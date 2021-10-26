Стегозавр на стене древнего камбоджийского храма

Около двадцати лет назад, при расчистке восьмисотлетнего кхмерского храма Та Пром неподалеку от Ангкора, среди многочисленных резных сюжетов был обнаружен небольшой, с ладонь, каменный барельеф, невероятно похожий на фигуру стегозавра.
Та Пром (в переводе «предок Брахмы») – один из сотни храмовых комплексов, расположенных в центре Кхмерской империи, процветавшей с девятого по пятнадцатый век нашей эры.
Ангкор, что значит «священный город», был в свое время крупнейшим доиндустриальным городом в мире – в период расцвета его население превышало миллион человек, а площадь города составляла около двухсот квадратных километров.
После завоевания в 15-м веке кхмеров Сиамом Ангкор пришел в упадок, был частично разрушен и быстро зарос джунглями. Небольшое количество буддийских монахов проживало там все годы до новейшего времени, но для большого мира этот регион был совершенно забыт и вновь открыт европейцами в середине 19-го века.
Сейчас археологический парк Ангкора с его сотней кхмерских храмов входит в список Всемирного наследия Юнеско, и с 1990-х годов идет активная реконструкция и ремонт уникальных древних строений.
Особенностью кхмерской архитектуры было строительство без использования цемента или другого скрепляющего средства, каменные блоки в храмах скреплены по принципу замка. Сверху блоки из песчаника покрыты сплошной резьбой, изображающей растительный орнамент, животных, людей, богов, военные, религиозные или бытовые сцены.
Храм Та Пром, по большому счету, не сильно выделяется из прочих памятников Ангкора, сохранность его средняя, он сильно зарос тропической растительностью. Известным он стал после съемок на его территории голливудского блокбастера про Лару Крофт, и примерно с того же времени Та Пром прославился своим «стегозавром».
Удивительно, но многие всерьез верят, что на стене храма изображен именно динозавр: кто-то предполагает, что динозавры могли выжить во влажных теплых лесах Юго-Восточной Азии (дескать, оттого и китайцы так верят в своих драконов), другие допускают, что древние кхмеры находили кости динозавров и по ним восстановили внешний вид одного из них.
Конечно, вероятность даже более адекватной второй версии ничтожно мала: ученые достаточно недавно научились восстанавливать внешний вид вымерших животных по костям, для этого потребовались столетия активной научной работы, очень помогают и компьютерные технологии.
Характерно, что первооткрыватель стегозавра, нашедший его хорошо сохранившийся скелет в 1870-х годах, не смог правильно воссоздать по костям облик динозавра, решив, что спинные пластины лежали подобно черепице. И назвал его стегозавром, что означает примерно «крышезавр».
Так что даже если древние кхмеры вдруг нашли скелет стегозавра, невероятно, чтобы они смогли сообразить, как он на самом деле выглядел.
При восстановлении комплекс Та Пром решили не расчищать до конца от деревьев, с ними он выглядит более загадочно и мистически.
Так что остаются такие версии: либо это чья-то недавняя мистификация (как и скульптура «чужого» на шотландской церкви), либо это совсем не стегозавр.
Вообще говоря, фигура на барельефе похожа на стегозавра с большими допущениями. Например, голова изображенного зверя намного больше по пропорциям, чем были у динозавров, и отсутствует важный признак стегозавра – большие шипы на хвосте.
Если с помощью фотошопа убрать "пластины" (или листья) со спины зверя, на кого он похож?
Вероятнее всего, это фигура самого обычного животного, кабана, носорога или, может быть, панголина, а то, что кажется гребнем на спине – растительный орнамент, на фоне которого изображен зверь.
Рядом расположенные аналогичные барельефы содержат образы немифических животных: буйволов, обезьян, антилоп, собак. Так что появиться в их ряду сказочному зверю, вроде как, и ни к чему.
А вы, друзья, как думаете, похож древний барельеф на стегозавра?
Источник:
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Всё верно. Фигурки животных выше и ниже - тоже на фоне растительного орнамента, но к ним никаких "претензий", на принадлежность чему-то необычному- нет)))