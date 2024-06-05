Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России

Выяснилось, что трое из группы были ранее судимы. Всех членов банды Гафарова задержали. Четверо из них проходят по статье "Хулиганство", а еще двое, самые отъявленные - по ст. «покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», и «возбуждение ненависти по признакам национальности». Один из этих "героев" Эмиль Гафаров, конечно, извинился за содеянное, но уроженца Харькова всё равно ждёт наказание, а после - депортация. Правда, в некоторых СМИ считают, что бандита могут депортировать на родину без отбывания наказания в РФ, но, учитывая ситуацию на Украине, для Гафарова это вряд ли будет оптимальным вариантом.