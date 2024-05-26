В Мексике в разгар аномальной жары выпал град и пронеслось торнадо

Пока жители медленно плавились в почти сорокаградусной жаре, природа решила им преподнести ледяной сюрприз.
По предварительным данным, торнадо накрыло Трес-Каминос, Санта-Крус-Ацкаползальтонго. На своем пути шквалистый ветер ронял деревья и билборды, которые стояли на дорогах общего пользования.
Служба гражданской защиты штата Мехико сообщила, что в результате последствий торнадо погибли два человека. Они не уточнили точных причин своей смерти, но сообщили о них как о последствиях торнадо.
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Не вдаваясь в подробности о характере зарегистрированного события к северу от Толуки, местное правительство подтвердило, что был нанесен существенный материальный ущерб, поэтому службы экстренной помощи проводят экскурсии по пострадавшим районам.
А на 1,5-миллионную мексиканскую Пуэблу разом обрушились торнадо, град и жара. Город утонул в обломках построек и деревьев, сугробах и тут же появившихся реках талой воды.
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Муниципальное управление гражданской защиты сообщило, что шторм был сосредоточен в таких местах, как Аламос, Патриотизм, Пуэнте-Негро, Пуэнте-де-Мехико и Гасиенда.
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Улицы колонии Франсиско И. Мадеро также пострадали от разрушительных последствий дождя. В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых видно, как сильные потоки с градом обрушиваются на жилые районы.
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По данным местных СМИ, десятки людей не смогли покинуть свои дома из-за условий, в которых оказались улицы.
За пределами столицы штата сильно пострадали Сан-Сальвадор-Эль-Верде и Тексмелукан, где дождь также сопровождался градом.
Государственная служба гражданской защиты уточнила, что шторм вызвал падение деревьев как минимум в пяти колониях.
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