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Толпа разъярённых афроамериканок избила россиянку в Лос-Анджелесе

Толпа разъярённых афроамериканок избила россиянку в Лос-Анджелесе

Автор:
28 июня 2022 14:26
Сообщество : Криминал
Метки: Лос-Анжелес   афроамериканки   избиение   пассажиры   побои   полиция   такси   толпа   
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Они нанесли ей множество ударов, отняли деньги и помяли машину.

Виктории 55 лет. В LA она приехала из Северска и устроилась работать в такси. Работа непростая, но обходилось без происшествий.

Когда она приехала на очередной вызов, в её Toyota Sienna загрузилось 7(!) темнокожих пассажирок. Сначала Виктория хотела отказаться от поездки, потому что правила запрещали везти такое количество людей. Но дамы оказались настойчивыми и она решила с ними не связываться - просто довезти до пункта назначения и распрощаться.

Всё началось после того, как Виктория привезла их в указанное место. Сначала ей плеснули чем-то в лицо, потом начали избивать. Естественно, женщина не могла дать отпор такой толпе и только закрывала лицо руками.

Напоследок злобные «дамы» отобрали у Виктории телефон, банку с чаевыми и помяли её машину.

Женщину доставили в больницу, где сняли побои.

Сейчас с ней работают полицейские. Очень интересно, найдут ли они этих «пассажирок» и сколько времени будут их искать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Лос-Анжелес   афроамериканки   избиение   пассажиры   побои   полиция   такси   толпа   
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39  комментариев
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234
Alex 6 часов назад
Мало их вешали в свое время.
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59k
SAndre Час назад
не, это не русская
русская коней шугает, а тут какие-то немытые аборигеныши
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6k
катафреник 2 часа назад
сбылась американская мечта
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10k
Ivan 4 часа назад
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747
MPEG-8 4 часа назад
Куда только смотрит Куклус клан.
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9k
*Сергей* 4 часа назад
.
...
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763
Мой лучший друг 4 часа назад
, . "" () " ". "".
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65
eutace Мой лучший друг 4 часа назад
не понял - ты так хотел мохнатку изобразить? )
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66
Guilty Pleasure 4 часа назад
перед кем они там колено преклоняют?
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4k
Frank Borman 5 часов назад
. ? ? , .
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2k
Лёха 5 часов назад
"минус". Негров надо называть неграм , их баб, соответственно, негритянками. Автор, учи русский язык.
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317
Mrak OBOY 5 часов назад
в оглавление ошибка, Толпа разъярённых шимпанзе напала на россиянку в Лос-Анджелесе
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2k
Трям 5 часов назад
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1k
Kariya 5 часов назад
Русская, еще и белая, против своих? Да скорее ее саму сошлют, а то и посадят. К визе прикопаются или скажут, что первая напала на и так притесняемых.
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931
Шурман 5 часов назад
А что их искать , если убер то заказ поступил от кого то из них с ее профиля и проверить это очень быстро , левый профиль можно сделать оплата кэшем но не все водители пойдут на получение бабок кэшем . 2 недели назад сам бы хотел шизды дать водителю убера , мне и так хреново было заказал такси до больницы , ок 12 евро поездка ваш водитель такой то , мерседес номер такой то будет чрез 8 минут , схватил рюкзак с вещами и сижу жду и жду прошло 20 минут , отменяю , мне говорят за отмену 8 евро , заказал второе такси тот приехал за 6 минут , потом написал жалобу на убер деньги 8 евро вернули сразу и написали что с этим водителем частые проблемы .
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21k
Serg2001 5 часов назад
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9k
MUZSER 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Alex Djeff 5 часов назад
Найти их будет практически невозможно. Они все на одну морду...
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10k
Алексей 5 часов назад
Сами выпустили этих макак
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4k
Умница-красавица 5 часов назад
Как они все в машину-то поместились? Зная размеры афроамериканских пердаков, даже представить сложно. Или там мини-вэн был?
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7k
Борис Карабанов 5 часов назад
Ну, что здесь сказать? Американская мечта. Её выбор.
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61k
КУЗНЕЦ 5 часов назад
Очень показательно. Не едьте в Америку там зло!!! Сидите дома и хвалите Путина..
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