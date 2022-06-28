Толпа разъярённых афроамериканок избила россиянку в Лос-Анджелесе

Виктории 55 лет. В LA она приехала из Северска и устроилась работать в такси. Работа непростая, но обходилось без происшествий.

Когда она приехала на очередной вызов, в её Toyota Sienna загрузилось 7(!) темнокожих пассажирок. Сначала Виктория хотела отказаться от поездки, потому что правила запрещали везти такое количество людей. Но дамы оказались настойчивыми и она решила с ними не связываться - просто довезти до пункта назначения и распрощаться.

Всё началось после того, как Виктория привезла их в указанное место. Сначала ей плеснули чем-то в лицо, потом начали избивать. Естественно, женщина не могла дать отпор такой толпе и только закрывала лицо руками.