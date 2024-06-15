24.

Для нас очень дорог фильм "Холодное лето пятьдесят третьего...", потому что это была последняя роль Анатолия Папанова. Смотришь фильм и восхищаешься. Посмотрите, как он держит руку, когда ест корку хлеба, чтобы ни одна крошка не упала на землю, ибо он знает, что такое голод. Как мало сейчас таких фильмов, режиссёров и актёров, которые не играют, а живут жизнью своих персонажей. Музыка - это половина успеха фильма. Такие простые ноты, а как душу рвут... Земля русская и русский человек никогда не перестанет страдать, ибо у нас есть совесть и справедливость.