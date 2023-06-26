В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание"

В подмосковном Егорьевске некоторое время назад начал орудовать педофил. Мужчина подходил к играющим детям, предлагал посмотреть на свой байк, а когда те соглашались, вёл их в заброшенные здания, где насиловал или совершал развратные действия. Детское молчание покупал - платил по несколько сотен рублей





В течение года он пять раз совершал преступления - по крайней мере, именно о таком количестве эпизодов известно на данный момент. Всем детям, которых растлевал серийный педофил, было не более 13 лет. Как правило, это были девочки из неполных или приёмных семей. Они молчали, однако когда одна из девочек рассказала о том, что с ней случилось, своим родителям, те сразу же обратились в полицию.





В Егорьевске составили фоторобот подозреваемого.



