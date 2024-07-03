Минкультуры одобрило введение дресс-кода для артистов на концертах

В ведомстве не стали классифицировать и запрещать стиль одежды, который может считаться вульгарным и недопустимым, предоставив возможность каждому региону решать эту дилемму самостоятельно.
В Министерстве культуры России одобрили инициативу депутата от КПРФ Ирины Филатовой, которая после скандала с выступлением полуголой Ольги Бузовой в Уфе, попросила ввести для выступающих на концертах артистов ввести определённый дресс-код.
Отмечается, что Филатова направила обращение к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой установить требования к стилю одежды артистов, чтобы не создавать у подрастающего поколения неправильные идеалы и ощущение вседозволенности. В Минкульте согласилась с мнением депутата, однако чиновники не стали сами придумывать какие-либо ограничения, а предоставили регионам самим решать допустимость тех или иных нарядов артистов (или их отсутствие).
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"Совершенно понятно, что в Санкт-Петербурге и Москве будут одни требования, а в Чечне и Дагестане, других кавказских республиках - совершенно другие нормы. И наша знаменитая поп-дива, ставшая поводом обращения в Минкульт, не поехала в Чечню в кожаных трусах петь, так как у нее есть инстинкт самосохранения, — прокомментировала решение Минкульта депутат Филатова.
В ответе на обращение депутата говорится, что Минкультуры уже направило рекомендации региональным ведомствам обращать внимание на внешний вид артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях.
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Народу прописывают МРОТ 19 242 и }{уй в рот, себе любимым назначают зарплату за счёт народа в 500 000 , народ должен последний }{уй без соли доедать, но обязан от пуза накормить всю семью чиновника деликатесами.
Собаки поганые, я не нуждаюсь в услугах президента, парламента, силовых ведомств и остальных чиновников, выньте руки из моих карманов сучары никчёмные.