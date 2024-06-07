В Тюмени засняли на видео настоящий торнадо

В регионе град, шторм, сильный ветер и ливень.
В Тюменской области жители посёлка Бердюжье стали очевидцами настоящего торнадо. Смерч прошёл по посёлку, срывая крыши, знаки и роняя столбы. В регионе находится электростанция. К счастью, до неё торнадо не дошёл всего несколько сотен метров, сообщает SHOT.
Источник:
В центре смерча, который называется "глаз", — очень низкое давление. Именно из-за этого он засасывает в себя всё, что встречается на пути.
Источник:
Местные жители рассказали, что в последний раз видели торнадо 10 лет назад. Тогда смерч срывал теплицы и крыши домов, а также нарушил электроснабжение села, дойдя до электростанции. Однако, тогда он был не таким зрелищным.
После того как непогода закончилась, местные жители оценили ущерб. Пострадавших нет, но некоторые ворота и крыши снесло. Теплицы и парники находят рядом с посёлком.
Источник:
- В Ливии засняли мощный торнадо с молнией
- Град размером с кокосовый орех выпал на юге Китая
- Сильный торнадо и град обрушились на северо-восток США
- США накрыла волна зимних штормов
- Комариный торнадо бушует в Буэнос-Айресе