Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского гражданства

Одной бандой молодых преступников в РФ стало меньше - все шесть участников ОПГ, которые избивали прохожих и куражились над любым не понравившимся им человеком, задержаны и заключены под стражу. Четверо из них проходят по статье "Хулиганство", а двум, самым отъявленным, вменяют «покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», и «возбуждение ненависти по признакам национальности».





Расследованием дела заинтересовался А.Бастрыкин. Глава СК РФ заслушал отчёт о нём в режиме конференцсвязи. Руководитель СУ СК РФ по Белгородской области рассказал о том, что решается вопрос о лишении гражданства РФ одного из членов банды.





