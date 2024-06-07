FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8973 поста • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Тюмени засняли на видео настоящий торнадо

В Тюмени засняли на видео настоящий торнадо

Автор:
07 июня 2024 20:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Тюмень   град   ливень   природное явление   смерч   торнадо   шторм   
1109
2
2

В регионе град, шторм, сильный ветер и ливень.

В Тюменской области жители посёлка Бердюжье стали очевидцами настоящего торнадо. Смерч прошёл по посёлку, срывая крыши, знаки и роняя столбы. В регионе находится электростанция. К счастью, до неё торнадо не дошёл всего несколько сотен метров, сообщает SHOT.

В центре смерча, который называется "глаз", — очень низкое давление. Именно из-за этого он засасывает в себя всё, что встречается на пути.

Местные жители рассказали, что в последний раз видели торнадо 10 лет назад. Тогда смерч срывал теплицы и крыши домов, а также нарушил электроснабжение села, дойдя до электростанции. Однако, тогда он был не таким зрелищным.

После того как непогода закончилась, местные жители оценили ущерб. Пострадавших нет, но некоторые ворота и крыши снесло. Теплицы и парники находят рядом с посёлком.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Тюмень   град   ливень   природное явление   смерч   торнадо   шторм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Damvrot Hohlam 56 минут назад
....и небеса разверзлись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
Самуил Маршак 20 минут назад
Курочки кудахчут, торнадо идет своей дорогой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
Артём Полчаса назад
Очень скромный смерч. Прям, малютка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5104 поста (4889 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР
Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР
20 лет бунту Марвина Химейера, человека-бульдозера&nbsp;
20 лет бунту Марвина Химейера, человека-бульдозера 
Набирающие популярность в сообществах
Реализма вам&nbsp;в&nbsp;ленту
Реализма вам в ленту
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#Прикол#Юмор#аварии#США#Китай#забавно#конфликт#фильм
#фото#автомир#животные#ДТП#авто аварии#позитив#кино#Россия#инцидент#Москва
#люди#машина#интересно#история#Автовсячина#факты#интересное#полиция#улыбнуло#криминал
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду США накрыла волна зимних штормов США накрыла волна зимних штормов Комариный торнадо бушует в Буэнос-Айресе Комариный торнадо бушует в Буэнос-Айресе В Ливии засняли мощный торнадо с молнией В Ливии засняли мощный торнадо с молнией Разрушительный торнадо, уничтоживший в Чехии несколько сел, попал на видео Разрушительный торнадо, уничтоживший в Чехии несколько сел, попал на видео Сильный торнадо и град обрушились на северо-восток США Сильный торнадо и град обрушились на северо-восток США

На что жалуетесь?

Вернуться