"Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве

Гази Исаева подозревают в личном участии в совершенных 29 марта 2010 года терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве.
Басманный суд г. Москвы арестовал главу Кизлярского отделения полиции Гази Исаева по уголовному делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году.
Следственный Комитет подозревает полковника в личном участии в операциях запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ". Исаеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: части 3 статьи 210, части 3 статьи 209, пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ ("Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "Бандитизм", "Террористический акт").
"В 2009-2010 годах, используя служебное положение, он предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана, также он лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения теракта", - цитирует агентство ТАСС пресс-службу СК РФ.
Адвокат Исаева Эльдар Хастинов заявил, что его подзащитный вины не признает. Его ходатайство о домашнем аресте было отклонено и подозреваемый заключен под стражу до 4 января 2021 года.
Напомним, что в результате терактов, совершенных в 2010 году в московском метро, погибли 39 человек, более 100 получили ранения. По данным проведенной тогда экспертизы, мощность взрывного устройства, которое сработало на станции "Лубянка" составила до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте, а на станции "Парк культуры" — до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.
Напомним, что в результате терактов, совершенных в 2010 году в московском метро, погибли 39 человек, более 100 получили ранения. По данным проведенной тогда экспертизы, мощность взрывного устройства, которое сработало на станции "Лубянка" составила до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте, а на станции "Парк культуры" — до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.
Комментарий официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко
Обыск в особняке Исаева
Карьерный рост Исаева
В системе МВД Исаев проработал 35 лет. На слежбу он пришел в 1985 году, а начальником Кизлярского отдела стал в 2010 году после того, как в теракте погиб его руководитель Виталий Ведерников. Исаев тогда занимал место замначальника криминальной полиции - его и назначили вместо Ведерникова на пост главы РОВД. Кстати, это решение жители Кизляра приняли в штыки и вышли на митинг протеста, .т.к. считали его ставленником главы района Сагида Мусагалиева. После назначения Исаев стал активно участвовать в работе комиссии, возвращавшей боевиков к мирной жизни. Издание "Коммерсант" цитирует его заявление, сделанное в октябре 2013 года на заседании этой антитеррористической комиссии: "Мы не должны повторять ошибки прошлых лет, когда на территории района беспредельничала группа бандподполья, совершавшая тяжкие преступления, в том числе и убийства сотрудников правоохранительных органов, религиозных деятелей. Сегодня многие из тех, кто был осужден за пособничество членам НВФ, возвращаются к мирной жизни, в свои семьи". Нынешний арест связан, как пишут в СМИ, с оговором одним из задержанных полковником террористов. Боевик хотел отомстить Исаеву, считает адвокат полковника.
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Подросли - официальные бандюки!
а что, не было вопросов по его личным тратам?
или дело в том, что вообще все руководители, там через одного - пособники и соучастники?
что сослуживцы этого человека, они никогда в гостях у него не были? не видели его автопарк? или там у всех такие хоромы и доходы?
в общем взяли, за то, что кому-то из более крутых ублюдков, перешел дорогу. и вытащили на него папочку, где давно было видео с камер, где "он лично подвозил".
я даже уверен, что у него потому все так было хорошо, что он замазан в кровь и в говно по уши. таким у нас везде и дорога вверх, и социальные лифты.
а честные - Нурбагандовы всякие разные "дяди Степы" - им ипотека, и страхование жизни, и прочее обдиралово от банков. чтоб только на овсянку хватало. и платное образование детям, и платное лечение родителям...
"Аж 10 лет искали... повязали одного, чтоб народ задобрить..."
Разумеется всё про всех так или иначе известно. Подобные задержания участились, это показатель того, что расклад сил во внутриполитическом закулисье качнулся в сторону государственников.
Ну разумеется с ветки, пардон, с кухни, с важным видом орать как бабуин куда интереснее.
P.S. В год на госслужащих заводится порядка 10 тыс уголовных дел.
а этот - просто очередное жертвоприношение.
электорату как собакам периодически нужно подкидывать какие-то "кости"