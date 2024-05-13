В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке, погибли люди

Губернатор области Гладков сообщил, что работа по опознанию тел погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде всё ещё ведётся, и списки с данными будут опубликованы позже. Сегодня в Белгороде не будут работать ТРЦ и рынки. Запрет не касается продуктовых магазинов и аптек.





Все эвакуированные жители оставшихся подъездов дома размещены в ПВР, а судьбу оставшихся подъездов дома решат специалисты регионального Минстроя по результатам экспертизы - об этом сообщил мэр города Демидов.