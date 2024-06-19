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Наталья Селезнева, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России

Наталья Селезнева, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России

Автор:
19 июня 2024 21:31
Метки: Россия   СССР   кино   наталья селезнева   фото   
386
9

Наталья Игоревна Селезнёва родилась 19 июня 1945 года в Москве. Её отец был фотожурналистом, мать – художницей. Ещё будучи ребёнком, в шестилетнем возрасте, Наталья сыграла главную роль в спектакле Театра Советской Армии.

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Метки: Россия   СССР   кино   наталья селезнева   фото   
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3  комментария
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13k
Света 2 часа назад
Красавица. От самых детских лет, до нынешнего времени. Очень яркая и замечательная.
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11k
SuperTroll Час назад
Даже в таких годах шарм не потеряла, молодец
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5560 постов (5547 в горячем)

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