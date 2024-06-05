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Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России

Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России

Автор:
05 июня 2024 09:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Белгород   Видео   УФСБ   Эмиль Гафаров   абу-бандит   лишение гражданства РФ   молодёжная банда   полиция   
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Семья Эмиля Гафарова прибыла в нашу страну из Украины. Ранее обсуждалось решение о лишении гражданства всех членов семьи абу-бандита.

В январе похождение банды юных отморозков под предводительством Эмиля Гафарова прогремели на всю страну.


Молодые люди ради хайпа и лайков задирали прохожих, избивали тех, кто им не нравился и чувствовали себя абсолютно комфортно, пока их похождения не заинтересовали полицию.


Выяснилось, что трое из группы были ранее судимы. Всех членов банды Гафарова задержали. Четверо из них проходят по статье "Хулиганство", а еще двое, самые отъявленные - по ст. «покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», и «возбуждение ненависти по признакам национальности». Один из этих "героев" Эмиль Гафаров, конечно, извинился за содеянное, но уроженца Харькова всё равно ждёт наказание, а после - депортация. Правда, в некоторых СМИ считают, что бандита могут депортировать на родину без отбывания наказания в РФ, но, учитывая ситуацию на Украине, для Гафарова это вряд ли будет оптимальным вариантом.


Известно, что Эмиль и его сестра Тамара, которая, кстати, считает, что брата задержали из-за недомужчин-ябед, получили гражданство в 2022 году, а их отец — более трёх лет назад. Т.к. паспорт РФ выдавался Гафарову в Калужской области, лишение гражданства также осуществлялось там же. Об этом сообщила официальная телерадиокомпания "Калуга" со ссылкой на региональную УФСБ.


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Метки: Ynews   Белгород   Видео   УФСБ   Эмиль Гафаров   абу-бандит   лишение гражданства РФ   молодёжная банда   полиция   
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55  комментариев
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3k
Radugananebe 2 часа назад
А минусует сестра Гафарова?
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2k
Михаил 15 минут назад
Надеюсь родню этого дебила тоже выпрут...
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13k
Том Сойер 23 минуты назад
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9k
МБР Полчаса назад
"...брата задержали из-за недомужчин-ябед.." -- ржал в голос.
Т.е. эта тупая П. предпочитает, чтобы были мужчины-бандиты, или мужчины-отморозки, которые бы просто ему прострелили бы голову или переломали ноги и руки, сделав инвалидом...
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12k
МихА Полчаса назад
Сдать этого героя прямиком в ТЦК Харькова, пускай в окопах доказывает какой он ремба первая кровь
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1k
Vladislav Полчаса назад
На.хе.р нам его извинения ? Посидит лет 10-15 и адью !
Пускай со всей своей семейкой валит ВНаусраину воевать ! В окопах доблесть свою показывает.
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53k
Крымчанка Полчаса назад
А что насчёт родственников, они ничем не хуже. Даёшь семейный подряд!
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32k
Григорий 36 минут назад
Все-таки это не по-русски взять и выпроводить гостей, а посидеть на дорожку?
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489
Дмитрий Байков 39 минут назад
обезьяна [мат]. казнить бы нахрен по хорошему
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64k
Олег 39 минут назад
Почему он с ушами? Лишить всё семейство гражданства и выслать нахер из РФ
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1k
b_e_l_i_a_l 45 минут назад
все бл...ское семейство выслать на ридну краину. пусть там проявляют свои бойцовские качества
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15k
Алексей 47 минут назад
Конечно, "недомужчины". Я так понимаю, сестру бы больше устроило, что "настоящие мужчины" закопали бы её вместе с семьёй в ближайшем лесу, а сверху посадили краснокнижные растения.
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11k
ScorpionDS 51 минуту назад
С чего вдруг они уроженцы Харькова? Они в Харькове такие же гости как и в Белгороде.
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1k
no_fate 53 минуты назад
Такой же сценарий ждет всех говнарей, типа этого выпердыша Гафарова. Надеюсь, он удобрит чернозем бывшей украины.
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2k
Александр Час назад
А Тамару почему не лишили?
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12k
Дмитрий Час назад
Родственников тоже лишили?
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1k
Ви Час назад
Сначала посадить и пусть отсидит свое, потом выдворить нах.
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7k
Ronin Час назад
Нех@й ему в России на киче чалиться за наши с вами деньги, уж лучше пусть он вместе со своими идейными дружками в окопы под ФАБы на утилизацию.
Ссылка www.youtube.com
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1k
no. Час назад
катапультой через границу, пожалуйста.
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3k
Pioner76 Час назад
Блин. Ну неужели в великой (не знаю, в скобках писать или нет) России не нашлось мужиков, чтоб без всякого гуманного суда разь,е.,бать этих ублюдков так, чтоб запомнили на всю жизнь?
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392
Sergei Timofeich Час назад
Обезьяны должны жить в зоопарке,коим и является сейчас украино...
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Schreibikus
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  • 2172 поста (2161 в горячем)

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