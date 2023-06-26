В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание"

Задержанный оказался учителем физкультуры. За свои подлые дела он давал детям деньги. Правда, не всем.
В подмосковном Егорьевске некоторое время назад начал орудовать педофил. Мужчина подходил к играющим детям, предлагал посмотреть на свой байк, а когда те соглашались, вёл их в заброшенные здания, где насиловал или совершал развратные действия. Детское молчание покупал - платил по несколько сотен рублей
В течение года он пять раз совершал преступления - по крайней мере, именно о таком количестве эпизодов известно на данный момент. Всем детям, которых растлевал серийный педофил, было не более 13 лет. Как правило, это были девочки из неполных или приёмных семей. Они молчали, однако когда одна из девочек рассказала о том, что с ней случилось, своим родителям, те сразу же обратились в полицию.
В Егорьевске составили фоторобот подозреваемого.
Пострадавшие дети на беседах с психологом смогли описать насильника. По их словам, он был плотного телосложения, имел грубый голос. Представлялся мужчина Сашей. После осмотра своего мотоцикла угрозами или посулами он заманивал девочек на заброшенную территорию базы Роспотребнадзора.
Через несколько дней после составления фоторобота в Подмосковье задержали подозреваемого. 46-летний мужчина до 2019 года работал предподавателем физкультуры в одной из московских школ. Он женат, имеет 3-летнего ребёнка. Как сообщает "Московский Комсомолец", задержанный является тренером по карате, призёром и победителем многих соревнований. В последнее время тренировал каратистов в школе в Новой Москве, а в Егорьевск приезжал к родителям.
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Во время обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители нашли автомобиль и мотоцикл - тот самый, который он показывал детям. Некоторые девочки узнали и авто задержанного - на нём он подъезжал к ним, когда знакомился.
В отношении задержанного, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей (ч. 5 ст. 132 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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По следам того де Чикатило пока разыскивали-двух невиновных приговорили к вышке.