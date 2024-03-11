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Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто

Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто

Автор:
11 марта 2024 16:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   Сергей Колунов   депутат   законопроект   таран   экстренные службы   
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За это не будет ни уголовной, ни административной ответственности.

Было несколько резонансных случаев, когда скорая помощь и пожарные не могли проехать из-за неправильно припаркованных машин.

Подобных случаев намного больше. Дошло до того, что с проблемой хотят разобрать в Госдуме. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов готовит законопроект о о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили. По мнению парламентария, «таранить мешающие проезду неправильно припаркованные транспортные средства в экстремальной ситуации законом не запрещено, но такой возможностью спасатели не пользуются, опасаясь юридических последствий».

Вероятно, вскоре никаких юридических последствий для спасателей уже не будет.

Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы. Планируем внести его в Госдуму в конце апреля - начале мая, - заявил депутат.

Ранее их инициативу рассмотрело МЧС, теперь дело за Госдумой. Если её одобрят, машины экстренных служб оборудуют силовыми бамперами, и они смогут законно спихивать со своего пути авто нерадивых хозяев.

Инициатива прежде всего касается тех машин, которые находятся во дворах и мешают проезду экстренных служб… Для минимизации ущерба от тарана, автомобили экстренных служб должны быть оборудованы специальными силовыми бамперами, их ещё «кенгурятниками» в народе называют. Но не простыми, а «мягкими». Такое оборудование, во-первых, снизит ущерб самим машинам скорой и пожарной служб, а, во-вторых, снизят ущерб тем машинам, которые они «толкают».

Мы все люди разумные и понимаем, проедет автомобиль скорой или пожарной, если мы припаркуемся в узком проезде, или нет. Если есть альтернативный проезд - вопросов нет. Если такого проезда нет и ситуация «крайней необходимости» – будут двигать, и вот в этой ситуации мы предложим поправки в страховое законодательство. Водителям, чьи машины пострадали в результате тарана, но были припаркованы в соответствии с нормами, будут обязаны выплатить компенсации. Также подчеркну, что водитель автомобиля экстренной службы ответственность за обоснованный таран нести не будет, - добавил Колунов.


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Метки: Видео   Госдума   Сергей Колунов   депутат   законопроект   таран   экстренные службы   
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28  комментариев
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8k
Alex 2 часа назад
Ништяк!
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6k
Роман 56 секунд назад
Хорошо!!! Как всегда очередной высерок из думы звизданул вроде бы здравую идею не разобравшись в корне проблемы от слова совсем...
А куда таранить? у нас что старый жилой фонд, что особенно новостройки просто некуда ставить легковые авто..
Особенно Новостройки этим грешат... ни парковок, ни тем более паркингов понавтыкают свечек в 50 этажей и ибитесь как хотите... там дашком пройти трудно, не то что машину припарковать. пока в корне не поменяют подьездные пути, парковки, схему организации движения во дворах - даже БАТом ер вы сдвинете легковушки...
Но это из области фантастики
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53k
smakido Минуту назад
"Хочу напомнить, что мы все равны перед страданиями и однажды каждому из нас может понадобиться помощь." (доктор Лиза)
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11k
Сатанеев 4 минуты назад
Хорошая инициатива
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14k
кот базилий 6 минут назад
Вместо того чтоб делать парковки - проще таранить законно, а на местах парковок строить ТЦ или человейники.Спасибо думе.
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22k
Shtoppi 7 минут назад
давно пора.
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4k
Михаил 10 минут назад
мы в РФ... скорая таранить??? серьезно??? она что броневик... ну ладно допустим скорая протаранила, проблема будет в том водители этого делать не будут под дулом пистолета даже ибо потом может получится как с самообороной, к тебе пришли бандиты грабить и убивать ты защищался убил так одного из них, и потом рядом с оставшимися присел ибо прокурор с судья сочли вашу самооборону лишней... авторам бы сначала это урегулировать ибо по статье "превышение самообороны" сидит куда больше чем от не доехавшей скорой погибло, не спорю надо и со скорыми решить вопрос, но зачем таранить??? не проще того кто мешает в суд подтянуть за умышленное (ну как бы это назвать, препятствование оказанию мед помощи повлекшие тяжкие последствия или смерть) убийство, так и скорая целая и машины и тот кто не пускает будет понимать что может присесть на долго... а что касается "брошенных" машин тут вообще все сложно ибо во дворах парковка не запрещена и хрен ты докажешь что ты не так стоял... очень часто бывает поставил машину вышел смотришь ни кому не мешаешь все проедут, а через минуту рядом встал еще кто то и теперь ты мешаешь, и че?
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6k
Wadim 23 минуты назад
Ну посмотрим как газельки будут таранить неправильно припаркованные здоровенные внедорожники. И кто после этого эти самые газельки чинить будет.
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989
Макс Химки Полчаса назад
Давно пора
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10k
wild cat Полчаса назад
разумно!

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384
Dupych 37 минут назад
Да славятся яички депутатов
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1k
Алексей 38 минут назад
У нас на выезде газельку припаркуют. Кто там едет не видно. Запросто ДТП. Гражданским тоже разрешить таранить. И БТР для дома, для семьи
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11k
Клёст 40 минут назад
Не забыли бы обозначить кто будет возмещать ущерб автомобилю протараненному протараненным автомобилем))
А так я всеми руками ,,за!,,
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11k
Билли 41 минуту назад
Искренне желаю тем кто препятствует подобной парковкой пожарным и скорой, чтобы эта скорая и пожарные не доехали до них.
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2k
Генрих 52 минуты назад
Eще разрешить таранить тех, кто на дороге машину со спецсигналами упрямо не пропускает.
A лучше пулемет на крышу
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21k
Александр 59 минут назад
Наоборот надо из рельса сделать бампер на пожарной машине
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
Вот что нужно брать с Запада . Справедливость и неотвратимость наказания за наплевательское отношение к жизни и здоровью других.

Ссылка youtu.be
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21k
anpetrof Час назад
И это правильно!
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35k
Юр21 Час назад
Давно пора, а то эгоизм "хозяев жизни" уже края потерял.
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25k
Анатолий Соколов Час назад
напишу небольшое слово о реальных проблемах с проездами в новых кварталах.

работаю в школе, которая стоит в "новом" квартале. так вот на территорию школы не может заехать мусоровоз - причина банальна - ему не вписаться в поворот, не зацепив припаркованные машины. при этом эти машины стоят в пределах парковочной разметки.
т.е. изначально разметка спроектирована так, что "полноразмерному" грузовику не проехать.
а сделать проезд на пол-метра шире застройщикам религия не позволяет.

ну и скрин с яндекса.
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60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
по дворам понаставят тачек, пожарные проехать не могут.
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August

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