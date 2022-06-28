Толпа разъярённых афроамериканок избила россиянку в Лос-Анджелесе

Они нанесли ей множество ударов, отняли деньги и помяли машину.
Виктории 55 лет. В LA она приехала из Северска и устроилась работать в такси. Работа непростая, но обходилось без происшествий.
Когда она приехала на очередной вызов, в её Toyota Sienna загрузилось 7(!) темнокожих пассажирок. Сначала Виктория хотела отказаться от поездки, потому что правила запрещали везти такое количество людей. Но дамы оказались настойчивыми и она решила с ними не связываться - просто довезти до пункта назначения и распрощаться.
Всё началось после того, как Виктория привезла их в указанное место. Сначала ей плеснули чем-то в лицо, потом начали избивать. Естественно, женщина не могла дать отпор такой толпе и только закрывала лицо руками.
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Напоследок злобные «дамы» отобрали у Виктории телефон, банку с чаевыми и помяли её машину.
Женщину доставили в больницу, где сняли побои.
Сейчас с ней работают полицейские. Очень интересно, найдут ли они этих «пассажирок» и сколько времени будут их искать.
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АНТИФИШКИ
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