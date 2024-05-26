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В Мексике в разгар аномальной жары выпал град и пронеслось торнадо

В Мексике в разгар аномальной жары выпал град и пронеслось торнадо

Автор:
26 мая 2024 08:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Мексика   град   жара   природные аномалии   торнадо   
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Пока жители медленно плавились в почти сорокаградусной жаре, природа решила им преподнести ледяной сюрприз.


По предварительным данным, торнадо накрыло Трес-Каминос, Санта-Крус-Ацкаползальтонго. На своем пути шквалистый ветер ронял деревья и билборды, которые стояли на дорогах общего пользования.


Служба гражданской защиты штата Мехико сообщила, что в результате последствий торнадо погибли два человека. Они не уточнили точных причин своей смерти, но сообщили о них как о последствиях торнадо.



Не вдаваясь в подробности о характере зарегистрированного события к северу от Толуки, местное правительство подтвердило, что был нанесен существенный материальный ущерб, поэтому службы экстренной помощи проводят экскурсии по пострадавшим районам.


А на 1,5-миллионную мексиканскую Пуэблу разом обрушились торнадо, град и жара. Город утонул в обломках построек и деревьев, сугробах и тут же появившихся реках талой воды.


Муниципальное управление гражданской защиты сообщило, что шторм был сосредоточен в таких местах, как Аламос, Патриотизм, Пуэнте-Негро, Пуэнте-де-Мехико и Гасиенда.


Улицы колонии Франсиско И. Мадеро также пострадали от разрушительных последствий дождя. В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых видно, как сильные потоки с градом обрушиваются на жилые районы.


По данным местных СМИ, десятки людей не смогли покинуть свои дома из-за условий, в которых оказались улицы.

За пределами столицы штата сильно пострадали Сан-Сальвадор-Эль-Верде и Тексмелукан, где дождь также сопровождался градом.


Государственная служба гражданской защиты уточнила, что шторм вызвал падение деревьев как минимум в пяти колониях.


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Метки: Видео   Мексика   град   жара   природные аномалии   торнадо   
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1  комментарий
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Слепой Пью Час назад
Ни хрена - в Мексике покойники сообщают о причинах своей смерти!!!
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
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