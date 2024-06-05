Ольга Бузова после скандала выступит в Новосибирске, если пройдёт дресс-код

Также стало известно, откуда у Бузовой такой откровенный наряд. Несмотря на то, что певица заявила, что свои костюмы она шьёт сама, именно этот скандальный костюм стал подарком. Об этом рассказал Стас Барецкий. Тем временем в Госдуме предложили законодательно урегулировать дресс-код артистов после выступления Бузовой.

«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений», - заявила депутат от КПРФ Ирина Филатова.