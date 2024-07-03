Минкультуры одобрило введение дресс-кода для артистов на концертах

В Министерстве культуры России одобрили инициативу депутата от КПРФ Ирины Филатовой, которая после скандала с выступлением полуголой Ольги Бузовой в Уфе, попросила ввести для выступающих на концертах артистов ввести определённый дресс-код.

Отмечается, что Филатова направила обращение к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой установить требования к стилю одежды артистов, чтобы не создавать у подрастающего поколения неправильные идеалы и ощущение вседозволенности. В Минкульте согласилась с мнением депутата, однако чиновники не стали сами придумывать какие-либо ограничения, а предоставили регионам самим решать допустимость тех или иных нарядов артистов (или их отсутствие).