Мощно переплатил: один из первых электропикапов Илона Маска продали за $400 тысяч

На довольно страшный внешне, но безбожно разрекламированный пикап нашёлся покупатель, который приобрёл его на аукционе за космическую сумму. Точнее не его, а возможность получить машину одним из первых. Маркетинг, понты - и ничего лишнего.
Tesla, наконец, стала продавать свои давно анонсируемые пикапы Cybertruck. Первую партию электромобилей в начале сентября якобы отправили в дилерские салоны, но выяснилось, что машины везли на очередные испытания, а массовое производство авто снова откладывается и будет запущено аж в 2024 году вместо обещанного 2023-го.
Чтобы подсластить пилюлю тем, кто никак не может дождаться заветной машинки, Музей Petersen в Лос-Анджелес выставил VIN-номер одного из первых произведенных пикапов Tesla на аукцион - машина ушла с молотка за 400 тысяч долларов (40,5 миллиона рублей). Это значит, что её покупатель сможет забрать электромобиль раньше других. Чтобы понять насколько он переплатил, заметим, что стоимость авто составляет около $35.000.
Судя по всему, на аукционе собрались весьма небедные люди. Билеты на мероприятие можно было приобрести за 1750 долларов, бронирование столика стоило дороже - 17 500 долларов, а столик в ВИП-зоне - 30 000 долларов.
Информация о продаже пикапа неофициальная, т.к. Музей Petersen отказался подтверждать цифру, за которую продали Cybertruck "из-за внутренней политики по сбору средств".
Интересно, что если все пойдет по плану, победитель торгов должен получить свой Cybertruck до конца года.
Источник:
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Я думал будет в районе 100