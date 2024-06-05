Ольга Бузова после скандала выступит в Новосибирске, если пройдёт дресс-код

В мэрии Новосибирска рассказали о будущем выступлении.
Несмотря на прошедший скандал, Ольга Бузова выступит на концерте в Новосибирске. В департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска пояснили, что концерт отменить не могут, так как на концерте кроме Бузовой выступают и другие артисты. Однако мэрия предупредила организаторов, чтобы дресс-код выступающих соответствовал тематике мероприятия. Концерты приурочены ко Дню России. Певицу и других участников попросили одеться скромнее, сообщает RT.
Также стало известно, откуда у Бузовой такой откровенный наряд. Несмотря на то, что певица заявила, что свои костюмы она шьёт сама, именно этот скандальный костюм стал подарком. Об этом рассказал Стас Барецкий. Тем временем в Госдуме предложили законодательно урегулировать дресс-код артистов после выступления Бузовой.
«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений», - заявила депутат от КПРФ Ирина Филатова.
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А теперь я наоборот на её стороне. Ну ничего она не сделала чтобы осуждать.
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