Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России

Семья Эмиля Гафарова прибыла в нашу страну из Украины. Ранее обсуждалось решение о лишении гражданства всех членов семьи абу-бандита.
В январе похождение банды юных отморозков под предводительством Эмиля Гафарова прогремели на всю страну.
Молодые люди ради хайпа и лайков задирали прохожих, избивали тех, кто им не нравился и чувствовали себя абсолютно комфортно, пока их похождения не заинтересовали полицию.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости и ненормативная лексика!
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Выяснилось, что трое из группы были ранее судимы. Всех членов банды Гафарова задержали. Четверо из них проходят по статье "Хулиганство", а еще двое, самые отъявленные - по ст. «покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», и «возбуждение ненависти по признакам национальности». Один из этих "героев" Эмиль Гафаров, конечно, извинился за содеянное, но уроженца Харькова всё равно ждёт наказание, а после - депортация. Правда, в некоторых СМИ считают, что бандита могут депортировать на родину без отбывания наказания в РФ, но, учитывая ситуацию на Украине, для Гафарова это вряд ли будет оптимальным вариантом.
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Известно, что Эмиль и его сестра Тамара, которая, кстати, считает, что брата задержали из-за недомужчин-ябед, получили гражданство в 2022 году, а их отец — более трёх лет назад. Т.к. паспорт РФ выдавался Гафарову в Калужской области, лишение гражданства также осуществлялось там же. Об этом сообщила официальная телерадиокомпания "Калуга" со ссылкой на региональную УФСБ.
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Т.е. эта тупая П. предпочитает, чтобы были мужчины-бандиты, или мужчины-отморозки, которые бы просто ему прострелили бы голову или переломали ноги и руки, сделав инвалидом...
Пускай со всей своей семейкой валит ВНаусраину воевать ! В окопах доблесть свою показывает.
Ты прям как та Тамара - тоже про недомужчин ябед рассуждаешь.
Таким образом вместо верховенства закона получаем анархию. А в анархии правят только сильные... Правда не долго - пока их не убьют... После нескольких циклов захвата власти, к ней приходят уже адекваты, которые про закон и общие правила. И такой подход гораздо стабильнее и несёт меньше крови невинных. Но самое главное - это верховенство закона.
И если вдруг находятся мужики не обличенные официальной властью,вершащие самосуд - то это, по сути, нарушение верховенства закона.
Их уровень это специалисты из ТЦК, для формирования мясных штурмов.