Лучшие среди худших: какие цели преследует Музей плохого искусства?

Искусство – понятие довольно субъективное. Но всё же общие требования и установки, позволяющие считать одну работу шедевром, а другую – крепким, но просто талантливым произведением, существуют.
Но есть и третий – совершенно особенный подход. Он подразумевает отнесение к произведениям искусства тех их них, что таковыми никак не являются.
Идея создать Музей плохого искусства пришла в 1993 году антиквару Скотту Уилсону. Первые работы для необычного культурного учреждения он вместе с друзьями находил на помойках. А показы поначалу организовывал в собственной квартире. Но скоро экспонатов стало очень много. А желающих на них взглянуть ещё больше. И Уилсон арендовал первое полуподвальное помещение.
Сейчас его детище разрослось до трёх отделений, самое известное из которых находится в Бостоне. Впрочем, не стенами едиными оно живо и ограничено. Создатель любит нестандартные решения и проводит выставки в нестандартных же местах: на автомойке, в лесу, в СПА-салоне.
Нехватки в новинках в Музее плохого искусства нет. Экспозиция всегда пополняется. Работы кураторы находят на пресловутых же мусорках, на барахолках и гаражных распродажах, принимают в дар. Да-да, живописцы, посчитавшие своё творение достойным такого уровня, сами приносят картины в музей. Причём, имели место даже случаи краж. Кто-то, видимо, посчитал произведения достойными украсить собственное жилище. Работы не нашли, но заметки в газетах только поспособствовали росту интереса к необычной выставке.
Кстати, не каждое произведение заслуживает стать частью экспозиции. Дирекция музея отказывает заявителям, если посчитает их творение более или менее нормальным. Табу здесь и на работы детей, поскольку это совершенно про другое.
Плохо? Возможно. Смешно? Да. И подтверждением служит постоянный смех, который не только не запрещается, а наоборот приветствуется в этом музее. Обычные посетители смотрят, как оно бывает. А учащиеся художественных школ – частые гости здесь, не только смеются, но и анализируют, исследуют, берут на вооружение и учатся отстаивать собственную точку зрения, даже если она идёт вразрез с общепринятыми установками.
Источник:
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