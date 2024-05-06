"Пожалуйста, не умирайте": мальчик спас родителей, пострадавших от торнадо

9-летний Брэнсон Бейкер и его родители отчаянно искали укрытие от торнадо, нёсшихся по Оклахоме, когда оказались прямо на пути смертоносной стихии. Мощный ветер поднял их машину и отбросил в гущу деревьев. Пикап искорёжило, пассажиры получили серьёзные травмы.
Уэйн и Линди Бейкер получили переломы спины, шеи, рёбер. Мужчина также сломал руку, лишился части пальца, а его жена сломала челюсть и правую руку. У нее также было пробито лёгкое.
Сын сидел позади родителей, ему удалось выбраться из автомобиля и пробежать в темноте пару километров до ближайшего дома.
"Брэнсон нашёл дорогу назад только благодаря молниям, освещавшим дорогу. Он бежал так быстро, как только мог, и преодолел милю за 10 минут. Впечатляюще для маленького ребенка", - рассказал дядя Брэнсона, Джонни Бейкер.
Мальчик сказал родителям: "Мама, папа, пожалуйста, не умирайте, я вернусь".
Джонни разговаривал по телефону с братом, когда произошла трагедия. В тот момент он услышал "невообразимое" и тут же бросился на поиски. И нашёл семью в тот момент, когда на место происшествия прибыла помощь Брэнсона.
Бейсбольная команда, в которой играет мальчик, провела сбор средств для его родителей.
Уэйн и Линди всё еще находятся в отделении интенсивной терапии, но Джонни Бейкер не теряет оптимизма и верит, что пара скоро поправится.
"Он был вынужден стать супергероем для своих родителей. И он сделал это. Он спас их", - добавил Джонни.
27 апреля 15 смерчей пронеслись по штату Оклахома. По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения.
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