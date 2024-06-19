Наталья Селезнева, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России

2.

В 1963 году Селезнёва поступила в Щукинское театральное училище, в 1966 году окончила его и в том же году стала актрисой Московского Театра Сатиры, в котором работает и сегодня. На сцене этого театра Натальей сыграно немало замечательных ролей в спектаклях: «Горе от ума», «Родненькие мои», «Таблетку под язык», «Последние», «Неаполь – город миллионеров», «Вечерний выезд общества слепых», «Идеальное убийство» и других.