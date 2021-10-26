Стегозавр на стене древнего камбоджийского храма

Ангкор, что значит «священный город», был в свое время крупнейшим доиндустриальным городом в мире – в период расцвета его население превышало миллион человек, а площадь города составляла около двухсот квадратных километров.

После завоевания в 15-м веке кхмеров Сиамом Ангкор пришел в упадок, был частично разрушен и быстро зарос джунглями. Небольшое количество буддийских монахов проживало там все годы до новейшего времени, но для большого мира этот регион был совершенно забыт и вновь открыт европейцами в середине 19-го века.