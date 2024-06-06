120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер

6 июня 1904 года родилась Пельтцер Татьяна Ивановна - советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
Зритель не помнит Татьяну Пельтцер молодой. К тому моменту, как к актрисе пришла широкая известность, ей исполнилось 49 лет. Такой зритель ее и полюбил - в образе пожилых мам, бабушек, тетушек, соседок, учительниц и уборщиц, так она стала Народной Бабушкой!
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"Свадьба с приданым"
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"Максим Перепелица"
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"Иван Бровкин на целине"
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Источник:
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В составе с Ширвиндом, Мироновым, Менглетом, Високовским, Васильевой.
Это было что то великолепное!!!
Светлый человек. Много таких в советском кино было...
Бегу,бегу,Витенька!