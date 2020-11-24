"Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве

Адвокат Исаева Эльдар Хастинов заявил, что его подзащитный вины не признает. Его ходатайство о домашнем аресте было отклонено и подозреваемый заключен под стражу до 4 января 2021 года.

Напомним, что в результате терактов, совершенных в 2010 году в московском метро, погибли 39 человек, более 100 получили ранения. По данным проведенной тогда экспертизы, мощность взрывного устройства, которое сработало на станции "Лубянка" составила до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте, а на станции "Парк культуры" — до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.