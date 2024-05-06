"Пожалуйста, не умирайте": мальчик спас родителей, пострадавших от торнадо

Уэйн и Линди Бейкер получили переломы спины, шеи, рёбер. Мужчина также сломал руку, лишился части пальца, а его жена сломала челюсть и правую руку. У нее также было пробито лёгкое.

Сын сидел позади родителей, ему удалось выбраться из автомобиля и пробежать в темноте пару километров до ближайшего дома.