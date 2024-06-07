"Мы зарабатывали лёгкие деньги": в Великом Новгороде задержали "банду Маги", вымогавшую деньги у детей

Подростковая преступность была всегда, но в последние годы её размах увеличился. Благодарить ли за это создателей сериала "Слово пацана", которым подражают малолетние бандиты или причина в другом, неизвестно. Однако юные гопники сбиваются в группки, которые беспределят, пока не попадут в руки полиции.





В Великом Новгороде задержали таких вот отморозков, державших в страхе и финансовой кабале подростков. Свои похождения они снимали на видео, чем здорово облегчили работу следствию.





Первое видео из ТЦ было снято еще в 2022 году. Тогда в туалете торгового центра парень отказался отдавать деньги, и его жестоко избили. Снимали всё это главным образом для последующего устрашения других детей.