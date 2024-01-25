Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского гражданства

Пока их сынишка будет отбывать наказание в тюрьме, его родители отправятся на историческую родину.
Одной бандой молодых преступников в РФ стало меньше - все шесть участников ОПГ, которые избивали прохожих и куражились над любым не понравившимся им человеком, задержаны и заключены под стражу. Четверо из них проходят по статье "Хулиганство", а двум, самым отъявленным, вменяют «покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», и «возбуждение ненависти по признакам национальности».
Расследованием дела заинтересовался А.Бастрыкин. Глава СК РФ заслушал отчёт о нём в режиме конференцсвязи. Руководитель СУ СК РФ по Белгородской области рассказал о том, что решается вопрос о лишении гражданства РФ одного из членов банды.
Имен не называлось, однако многие надеются, что этими "счастливчиками" будут родители Гафарова- 17-летнего главаря этой ОПГ, с особой жестокостью избивавшего непонравившихся ему людей.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
Источник:
Амиль Гафаров переехал в РФ из Украины. Он этнический азербайджанец, и сейчас силовики проверяют законность получения им и его родителями российского гражданства.
Хотя Гафаров по традиции извинился, его возраст (17 лет) вполне позволяет применить к подростку строгое наказание.
У Гафарова в Белгороде живут родители и сестра, которая считает, что пацаны не особо и виноваты, и вся эта история раскрутилась из-за стукачей-"недомужчин", не сумевших перетерпеть обиды и побежавших жаловаться в полицию. Впрочем, если Тамара Гафарова за несколько лет жизни в РФ так и не усвоила законов страны, то, наверное, ей и её родителям будет лучше вернуться на родину.
Кстати, глава СКР А.Бастрыкин также поручил дать оценку действиям сотрудников ОВД, которые ранее выносили решения об отказе в возбуждении уголовного дела по аналогичным фактам. Ведь юные бандиты беспредельничали не один месяц, и избитых ими довольно много. Заявление от пострадавших начали принимать только, когда история получила огласку и ею заинтересовались в Следственном Комитете.
Интересно, что прецеденты с лишением гражданства РФ уже были. В конце декабря первые два распространителя наркотиков стали фигурантами уголовных дел. Параллельно по ним вынесли решение о лишении гражданства.
Источник:
- В Подмосковье автомобилист напал с молотком на мужчину, сделавшему замечание его жене
- В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта
- "Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали гуманитарную помощь и присваивали её себе
- "Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем её брат избивал русских
- «Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей
А ещё лучше, сделать их вне закона, любое преступление против них не будет таковым считаться.
Или черепаху ©
Ни слова, что что вопрос про тех, кто его вытрахал на этот свет, уже решен!
Черножопый обсос так же пока только под следствием!
Пока вся эта трахомудия будет тянуться, там всем успеют занести. И суду и бастрыкину. Полгода помутузят и наш самый гуманный скажет - 9 мес колонии, а поскольку в СИЗО день за полтора, то можно из суда на волю.
Так что я не понимаю, чему вы все радуетесь? Один мудак нассал вам в уши, а вы все рады. Вот именно так и работает пропаганда - пожурили, все обрадовались и забыли.
Не будьте ослами! Давайте радоваться будем только после конкретики, типа последняя инстанция этих отправила пожизненно в аул, а этого мудака на 10 лет строгача, а потом пожизненно в аул. И не надо бежать впереди поезда.
Бандит "зарабатывает" деньги. Его мотивация хотя бы понятна.
Тут страшнее - д0лб0*б