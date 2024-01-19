"Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем её брат избивал русских

Тамара Гафарова считает, что тот факт, что семья прибыла в Россию из Украины, ничего не означает.

"Нам тоже часто говорят «чурка» или подобное, нам что делать в такой ситуации? Мы сами азербайджанцы и часто видим в комментариях, как люди пишут, что понаехали таджики, азербайджанцы, узбеки. Типа мы приехали делать бизнес. Мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес? " - возмущается Гафарова.

Что касается шумихи вокруг проделок банды юных отморозков, то сестра задержанного считает, что виноваты во всем те, кто вынес эту историю на всеобщее обсуждение.