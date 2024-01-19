"Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем её брат избивал русских

По словам 19-летней Тамары Гафаровой, во всем виноват тот, кто "настучал" на её брата. Потому что "недомужчина" и не мог нормально постоять за себя, а пошёл жаловаться.
В Белгороде задержали пять из шести членов банды, избивавшей прохожих. Сейчас установлены личности двух потерпевших, а задержанные стали фигурантами уголовного дела за покушение на убийство двух и более лиц. Также они проходят по экстремистской 282 статье УК РФ за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости и нецензурную лексику!
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Глава банды юных гопников - 17-летний Амиль Гафаров вовсе не мигрант, как предполагали ранее. Он и его сёстра получили гражданство в 2022 году, а их отец — более трёх лет назад. В своё время семья переехала в Россию из Украины, но, похоже, спокойная жизнь младшему Гафарову не пришлась по вкусу.
Тамара Гафарова считает, что тот факт, что семья прибыла в Россию из Украины, ничего не означает.
"Нам тоже часто говорят «чурка» или подобное, нам что делать в такой ситуации? Мы сами азербайджанцы и часто видим в комментариях, как люди пишут, что понаехали таджики, азербайджанцы, узбеки. Типа мы приехали делать бизнес. Мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес? " - возмущается Гафарова.
Что касается шумихи вокруг проделок банды юных отморозков, то сестра задержанного считает, что виноваты во всем те, кто вынес эту историю на всеобщее обсуждение.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости и ненормативная лексика!
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"Виноват тот, кто это опубликовал. Просто недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошёл и настучал? Обиделся на [процитировала оскорбительную фразу, которую при нападении говорили участники банды]. Что, духа не хватает ответить, когда тебя малолетка избивает? "
Видимо, гражданке РФ Гафаровой не приходит в голову, что избиение - преступление, которое должно быть наказано.
Тамара рассказывает, что членов банды её брат знает давно.
«Мы приехали в Великомихайловку перед Новым годом. Эту банду Амиль знал давно, они все были знакомы ранее. Эти избиения были ровно тогда, когда мы приезжали из Подмосковья в Белгородскую область. Но моего брата тоже били, он сам несколько раз приходил домой побитый. А теперь нас могут всех лишить гражданства. Наши родители ему объясняли, что драться на улице незаконно, но за ним везде ходить не будешь, он взрослый мальчик. Пусть теперь отвечает», — негодует Тамара.
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И ответит. Перепуганный Гафаров уже попросил прощения "перед всем русским народом", однако его возраст позволяет наказать юношу довольно строго - как он того заслуживает. Ведь эпизодов с избиениями было немало, а куражились юнцы ради хайпового контента.
Амиль Гафаров арестован на два месяца. За это время силовики проверят законность получения уроженцем Азербайджана российского гражданства.
Расследование уголовных дел банды белгородских гопников продолжается.
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Раз родители ТАК воспитали свое отродье.
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Дорожную !!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошёл и настучал?
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Сперва ей отсидеть за разжигание, потом ВСЮ СЕМЬЮ лишить гражданства и выслать в горы.
Обезьянам не место в цивилизованной стране.
Танюшка перед смертью будет спокойна))
И если уж полиция очень не торопится применять оружие(и даже спецсредства) против нападающих, то что уж говорить об обычных гражданах, у которых в разы больше ограничений!
логика чурчхелы.
Домой на-куй, в родной кишлак, аул. Это у вас не хватает мозгов, что приехав чужую страну вы должны соблюдать законы, уважать местную культуру и традиции, а не тащиться со своими дремучими устоями в чужой монастырь.
Вам всего лишь прилетает заслуженная ответка.
"Ты один приходи, и мы тоже один прийдём".
Вот как у нас в области с "иностранными специалистами" работают! Нужно перенимать опыт!
Надо бы это видео ей отправить.
и лояльные граждане, и полиция
кроме гопников и откровенных преступников
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"если охотнику каждый день "бьют по рукам" - охотника из него уже не будет"