Евгения Симонова

6.

Дебютировала в кинематографе Симонова в 1973 году, еще будучи студенткой, в фильме Л. Быкова «В бой идут одни старики». Но популярной и всенародно любимой она стала после кинокомедии «Афоня» два года спустя. В этой комедии она сыграла роль Кати, а её партнёром по фильму был Леонид Куравлёв.