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Ольга Бузова после скандала выступит в Новосибирске, если пройдёт дресс-код

Ольга Бузова после скандала выступит в Новосибирске, если пройдёт дресс-код

Автор:
05 июня 2024 19:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Концерт   бузова   интересное   фото   шоу бизнес   
1988
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В мэрии Новосибирска рассказали о будущем выступлении.

Несмотря на прошедший скандал, Ольга Бузова выступит на концерте в Новосибирске. В департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска пояснили, что концерт отменить не могут, так как на концерте кроме Бузовой выступают и другие артисты. Однако мэрия предупредила организаторов, чтобы дресс-код выступающих соответствовал тематике мероприятия. Концерты приурочены ко Дню России. Певицу и других участников попросили одеться скромнее, сообщает RT.

Также стало известно, откуда у Бузовой такой откровенный наряд. Несмотря на то, что певица заявила, что свои костюмы она шьёт сама, именно этот скандальный костюм стал подарком. Об этом рассказал Стас Барецкий. Тем временем в Госдуме предложили законодательно урегулировать дресс-код артистов после выступления Бузовой.

«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений», - заявила депутат от КПРФ Ирина Филатова.

Источник:

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Метки: Видео   Концерт   бузова   интересное   фото   шоу бизнес   
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29  комментариев
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34k
Владимир 2 часа назад
Заколебали уже с этой Бузовой если честно.
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32k
AzuveR 2 минуты назад
"Также стало известно, откуда у Бузовой такой откровенный наряд. Несмотря на то, что певица" Певица,мля. У неё голоса ,абсолютно нет. А её в певицы записали.
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393
costarox 4 минуты назад
Я одного не понимаю: заказали Бузову - получили Бузову. Если что то не нравиться - надо было заказывать Кадышеву.
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9k
Ntvl 11 минут назад
у меня ассоциация с бузовой и собчак только вот с этим
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6k
Макс73 18 минут назад
Стас Борецкий очень сильно большой аргумент.
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18k
Majul Полчаса назад
Всем похер на эту сутулую лошадь - икону всех русскоговорящих имбецилов
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−16
Roman Azerty Полчаса назад
а кто крышует эту профурсетку ? почему столько разговоров ? на ленинградке есть и лучше...
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28k
СергейПименов 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Кружок 38 минут назад
у меня один вопрос ... кто это говно, в принципе, слушает?
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524
jeka 39 минут назад
Вот интересно, какой имбицил берёт её в шоу программу с её творчеством???? Или откат нормальный такой.....
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8k
Харон ( Χάρων) 43 минуты назад
Только дебильная покемонка может так рапиаривать ещё более дебильную бузову.
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11k
Бендер Родригес 57 минут назад
А я всегда говорил, ей в порно надо сниматься..
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867
Bulat Час назад
Бузик уже стремная стала. Инста-дырка понажористей шалавеха
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90
Shyrich Час назад
Вот всегда бесила и никогда не смотрел её.
А теперь я наоборот на её стороне. Ну ничего она не сделала чтобы осуждать.
Обычный костюм. И зад отличный! И мероприятие не детское было. В отличие от цирков где дети кругом, а гимнастки и т.д. в таких стрингах что их ну не разглядеть даже...

Завистливые целлюлитные депутатши от зависти в минкультуры нажаловались. Дурдом.
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1k
Уходим отсюда Час назад
И ведь ходят...
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
Не понимаю людей, платящих бабки за то, что им пропоёт ротом шалава, снявшаяся в порно-шоу на ТВ. Даже если бы красавица, а такая побитая молью (назовём этих насекомых так) - не понимаю
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90
Shyrich Харон ( Χάρων) 16 минут назад
Я его троллю, не мешайте пжалста
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90
Shyrich Андрей Иванов 9 минут назад
Давай, давай! Сказал "А", говори "Б"!!! А то на словах то все герои.... А доказательства??? Твой пустой базар , без доказательств просто слова... Таких пустобрёхов как ты на бутылку сажают.
"Ищи сам, вбивай в гугле, оплати премиум"... Пустышка ты. И цена писанине твоей нуль.
Не смог за базар ответить, короче. Петухом будешь. Хотя уверен ты давно уж дырявый...
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PokemonKa
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