"Мы зарабатывали лёгкие деньги": в Великом Новгороде задержали "банду Маги", вымогавшую деньги у детей

Подростков 13-17 лет ставили на счётчики, и если те не отдавали "долги", их били снова и снова.
Подростковая преступность была всегда, но в последние годы её размах увеличился. Благодарить ли за это создателей сериала "Слово пацана", которым подражают малолетние бандиты или причина в другом, неизвестно. Однако юные гопники сбиваются в группки, которые беспределят, пока не попадут в руки полиции.
В Великом Новгороде задержали таких вот отморозков, державших в страхе и финансовой кабале подростков. Свои похождения они снимали на видео, чем здорово облегчили работу следствию.
Первое видео из ТЦ было снято еще в 2022 году. Тогда в туалете торгового центра парень отказался отдавать деньги, и его жестоко избили. Снимали всё это главным образом для последующего устрашения других детей.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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Выбирали тех, кто послабее. С молодыми людьми старше 18 предпочитали не связываться. Остальных "ставили на счётчик", после чего подростки носили деньги ненасытным юным вымогателям снова и снова.
Осторожно ! В видео присутствуют сцены жестокости!
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Двух участников этнической банды задержали 6 июня.
«Отдававшие деньги подростки находились под психическим и физическим воздействием, передавали денежные средства наличными, а также посредством банковских переводов за прекращение насилия в отношении потерпевших. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает местный Следком.
На основании материалов, предоставленных УФСБ России по Новгородской области, возбуждены уголовные дела. Выявляются другие участники банды.
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Ну и сейчас они в принципе оттуда, ибо на родинах у них те же девяностые, если не хуже.
Да х.у.л.и тут ныть, если главный по борьбе с нацизмом муслимам только рад
еще вот просьба, поднимите пенсионный возраст немного.
Это даже не воровство, это значительно хуже. Таких нужно сразу в отморозки переводить с соответствующим к ним отношением! Только строгий режим, пусть дальше исключительно на карачках передвигаются лет 10 хотя бы.
и родителей их нужно на бутылку посадить