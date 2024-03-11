Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто

Ранее их инициативу рассмотрело МЧС, теперь дело за Госдумой. Если её одобрят, машины экстренных служб оборудуют силовыми бамперами, и они смогут законно спихивать со своего пути авто нерадивых хозяев.

Инициатива прежде всего касается тех машин, которые находятся во дворах и мешают проезду экстренных служб… Для минимизации ущерба от тарана, автомобили экстренных служб должны быть оборудованы специальными силовыми бамперами, их ещё «кенгурятниками» в народе называют. Но не простыми, а «мягкими». Такое оборудование, во-первых, снизит ущерб самим машинам скорой и пожарной служб, а, во-вторых, снизят ущерб тем машинам, которые они «толкают».

Мы все люди разумные и понимаем, проедет автомобиль скорой или пожарной, если мы припаркуемся в узком проезде, или нет. Если есть альтернативный проезд - вопросов нет. Если такого проезда нет и ситуация «крайней необходимости» – будут двигать, и вот в этой ситуации мы предложим поправки в страховое законодательство. Водителям, чьи машины пострадали в результате тарана, но были припаркованы в соответствии с нормами, будут обязаны выплатить компенсации. Также подчеркну, что водитель автомобиля экстренной службы ответственность за обоснованный таран нести не будет, - добавил Колунов.