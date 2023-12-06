Лучшие среди худших: какие цели преследует Музей плохого искусства?

Идея создать Музей плохого искусства пришла в 1993 году антиквару Скотту Уилсону. Первые работы для необычного культурного учреждения он вместе с друзьями находил на помойках. А показы поначалу организовывал в собственной квартире. Но скоро экспонатов стало очень много. А желающих на них взглянуть ещё больше. И Уилсон арендовал первое полуподвальное помещение.

Сейчас его детище разрослось до трёх отделений, самое известное из которых находится в Бостоне. Впрочем, не стенами едиными оно живо и ограничено. Создатель любит нестандартные решения и проводит выставки в нестандартных же местах: на автомойке, в лесу, в СПА-салоне.