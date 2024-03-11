Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто

За это не будет ни уголовной, ни административной ответственности.
Было несколько резонансных случаев, когда скорая помощь и пожарные не могли проехать из-за неправильно припаркованных машин.
Инцидент в Краснодаре, скорую заблокировали, она не выехала к пациенту и пришлось подключать к делу вторую бригаду медиков
Источник:
Здесь пожарным пришлось ехать в объезд
Источник:
Во Владивостоке не смогли быстро проехать к горящему дому и погибло двое детей
Источник:
Подобных случаев намного больше. Дошло до того, что с проблемой хотят разобрать в Госдуме. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов готовит законопроект о о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили. По мнению парламентария, «таранить мешающие проезду неправильно припаркованные транспортные средства в экстремальной ситуации законом не запрещено, но такой возможностью спасатели не пользуются, опасаясь юридических последствий».
Вероятно, вскоре никаких юридических последствий для спасателей уже не будет.
Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы. Планируем внести его в Госдуму в конце апреля - начале мая, - заявил депутат.
Ранее их инициативу рассмотрело МЧС, теперь дело за Госдумой. Если её одобрят, машины экстренных служб оборудуют силовыми бамперами, и они смогут законно спихивать со своего пути авто нерадивых хозяев.
Инициатива прежде всего касается тех машин, которые находятся во дворах и мешают проезду экстренных служб… Для минимизации ущерба от тарана, автомобили экстренных служб должны быть оборудованы специальными силовыми бамперами, их ещё «кенгурятниками» в народе называют. Но не простыми, а «мягкими». Такое оборудование, во-первых, снизит ущерб самим машинам скорой и пожарной служб, а, во-вторых, снизят ущерб тем машинам, которые они «толкают».
Мы все люди разумные и понимаем, проедет автомобиль скорой или пожарной, если мы припаркуемся в узком проезде, или нет. Если есть альтернативный проезд - вопросов нет. Если такого проезда нет и ситуация «крайней необходимости» – будут двигать, и вот в этой ситуации мы предложим поправки в страховое законодательство. Водителям, чьи машины пострадали в результате тарана, но были припаркованы в соответствии с нормами, будут обязаны выплатить компенсации. Также подчеркну, что водитель автомобиля экстренной службы ответственность за обоснованный таран нести не будет, - добавил Колунов.
Источник:
- В Госдуме рассмотрят законопроект о депортации мигрантов за домогательства к россиянам
- В Госдуме предложили разрешить есть продукты в магазинах ещё до оплаты на кассе
- В России приняли закон об иноагентах и запретили им зарабатывать на рекламе
- «Народ подраспустился»: депутат Госдумы посетовал на современную моду и заявил, что мужчины не должны ходить с женскими сумками
- В Госдуме отчитали депутата, выступившего на трибуне в джинсах
А куда таранить? у нас что старый жилой фонд, что особенно новостройки просто некуда ставить легковые авто..
Особенно Новостройки этим грешат... ни парковок, ни тем более паркингов понавтыкают свечек в 50 этажей и ибитесь как хотите... там дашком пройти трудно, не то что машину припарковать. пока в корне не поменяют подьездные пути, парковки, схему организации движения во дворах - даже БАТом ер вы сдвинете легковушки...
Но это из области фантастики
А так я всеми руками ,,за!,,
A лучше пулемет на крышу
работаю в школе, которая стоит в "новом" квартале. так вот на территорию школы не может заехать мусоровоз - причина банальна - ему не вписаться в поворот, не зацепив припаркованные машины. при этом эти машины стоят в пределах парковочной разметки.
т.е. изначально разметка спроектирована так, что "полноразмерному" грузовику не проехать.
а сделать проезд на пол-метра шире застройщикам религия не позволяет.
ну и скрин с яндекса.