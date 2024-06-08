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Подборка семейных фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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28.
Коля Дроздов на руках у мамы Надежды Павловны, слева — дед Сергей Иванович, справа — отец Николай Сергеевич со вторым сыном Сергеем, 1940 год
30.
Евгения Симонова и ее брат Юрий Вяземский
У Евгении Симоновой 1 июня был день рождения, если пропустили пост, то он здесь: Евгения Симонова
33.
Семья Леонида Быкова. Барнаул. Зима 1941 года.
Слева направо: глава семьи Фёдор Иванович, Леонид, его мама Зинаида Панкратовна, соседка и сестра Луиза.
37.
Леонардо Ди Каприо с бабушкой Еленой Степановной Смирновой и дедушкой Вильгельмом Инденбиркеном, 1994 год
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