Евгения Симонова

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Евгения Павловна Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде, в интеллигентной семье.
Её отец Павел Васильевич Симонов (психолог, академик, лауреат Государственной премии СССР), мама Ольга Сергеевна Вяземская педагог, брат — писатель и телеведущий Юрий Вяземский.
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3.
Женя обучалась хореографическому искусству, окончила музыкальную школу имени Гнесиных. В 1972-1976 годах обучалась в училище имени Щукина на курсе у Ю. Катина-Ярцева. По его окончании стала актрисой в Московском театре имени Владимира Маяковского, где работала у режиссёра А. Гончарова.
4.
В 1984 году Симонова получила Государственную премию Советского Союза за участие в постановках «Леди Макбет Мценского уезда», «Жизнь Клима Самгина» и «Молва». А в 1995 году была удостоена премии имени Станиславского и премии Правительства города Москвы за блестящую роль в спектакле «Жертва века».
5.
Среди других работ актрисы на театральной сцене — роли в спектаклях: «Старомодная комедия», «Смотрите, кто пришёл!», «Чайка», «Исповедь Анны», «Шутка мецената», «Кукольный дом», «Любовник» и других.
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«В бой идут одни старики»
Дебютировала в кинематографе Симонова в 1973 году, еще будучи студенткой, в фильме Л. Быкова «В бой идут одни старики». Но популярной и всенародно любимой она стала после кинокомедии «Афоня» два года спустя. В этой комедии она сыграла роль Кати, а её партнёром по фильму был Леонид Куравлёв.
7.
«Афоня»
Другими известными ролями Евгении Симоновой стали работы в картинах: «Пропавшая экспедиция» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Рафферти» (1980), «Карантин» (1983), «Сказки старого волшебника» (1984), «Бес в ребро» (1990), «Русский регтайм» (1993), «Призрак дома моего» (1994), «Не покидай меня, любовь» (2001), «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант» (2001-2004), «Дети Арбата» (2004), «Служба доверия» (2006), «Плюс один» (2008), «Два капитана» (2010), «Дело гастронома № 1» (2011), «Метод» (2015), «Тайны госпожи Кирсановой» (2018), «Ланцет» (2019), «Скажи правду» (2019), «Метод 2» (2020) и многих других. Всего в фильмографии актрисы более 60 ролей в кино.
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Евгения Симонова и ее брат Юрий Вяземский
Евгения Павловна — Народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, премии им. К.С. Станиславского, премии правительства Москвы, премий «Хрустальная Турандот», «Золотой Орёл», «Ника», «Золотая маска», премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый Слон», кавалер орденов Почёта и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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