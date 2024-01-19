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"Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем её брат избивал русских

"Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем её брат избивал русских

Автор:
19 января 2024 19:10
Сообщество : Криминал
Метки: Амиль Гафаров   Балгород   банда   гопники   задержание   избиение   полиция   
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По словам 19-летней Тамары Гафаровой, во всем виноват тот, кто "настучал" на её брата. Потому что "недомужчина" и не мог нормально постоять за себя, а пошёл жаловаться.

В Белгороде задержали пять из шести членов банды, избивавшей прохожих. Сейчас установлены личности двух потерпевших, а задержанные стали фигурантами уголовного дела за покушение на убийство двух и более лиц. Также они проходят по экстремистской 282 статье УК РФ за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды.


Глава банды юных гопников - 17-летний Амиль Гафаров вовсе не мигрант, как предполагали ранее. Он и его сёстра получили гражданство в 2022 году, а их отец — более трёх лет назад. В своё время семья переехала в Россию из Украины, но, похоже, спокойная жизнь младшему Гафарову не пришлась по вкусу.


Тамара Гафарова считает, что тот факт, что семья прибыла в Россию из Украины, ничего не означает.

"Нам тоже часто говорят «чурка» или подобное, нам что делать в такой ситуации? Мы сами азербайджанцы и часто видим в комментариях, как люди пишут, что понаехали таджики, азербайджанцы, узбеки. Типа мы приехали делать бизнес. Мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес? " - возмущается Гафарова.

Что касается шумихи вокруг проделок банды юных отморозков, то сестра задержанного считает, что виноваты во всем те, кто вынес эту историю на всеобщее обсуждение.



"Виноват тот, кто это опубликовал. Просто недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошёл и настучал? Обиделся на [процитировала оскорбительную фразу, которую при нападении говорили участники банды]. Что, духа не хватает ответить, когда тебя малолетка избивает? "


Видимо, гражданке РФ Гафаровой не приходит в голову, что избиение - преступление, которое должно быть наказано.


Тамара рассказывает, что членов банды её брат знает давно.

«Мы приехали в Великомихайловку перед Новым годом. Эту банду Амиль знал давно, они все были знакомы ранее. Эти избиения были ровно тогда, когда мы приезжали из Подмосковья в Белгородскую область. Но моего брата тоже били, он сам несколько раз приходил домой побитый. А теперь нас могут всех лишить гражданства. Наши родители ему объясняли, что драться на улице незаконно, но за ним везде ходить не будешь, он взрослый мальчик. Пусть теперь отвечает», — негодует Тамара.



И ответит. Перепуганный Гафаров уже попросил прощения "перед всем русским народом", однако его возраст позволяет наказать юношу довольно строго - как он того заслуживает. Ведь эпизодов с избиениями было немало, а куражились юнцы ради хайпового контента.



Амиль Гафаров арестован на два месяца. За это время силовики проверят законность получения уроженцем Азербайджана российского гражданства.


Расследование уголовных дел банды белгородских гопников продолжается.

Источник:

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Метки: Амиль Гафаров   Балгород   банда   гопники   задержание   избиение   полиция   
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24  комментария
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93k
Херанука Паибалу 46 минут назад
Чувствуется, что гражданство РФ вообще НЕ НУЖНО ВСЕЙ ЭТОЙ СЕМЬЕ
Раз родители ТАК воспитали свое отродье.
.
Дорожную !!!!!!!!!!!!!!!!!
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полминуты назад
Комментарий к фото
Валентино это же модельер гомик какой то вроде ЕСвский...а этот черт Валей станет.
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350
ruslan d 4 минуты назад
Это реклама в приложении РИА новости

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17k
Kucher 7 минут назад
Т.е. там вся семейка, походу, отмороженная. Раз эта азерская курица даже не поняла, за что её брата задержали. Видимо в Баку им будет лучше, чем в Белгороде. И чем быстрее их туда выдворят, тем лучше. А братика следом, когда срок отмотает.
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38k
albedo 8 минут назад
Мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес? " - возмущается Гафарова.

Просто недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошёл и настучал?
========================
Сперва ей отсидеть за разжигание, потом ВСЮ СЕМЬЮ лишить гражданства и выслать в горы.

Обезьянам не место в цивилизованной стране.
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4k
Ухалус Посовиномус 10 минут назад
Так и запишем. Настоящий мужчина должен пойти и вырезать под корень сперва семью гафуровых, а потом всех шакалов из этой банды по списку.
Танюшка перед смертью будет спокойна))
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21k
babuby 14 минут назад
Потому что преступник, использует все доступные способы, средства, и возможности для деяний, а законопослушный человек, ограничен хреновой тучей правил, законов, и положений.
И если уж полиция очень не торопится применять оружие(и даже спецсредства) против нападающих, то что уж говорить об обычных гражданах, у которых в разы больше ограничений!
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50k
Элек Мек 14 минут назад
На хрена здесь мнение этой монобровной б.л.я.д.и?
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5k
Феликс Дзержинский 22 минуты назад
Таким, нужно в тихую, арматурой ноги с руками превращать в суповой набор.
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4k
kuchipachi Полчаса назад
Хорошая позиция: пока вас больше и вы сильнее, так остальные недомужики, потому что помочь за себя не могут. Как только отмудохают этих сильных, так побегут в полицию плакаться и говорить какие они добрые и милые
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7k
Старичок Полчаса назад
а если её против воли кто то отчпокает, тот будет супермужчина?
логика чурчхелы.
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14k
..: Атеист :.. 36 минут назад
Да лишить гражданства и сестру и этого пид.са и накуй в ухраину отправить прямым рейсом.. пускай там этаха гавнява. ой, гафара к земле готовят)) А остальных ху..ев банды - на зону, пускай там попробуют побыковать!
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3k
Максим Макашев 40 минут назад
запихнуть в бочку , залить цементом и утопить
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1k
Шершень 41 минуту назад
Похоже, Тамара себе и своему братцу накомментировала отягчающих. Этих ничто не исправит
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134k
parallax 43 минуты назад
"Мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес? " - возмущается Гафарова."

Домой на-куй, в родной кишлак, аул. Это у вас не хватает мозгов, что приехав чужую страну вы должны соблюдать законы, уважать местную культуру и традиции, а не тащиться со своими дремучими устоями в чужой монастырь.
Вам всего лишь прилетает заслуженная ответка.
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12k
Артем 44 минуты назад
"Просто недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает!" Да вас 3.14дарасов черножопых только пальцем тронь к мусорам бежите! "мужчины" мля! Черти обоссаные!
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50k
Сергей 44 минуты назад
Я вот на эти все истории с избиениями смотрю с другой стороны. Нет эффективного закона о самообороне. Сколько случаев когда жертва начинала сопротивляться и давать отпор , а в итоге из жертвы становилась преступником. Показателен недавний случай, на Садоводе, когда озверевшаяя толпа мигратнов напала на группу ПОЛИЦЕЙСКИХ и те как деревенские вани на кулачках с ними пытались биться. О чем это говорит? О том, что даже они, представители власти, боятся применять против них оружие. Что же говорить о простых гражданах.
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832
АртемШишков 46 минут назад
Гребанный чурки всегда толпой нападают, сзади или с ножами постоянно, а как что сразу бегут и шкеряться по норам как крысы! Это она таких считает за мужчин?!
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