минут назад
А чем Мона Лиза не угодила?
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34k
Teodor 2 часа назад
О, я знаю парочку картин, что идеально подошли бы...
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58k
dima423 2 часа назад
А что, интересно даже)
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6k
hhwost 2 часа назад
чо это "плохого"? вполне себе годный авангард. дегенераты одобряэ.
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