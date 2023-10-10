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Мощно переплатил: один из первых электропикапов Илона Маска продали за $400 тысяч

Мощно переплатил: один из первых электропикапов Илона Маска продали за $400 тысяч

Автор:
10 октября 2023 08:52
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Ynews   Аукцион   Видео   Илон Маск   Лос-Анджелес   авто   электромобиль   
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На довольно страшный внешне, но безбожно разрекламированный пикап нашёлся покупатель, который приобрёл его на аукционе за космическую сумму. Точнее не его, а возможность получить машину одним из первых. Маркетинг, понты - и ничего лишнего.

Tesla, наконец, стала продавать свои давно анонсируемые пикапы Cybertruck. Первую партию электромобилей в начале сентября якобы отправили в дилерские салоны, но выяснилось, что машины везли на очередные испытания, а массовое производство авто снова откладывается и будет запущено аж в 2024 году вместо обещанного 2023-го.


Чтобы подсластить пилюлю тем, кто никак не может дождаться заветной машинки, Музей Petersen в Лос-Анджелес выставил VIN-номер одного из первых произведенных пикапов Tesla на аукцион - машина ушла с молотка за 400 тысяч долларов (40,5 миллиона рублей). Это значит, что её покупатель сможет забрать электромобиль раньше других. Чтобы понять насколько он переплатил, заметим, что стоимость авто составляет около $35.000.


Судя по всему, на аукционе собрались весьма небедные люди. Билеты на мероприятие можно было приобрести за 1750 долларов, бронирование столика стоило дороже - 17 500 долларов, а столик в ВИП-зоне - 30 000 долларов.


Информация о продаже пикапа неофициальная, т.к. Музей Petersen отказался подтверждать цифру, за которую продали Cybertruck "из-за внутренней политики по сбору средств".



Интересно, что если все пойдет по плану, победитель торгов должен получить свой Cybertruck до конца года.

Источник:

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Метки: Cybertruck   Tesla   Ynews   Аукцион   Видео   Илон Маск   Лос-Анджелес   авто   электромобиль   
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9  комментариев
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10k
insaider 2 часа назад
Прогрев гоев! Сейчас тренд такой ,делать вид , что твой кал или трусы заношенные за 400к купили!
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18k
Роберт Шекли 10 минут назад
Всего 35 тыс? Что-то совсем дешево
Я думал будет в районе 100
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32k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Пиндосы настолько тупые,что им можно впарить любое говно.
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35k
АнтонПолднев Полчаса назад
Деньги из воздуха, это принцип жизни Маска. То, что ему с успехом удаётся этот принцип воплощать в жизнь, целиком и полностью заслуга тех, кто ведётся и несёт бабло. Я вообще считаю, что он самый главный инфоцыганский барон.
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7k
perekrestok 59 минут назад
А мне кузов понравился. Была бы такая с дизелем постарался бы купить. Тут понятно как выправлять кузов если что нибудь погнется.
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17k
K7OO Час назад
Какая-то нелепая хрень, похожая на колхозный самопал. Вот если бы и колеса были квадратные, тогда это было бы гармонично.
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5k
Alex 2 часа назад
Рошара года
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Понты дороже денег
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