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"Пожалуйста, не умирайте": мальчик спас родителей, пострадавших от торнадо

"Пожалуйста, не умирайте": мальчик спас родителей, пострадавших от торнадо

Автор:
06 мая 2024 07:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Спасение   мальчик   родители   семья   смерч   торнадо   
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9-летний Брэнсон Бейкер и его родители отчаянно искали укрытие от торнадо, нёсшихся по Оклахоме, когда оказались прямо на пути смертоносной стихии. Мощный ветер поднял их машину и отбросил в гущу деревьев. Пикап искорёжило, пассажиры получили серьёзные травмы.

Уэйн и Линди Бейкер получили переломы спины, шеи, рёбер. Мужчина также сломал руку, лишился части пальца, а его жена сломала челюсть и правую руку. У нее также было пробито лёгкое.

Сын сидел позади родителей, ему удалось выбраться из автомобиля и пробежать в темноте пару километров до ближайшего дома.


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"Брэнсон нашёл дорогу назад только благодаря молниям, освещавшим дорогу. Он бежал так быстро, как только мог, и преодолел милю за 10 минут. Впечатляюще для маленького ребенка", - рассказал дядя Брэнсона, Джонни Бейкер.

Мальчик сказал родителям: "Мама, папа, пожалуйста, не умирайте, я вернусь".

Джонни разговаривал по телефону с братом, когда произошла трагедия. В тот момент он услышал "невообразимое" и тут же бросился на поиски. И нашёл семью в тот момент, когда на место происшествия прибыла помощь Брэнсона.

Бейсбольная команда, в которой играет мальчик, провела сбор средств для его родителей.

Уэйн и Линди всё еще находятся в отделении интенсивной терапии, но Джонни Бейкер не теряет оптимизма и верит, что пара скоро поправится.

"Он был вынужден стать супергероем для своих родителей. И он сделал это. Он спас их", - добавил Джонни.

27 апреля 15 смерчей пронеслись по штату Оклахома. По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения.

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Метки: Спасение   мальчик   родители   семья   смерч   торнадо   
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Бывалый Трус 37 минут назад
1,6 км за 10 минут. 9.6 км в час. Для своих 9 лет он бежал более, чем быстро.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2927 постов (2755 в горячем)

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