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Минкультуры одобрило введение дресс-кода для артистов на концертах

Минкультуры одобрило введение дресс-кода для артистов на концертах

Автор:
03 июля 2024 14:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Минкультуры   артисты   бузова   дресс-код   запрет   кпрф   скандал   
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В ведомстве не стали классифицировать и запрещать стиль одежды, который может считаться вульгарным и недопустимым, предоставив возможность каждому региону решать эту дилемму самостоятельно.

В Министерстве культуры России одобрили инициативу депутата от КПРФ Ирины Филатовой, которая после скандала с выступлением полуголой Ольги Бузовой в Уфе, попросила ввести для выступающих на концертах артистов ввести определённый дресс-код.


Отмечается, что Филатова направила обращение к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой установить требования к стилю одежды артистов, чтобы не создавать у подрастающего поколения неправильные идеалы и ощущение вседозволенности. В Минкульте согласилась с мнением депутата, однако чиновники не стали сами придумывать какие-либо ограничения, а предоставили регионам самим решать допустимость тех или иных нарядов артистов (или их отсутствие).

"Совершенно понятно, что в Санкт-Петербурге и Москве будут одни требования, а в Чечне и Дагестане, других кавказских республиках - совершенно другие нормы. И наша знаменитая поп-дива, ставшая поводом обращения в Минкульт, не поехала в Чечню в кожаных трусах петь, так как у нее есть инстинкт самосохранения, — прокомментировала решение Минкульта депутат Филатова.


В ответе на обращение депутата говорится, что Минкультуры уже направило рекомендации региональным ведомствам обращать внимание на внешний вид артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях.

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Метки: Видео   Минкультуры   артисты   бузова   дресс-код   запрет   кпрф   скандал   
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12  комментариев
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15k
Григорий Бабкин 54 минуты назад
Это чё? Цыганская принцесса теперь будет в пиджачке выступать? Ужос...

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kσρβγς Полчаса назад
Дожили... Валере теперь за яйца держаться нельзя, Филе перья в жопу втыкать... куда мир катится...
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35k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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3k
Duke_kir 39 минут назад
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5k
Феликс Дзержинский 51 минуту назад
Депутаты паразиты, как и остальные чиновники, создают видимость бурной деятельности, а по факту ни}{уя не делают, сидят тунеядствуют, паразитируют на народных плечах.
Народу прописывают МРОТ 19 242 и }{уй в рот, себе любимым назначают зарплату за счёт народа в 500 000 , народ должен последний }{уй без соли доедать, но обязан от пуза накормить всю семью чиновника деликатесами.
Собаки поганые, я не нуждаюсь в услугах президента, парламента, силовых ведомств и остальных чиновников, выньте руки из моих карманов сучары никчёмные.
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43k
Сергей Час назад
Почти никто сейчас из них вживую не поёт, так пускай поют из черного фанерного ящика, а в ящике пусть хоть голышом сидят.
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4k
Ультратрахуил Час назад
А дальше что? Запретят женщинам по улицам в лосинах с верблюжьей лапкой ходить?!
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14k
Том Сойер Час назад
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2214 постов (2221 в горячем)
Лесник
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