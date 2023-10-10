Мощно переплатил: один из первых электропикапов Илона Маска продали за $400 тысяч

Tesla, наконец, стала продавать свои давно анонсируемые пикапы Cybertruck. Первую партию электромобилей в начале сентября якобы отправили в дилерские салоны, но выяснилось, что машины везли на очередные испытания, а массовое производство авто снова откладывается и будет запущено аж в 2024 году вместо обещанного 2023-го.

Чтобы подсластить пилюлю тем, кто никак не может дождаться заветной машинки, Музей Petersen в Лос-Анджелес выставил VIN-номер одного из первых произведенных пикапов Tesla на аукцион - машина ушла с молотка за 400 тысяч долларов (40,5 миллиона рублей). Это значит, что её покупатель сможет забрать электромобиль раньше других. Чтобы понять насколько он переплатил, заметим, что стоимость авто составляет около $35.000.