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Евгения Симонова

Евгения Симонова

Автор:
01 июня 2024 21:45
Метки: Россия   СССР   кино   фото   
170
12

Евгения Павловна Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде, в интеллигентной семье.

Её отец Павел Васильевич Симонов (психолог, академик, лауреат Государственной премии СССР), мама Ольга Сергеевна Вяземская педагог, брат — писатель и телеведущий Юрий Вяземский.

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Метки: Россия   СССР   кино   фото   
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99k
Доктор Джонс Час назад
Симонова - клёвая!
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39k
Dobry vojak Svejk 39 минут назад
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100
slaid galaxy 55 минут назад
Отличный пост!!!
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5484 поста (5475 в горячем)

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