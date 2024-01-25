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Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского гражданства

Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского гражданства

Автор:
25 января 2024 17:08
Сообщество : Криминал
Метки: А.Бастрыкин   Амиль Гафаров   Белгород   задержание   закон   избиение   лишение гражданства   полиция   уголовное дело   
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Пока их сынишка будет отбывать наказание в тюрьме, его родители отправятся на историческую родину.

Одной бандой молодых преступников в РФ стало меньше - все шесть участников ОПГ, которые избивали прохожих и куражились над любым не понравившимся им человеком, задержаны и заключены под стражу. Четверо из них проходят по статье "Хулиганство", а двум, самым отъявленным, вменяют «покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», и «возбуждение ненависти по признакам национальности».


Расследованием дела заинтересовался А.Бастрыкин. Глава СК РФ заслушал отчёт о нём в режиме конференцсвязи. Руководитель СУ СК РФ по Белгородской области рассказал о том, что решается вопрос о лишении гражданства РФ одного из членов банды.



Имен не называлось, однако многие надеются, что этими "счастливчиками" будут родители Гафарова- 17-летнего главаря этой ОПГ, с особой жестокостью избивавшего непонравившихся ему людей.



Амиль Гафаров переехал в РФ из Украины. Он этнический азербайджанец, и сейчас силовики проверяют законность получения им и его родителями российского гражданства.


Хотя Гафаров по традиции извинился, его возраст (17 лет) вполне позволяет применить к подростку строгое наказание.


У Гафарова в Белгороде живут родители и сестра, которая считает, что пацаны не особо и виноваты, и вся эта история раскрутилась из-за стукачей-"недомужчин", не сумевших перетерпеть обиды и побежавших жаловаться в полицию. Впрочем, если Тамара Гафарова за несколько лет жизни в РФ так и не усвоила законов страны, то, наверное, ей и её родителям будет лучше вернуться на родину.


Кстати, глава СКР А.Бастрыкин также поручил дать оценку действиям сотрудников ОВД, которые ранее выносили решения об отказе в возбуждении уголовного дела по аналогичным фактам. Ведь юные бандиты беспредельничали не один месяц, и избитых ими довольно много. Заявление от пострадавших начали принимать только, когда история получила огласку и ею заинтересовались в Следственном Комитете.


Интересно, что прецеденты с лишением гражданства РФ уже были. В конце декабря первые два распространителя наркотиков стали фигурантами уголовных дел. Параллельно по ним вынесли решение о лишении гражданства.

Источник:

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Метки: А.Бастрыкин   Амиль Гафаров   Белгород   задержание   закон   избиение   лишение гражданства   полиция   уголовное дело   
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29  комментариев
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715
Андрей Понамарев 55 минут назад
Ещё одна отличная новость
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21k
Александр 2 минуты назад
Привязать к столбу и пусть терпит, если они так недовольны теми кто не потерпел и заявили в полицию.
А ещё лучше, сделать их вне закона, любое преступление против них не будет таковым считаться.
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23k
BiZ 2 минуты назад
лишение на поток пора поставить. со скоростью раз в 100 превышающей обратную.
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389
Skywriter 3 минуты назад
Я куплю себе змею
Или черепаху ©
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4k
Руслан 13 минут назад
Лишать мало, надо запрещать въезд навсегда. Шалашовку малолетнюю - тоже домой. Ну и главного фигуранта на зону и потом тоже пинком под черную жопу домой без права въезда. А по совести, конечно, отпи@здить бы битами до полусмерти, чтобы в инвалидное кресло на всю жизнь. И показать по всем федеральным каналам.
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6k
Wadim 15 минут назад
сраные обезьяны отправятся в свои зоопарки
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391k
Алексей 20 минут назад
надеюсь не только родителей,сестру прошмандовку тоже лишат?
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20k
anpetrof 22 минуты назад
Отлично! На мой взгляд, нужно не только родителей, а и всех знакомых за одно.
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14k
Иван Иваныч 22 минуты назад
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37k
АнтонПолднев Полчаса назад
Читаю комментарии. Ребята. Вы что офигели? Ну человек же извинился на камеру. Мне сказали, что сейчас это приравнивается к 5-летнему сроку строгача примерно. Поэтому наказание можно конечно же снять.
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257
ivandike АнтонПолднев 4 минуты назад
Ты что из их быдлородни?
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18k
Алекс Полчаса назад
Ссылка coub.com
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359
ruslan d Полчаса назад
Хорошая инициатива
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20
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Наконец-то сайт хорошего настроения
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6k
Трям Полчаса назад
Опять желтый заголовок...
Ни слова, что что вопрос про тех, кто его вытрахал на этот свет, уже решен!
Черножопый обсос так же пока только под следствием!
Пока вся эта трахомудия будет тянуться, там всем успеют занести. И суду и бастрыкину. Полгода помутузят и наш самый гуманный скажет - 9 мес колонии, а поскольку в СИЗО день за полтора, то можно из суда на волю.

Так что я не понимаю, чему вы все радуетесь? Один мудак нассал вам в уши, а вы все рады. Вот именно так и работает пропаганда - пожурили, все обрадовались и забыли.
Не будьте ослами! Давайте радоваться будем только после конкретики, типа последняя инстанция этих отправила пожизненно в аул, а этого мудака на 10 лет строгача, а потом пожизненно в аул. И не надо бежать впереди поезда.
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57k
Мойша Полчаса назад
Лишать гражданства не только родителей, но и всех из родного аула. Приедут на родину и разберутся с виновниками.
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3k
Максим Макашев Полчаса назад
Неужели НАЧАЛОСЬ???? Ну Слава Богу!
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13k
Владимир 39 минут назад
А сестру охреневшую?
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10k
Дмитрий 42 минуты назад
И так должно быть со всеми! Без исключений! Во первых это справедливо, во вторых это повысит доверие к власти!
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4k
папа лу 52 минуты назад
сжечь нахер
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17k
Kucher 52 минуты назад
О! Хорошая новость. И про сестрёнку надо не забыть, а то эта курица в защиту своего братишки-бандита что-то там кудахтала.
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