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"Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве

"Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве (8 фото + 2 видео)

Автор:
24 ноября 2020 09:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Газаев   Дубровка   арест   дагестан   политика   полиция   суд   теракт   
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Гази Исаева подозревают в личном участии в совершенных 29 марта 2010 года терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве.

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Метки: ynews   Газаев   Дубровка   арест   дагестан   политика   полиция   суд   теракт   
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28  комментариев
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13k
Ser 2 часа назад
Да! Те кто в 90-е были простенькими полицаями при бандитах и их крышевали ... теперь ВСЕМ! руководят в полиции.
Подросли - официальные бандюки!
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1k
zdarovas 11 минут назад
"Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве
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1k
Parabellum 12 минут назад
Весь северный Кавказ делится на две части: террористы и будующие террористы!
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538
Алексей 12 минут назад
а что у полицаев, вопросов не возникала, что у этого человека, дом будто он уже десять тысяч лет работал?
а что, не было вопросов по его личным тратам?
или дело в том, что вообще все руководители, там через одного - пособники и соучастники?
что сослуживцы этого человека, они никогда в гостях у него не были? не видели его автопарк? или там у всех такие хоромы и доходы?

в общем взяли, за то, что кому-то из более крутых ублюдков, перешел дорогу. и вытащили на него папочку, где давно было видео с камер, где "он лично подвозил".
я даже уверен, что у него потому все так было хорошо, что он замазан в кровь и в говно по уши. таким у нас везде и дорога вверх, и социальные лифты.

а честные - Нурбагандовы всякие разные "дяди Степы" - им ипотека, и страхование жизни, и прочее обдиралово от банков. чтоб только на овсянку хватало. и платное образование детям, и платное лечение родителям...
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4k
Bhaal 36 минут назад
Вот. Все враги там. Чистить, чистить и чистить.
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3k
Виталий Лынов 39 минут назад
Утопить эту тварь в его же бассейне
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7k
Alexander 50 минут назад
Почитал комменты: опять плохо.
"Аж 10 лет искали... повязали одного, чтоб народ задобрить..."
Разумеется всё про всех так или иначе известно. Подобные задержания участились, это показатель того, что расклад сил во внутриполитическом закулисье качнулся в сторону государственников.
Ну разумеется с ветки, пардон, с кухни, с важным видом орать как бабуин куда интереснее.

P.S. В год на госслужащих заводится порядка 10 тыс уголовных дел.
Почитал комменты: опять плохо. "Аж 10 лет искали... повязали одного, чтоб народ задобрить..." Разумеется всё про всех так или иначе известно. Подобные задержания участились, это показатель того, что расклад сил во внутриполитическом закулисье качнулся в сторону государственников. Ну разумеется с ветки, пардон, с кухни, с важным видом орать как бабуин куда интереснее. P.S. В год на госслужащих заводится порядка 10 тыс уголовных дел.
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4k
Estetik 54 минуты назад
подстава! судя по его дому-точно подстава...
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2k
Matambrito Estetik 42 минуты назад
100%.... уж этот точно не стал бы пачкаться прямым контактом с исполнителями.... Судя по дому, у этого и без пособничества все пучком... было))
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7k
harlamov Час назад
Боюсь даже представить на кого выйдут, если начнут реально расследовать взрывы домов на Каширке... Если смертниц подвозил начальник РОВД, а гексоген в Рязани закладывали сотрудники ФСБ, то кто же отдавал им приказы?
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3k
AMD harlamov Час назад
Покрыл минус
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2k
Matambrito harlamov 37 минут назад
угадай с двух раз)) К тому же был фильм про то как в 99м Басаев входил в Дагестан, ему за это заплатил Березовский 2 млн. бакса. Посредника, кто передавал деньги скинули вниз башкой с гостиницы на Комсомольском проспекте, предполагают за то, что рассказал про это журналисту.
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6k
Женя harlamov Полчаса назад
"Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве
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10k
Евгений Час назад
Очень удобно, когда менты и бандиты, это одни и те же люди - не надо далеко ездить и напрягаться с расследованиями.
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−31
Князь Курбский Час назад
10 лет ловили
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29k
Alex 2 часа назад
За*сь, у нас мусарня работает. Террорист 10 лет в мусарне работал.
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345
Лебовски 2 часа назад
Такие дома с бассейнами и конюшнями не иголка в стогу сена. Уверен еще на стадии строительства надзорным органам надо было задуматься, что явно не на полковничью зп такое строят, даже пусть она и не маленькая, но не настолько большая, еще и жить же хочется здесь и сейчас красиво. И сколько таких под "закрытыми глазами" полковников, генералов продажных, чиновников? Если звезды зажигаются, значит........... (с)
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11k
Альф 57 2 часа назад
Удивили. Копнуть поглубже под любого чиновника и не такое всплывёт.
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
нефиг обезьян в мусарню брать. все они алахакбаровцы [мат].нутые.
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4k
Sanar 2 часа назад
Оперативно работают, всего каких то 10 лет прошло и пособник бандитов и тероров уже найден
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4k
Elmaestro 2 часа назад
да всем давно всё понятно, who is who.й.
а этот - просто очередное жертвоприношение.
электорату как собакам периодически нужно подкидывать какие-то "кости"
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453
LinkLine 2 часа назад
все прогнило на корню!
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9k
котегRUS 2 часа назад
вот тебе и "родная полиция" которая бережет наш покой..
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−26
nabaal 2 часа назад
Хера себе мент, защитник родины !
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4k
Пепелац 2 часа назад
Как он 10 лет сидел на должности? Кто покровитель?
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