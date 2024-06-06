120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер

11.

А потом Абдулов выводил ее под руку на последнем спектакле «Поминальная молитва». И шептал на ухо текст, который 88-летняя актриса уже не помнила. И ни у кого мысли не возникало, отправить Бабушку на покой и лишить сцены. Зрители хотят ее видеть, коллегам важно ее присутствие. И спектакль останавливался, когда на сцене появлялась великая актриса Татьяна Пельтцер. Зал вставал и несколько минут аплодировал. А она не понимала, за что... «Почему они хлопают? — спрашивала она у Абдулова. — Я же еще ничего не сказала, я только вышла!» За это и хлопали. Благодарили за то, что вышла. За то, что выходила на сцену почти восемьдесят лет, что снималась в любимых фильмах, что всегда вызывала только положительные эмоции, дарила улыбку, радость. За то, что была нашей общей Бабушкой. Татьяна Ивановна Пельтцер ушла из жизни 16 июля 1992 года.