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"Мы зарабатывали лёгкие деньги": в Великом Новгороде задержали "банду Маги", вымогавшую деньги у детей

"Мы зарабатывали лёгкие деньги": в Великом Новгороде задержали "банду Маги", вымогавшую деньги у детей

Автор:
07 июня 2024 09:52
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   ФСБ   великий новгород   задержание   избиение   криминал   молодежная банда   полиция   
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Подростков 13-17 лет ставили на счётчики, и если те не отдавали "долги", их били снова и снова.

Подростковая преступность была всегда, но в последние годы её размах увеличился. Благодарить ли за это создателей сериала "Слово пацана", которым подражают малолетние бандиты или причина в другом, неизвестно. Однако юные гопники сбиваются в группки, которые беспределят, пока не попадут в руки полиции.


В Великом Новгороде задержали таких вот отморозков, державших в страхе и финансовой кабале подростков. Свои похождения они снимали на видео, чем здорово облегчили работу следствию.


Первое видео из ТЦ было снято еще в 2022 году. Тогда в туалете торгового центра парень отказался отдавать деньги, и его жестоко избили. Снимали всё это главным образом для последующего устрашения других детей.

Выбирали тех, кто послабее. С молодыми людьми старше 18 предпочитали не связываться. Остальных "ставили на счётчик", после чего подростки носили деньги ненасытным юным вымогателям снова и снова.


Двух участников этнической банды задержали 6 июня.



«Отдававшие деньги подростки находились под психическим и физическим воздействием, передавали денежные средства наличными, а также посредством банковских переводов за прекращение насилия в отношении потерпевших. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает местный Следком.


На основании материалов, предоставленных УФСБ России по Новгородской области, возбуждены уголовные дела. Выявляются другие участники банды.

Источник:

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Метки: Вымогательство   ФСБ   великий новгород   задержание   избиение   криминал   молодежная банда   полиция   
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21  комментарий
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874
Алексей Куликов Час назад
Это грабёж. По хорошему должны присесть надолго.
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110
stari4ek 18 секунд назад
Тут же распидалился лошок
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2k
Домашний кролик Ницше 6 минут назад
Обычные гопники, в святых девяностых таких полно было, только тогда интернета не было.
Ну и сейчас они в принципе оттуда, ибо на родинах у них те же девяностые, если не хуже.
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3k
Semёn 7 минут назад
Надеюсь все понимают лицемерие масштаба страны? Если бы хотели, этих чурок, хачей, азиатов и т.д. плодящих раздор и нищету, не способных обучаться и что-то путное создавать, давно бы не было... если бы хотели решить вопрос. Мое мнение резать их… никто ими заниматься не будет, чем раньше начнем их резать, так же как они к нам относятся, в спину нож им, кидать на деньги, не сдавать им квартиры, не покупать у них ничего… на счет того что на это и идет расчет, разжечь меж национальную рознь, вранье, сами органы над этим и работают, сами этой грязи выдают фиктивные документы за свои вонючие серебряники…
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5k
Kozlodoev 15 минут назад
По уму- сажать и уже не выпускать. Дальше будет хуже. Этих уродов уже не исправить.
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5k
Феликс Дзержинский 16 минут назад
Обсмотрелись сериала "Кукареку Петуха", вот и понеслась волна говна по регионам.
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488
player50057 Феликс Дзержинский 7 минут назад
Давно пора отслеживать кто такое уг снимает, понос этот, горько и тд, подозреваю что армяне какие то, у них там евреи в крови, это у евреев в почёте крысить и гордится этим, так и эти на наши же бабки стебаться смеют, зубов надо выровнять до нуля и на родину.
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1k
Михаил 21 минуту назад
Хорошо что изобрели телефоны с камерой.
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
опять там макаки тупые, мочить их нужно а не сажать
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356
Ли Харви Освальд 37 минут назад
Но стоит русским собраться больше трёх и о.т.п.и.з.д.и.т.ь эту свору до кровавых соплей сразу набегут муфтии, журнашлюхи, защитники животных и прочая шваль с нытьём о многонациональности, толерантности и любви к ближнему. А в конце "возбудится" статья о разжигании.
Да х.у.л.и тут ныть, если главный по борьбе с нацизмом муслимам только рад
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34
uid-tfwhppoz Ли Харви Освальд 23 минуты назад
а мы всегда рады всем начинаниям царя Володимира...
еще вот просьба, поднимите пенсионный возраст немного.
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488
player50057 uid-tfwhppoz 5 минут назад
Ты бы шел клоун, зад лизать хозяину, а то вам и так уже назначают главных петушков, заднеприводные чудилы.
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34k
Slonyash 41 минуту назад
Сажать нах безжалостно! А то начнут щас их жалеть, якобы оступились по молодости.
Это даже не воровство, это значительно хуже. Таких нужно сразу в отморозки переводить с соответствующим к ним отношением! Только строгий режим, пусть дальше исключительно на карачках передвигаются лет 10 хотя бы.
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2k
Михаил 41 минуту назад
Этих недолюдей необходимо мочить сразу, при первой возможности! Можно конечно и выслать на родину, но исключительно частями...
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7k
Отвратительный Мужик 45 минут назад
Это родители этих скотов их этому научили. Так что желательно всю семью в клетку посадить и на лесоповал , зарабатывать на обратный билет в свой солнечный Жопастан.
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3k
Igor Grishaev 46 минут назад
Интересно. А раньше местный Следком и УФСБ тихо подрёмывали на рабочих местах?.
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6k
Rubiroid_47 54 минуты назад
Ублюдочные личинки подрастают уже.
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16k
Ёшкин кот Час назад
О, очередные наци-бандиты. Ждем комментариев на Фишках, типа, нужно их сурово наказать - выслать в аулы.
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7k
Бу Час назад
твари
и родителей их нужно на бутылку посадить
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64
Вячеслав Час назад
"Мы зарабатывали лёгкие деньги": в Великом Новгороде задержали "банду Маги", вымогавшую деньги у детейПосмотреть
"Мы зарабатывали лёгкие деньги": в Великом Новгороде задержали "банду Маги", вымогавшую деньги у детей
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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