Владимир Толоконников, советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР

9.

В 2002 году артист был выбран для роли дяди Саши в сериале «Убойная сила 5», в актерский состав которого входило множество актёров – Константин Хабенский, Андрей Федорцев, Джулиано Ди Капуа, Жерар Депардье и пр. Затем – блестяще сыграл второстепенного персонажа, бухгалтера Юлюкина в сериале «Участок» с Сергеем Безруковым, в 2006 – главного героя, джина-компьютерного аса в приключенческой комедии «Хоттабыч», став кумиром зрителей нового поколения и получив кинонаграду MTV в категории «Лучшая комедийная роль». В 2007 году на экраны вышел сериал «Солдаты», где он был задействован в роли дяди прапорщика Шматко. Затем – минисериал «Громовы», в нем ему досталась роль Пахомыча. В 2009 он предстал в образе партизана Андреева в военном телесериале «Исчезнувшие», снятом по произведению И.Болгарина и В.Смирнова «Обратной дороги нет». В том же году за большой вклад в развитие искусства кино он был удостоен Ордена Дружбы. В 2010-е, артист способный потрясающе воплощать на экране и сцене разноплановые образы, продолжал активно и успешно сниматься в фильмах и сериалах. В 2010 с его участием было выпущено в прокат шесть кинопроектов, в 2011 – пять. В основном это были комедии, с невысоким рейтингом, но большой аудиторией: «Смешанные чувства», «Корпоратив», «Бабушка легкого поведения» (вышел через месяц после смерти Владимира). Были и более серьезные проекты, например, драмы «Дед» и «Дух балтийский», в которых Толоконников исполнил главные роли.