FISHKINET
С бразильскими полицейскими шутки плохи С бразильскими полицейскими шутки плохи Особенности жизни в Германии, которые у эмигрантов вызывают культурный шок Особенности жизни в Германии, которые у эмигрантов вызывают... Есть ещё гении в русской деревне! Есть ещё гении в русской деревне! Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что учитель ошибался Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что... Неожиданный финал конфликта соседей Неожиданный финал конфликта соседей Мировой судья из Адыгеи выбросил взятку из окна во время задержания Мировой судья из Адыгеи выбросил взятку из окна во время задержания "Двигался по свободной встречной полосе" "Двигался по свободной встречной полосе" Глупая любительница селфи. Мексиканская версия Глупая любительница селфи. Мексиканская версия Переводчик с женского языка Переводчик с женского языка Машинист туристического поезда ногой отогнал неосторожную женщину Машинист туристического поезда ногой отогнал неосторожную женщину 30 любопытных снимков с просторов интернета 30 любопытных снимков с просторов интернета И самоустранился, и никого не зацепил И самоустранился, и никого не зацепил 17 примеров гостиничных провалов 17 примеров гостиничных провалов В Петербурге задержали этно-банду таксистов, обчищавшую клиентов В Петербурге задержали этно-банду таксистов, обчищавшую клиентов Попытки кота скинуть вещь со стола Попытки кота скинуть вещь со стола Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка
120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер

120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер

Автор:
06 июня 2024 21:24
Метки: Пельтцер Татьяна Ивановна   Россия   СССР   кино   фото   
202
11
1

6 июня 1904 года родилась Пельтцер Татьяна Ивановна - советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

Зритель не помнит Татьяну Пельтцер молодой. К тому моменту, как к актрисе пришла широкая известность, ей исполнилось 49 лет. Такой зритель ее и полюбил - в образе пожилых мам, бабушек, тетушек, соседок, учительниц и уборщиц, так она стала Народной Бабушкой!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Пельтцер Татьяна Ивановна   Россия   СССР   кино   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
albedo Час назад
Видел ее в спектакле в театре Сатиры в спектакле "Безумный день или женитьба Фигаро".
В составе с Ширвиндом, Мироновым, Менглетом, Високовским, Васильевой.
Это было что то великолепное!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Прораб 2 минуты назад
Сколько себя помню (а мне 57), она всегда была Бабушкой.
Светлый человек. Много таких в советском кино было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
noName Час назад
Действительно бабушка!Но не в смысле возраста,теплотой какой то от нее всегда веет с экрана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
AzuveR 2 часа назад
Бабуля,всея СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сид 2 часа назад
Бабушкааа!
Бегу,бегу,Витенька!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5503 поста (5519 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1135750



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Популярные теги
#люди#автомобили#интересно#кино#позитив#аварии#фильм#улыбнуло#новости#кот
#фото#машина#Прикол#животные#Автовсячина#авто аварии#интересное#Россия#Ynews#конфликт
#в мире#автомир#Юмор#ДТП#история#Китай#США#забавно#инцидент#СССР
Интересные семейные снимки известных людей Интересные семейные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Евгения Симонова Евгения Симонова Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей

На что жалуетесь?

Вернуться