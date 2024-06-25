FISHKINET
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Разочарование эмигранта в новой стране Разочарование эмигранта в новой стране «Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области мигрант хотел познакомиться с 9-летней девочкой и столкнулся с полицией, родителями ребёнка и друзьями семьи «Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области... 15 актрис, карьеры которых начались с обнажённых сцен 15 актрис, карьеры которых начались с обнажённых сцен Старая книжка Старая книжка Не на того напали: грабители сами стали жертвами Не на того напали: грабители сами стали жертвами В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую... Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя Шальная императрица на дороге Шальная императрица на дороге Коты большой красоты с нереальной высоты Коты большой красоты с нереальной высоты Развод на деньги туристов с детскими татуировками Развод на деньги туристов с детскими татуировками Мальчики нашли себе забавное развлечение Мальчики нашли себе забавное развлечение У самолета открылся фонарь кабины в полете У самолета открылся фонарь кабины в полете Девушка помогла бабушке перейти дорогу Девушка помогла бабушке перейти дорогу Девушка выпала из окна фитнес-клуба во время тренировки Девушка выпала из окна фитнес-клуба во время тренировки Автомобиль вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре: трое пассажиров погибли Автомобиль вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре: трое... Как лечат котов с астмой Как лечат котов с астмой В Якутии извлекли из вечной мерзлоты древнего волка В Якутии извлекли из вечной мерзлоты древнего волка
Владимир Толоконников, советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР

Владимир Толоконников, советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР

Автор:
25 июня 2024 20:12
Метки: Владимир Алексеевич Толоконников   Россия   СССР   кино   фото   
327
13
1

Владимир Алексеевич Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате.

Мама растила сына одна, работала на биокомбинате, получая скромную зарплату. Сын, чем мог, ей помогал, по крайней мере, в доме у них всегда была идеальная чистота и порядок. Он замечательно рисовал, мечтал стать летчиком, как многие советские мальчишки, а также придумывал себе героического отца, рассказывая о нем друзьям разные небылицы.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Владимир Алексеевич Толоконников   Россия   СССР   кино   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Александр Сучков 3 часа назад
я не собираюсь ничего обсуждать об этом человеке- огонь человек. Нет сотни ролей, но есть те, которые он сделал на 1000%, пусть не так много, как у "мэтров", но что не роль- СУПЕР!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392
Dmitry N 3 часа назад
О, это ж бл, Шариков)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5604 поста (5580 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1143850



Другие посты автора
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Популярные теги
#фото#животные#дети#интересно#инцидент#улыбнуло#машина#Ynews#забавно#факты
#в мире#люди#СССР#позитив#кот#Россия#авария#кино#кошка#ДТП
#Прикол#Юмор#история#новости#интересное#маразм#Дагестан#истории#актеры#теракт
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет 10 неожиданных фильмов, которые в СССР показывали с возрастными ограничениями 10 неожиданных фильмов, которые в СССР показывали с возрастными ограничениями Интересные семейные снимки известных людей Интересные семейные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Юрий Соломин Юрий Соломин 120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер 120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер

На что жалуетесь?

Вернуться