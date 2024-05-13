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В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке, погибли люди

В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке, погибли люди

Автор:
13 мая 2024 08:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Белгород   Видео   МЧС   ПВР   губернатор Гладков   обрушение подъезда   спасатели   спасательная операция   
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Вчера, 12 мая, обломки ракеты упали на жилой дом в Белгороде. Обрушились 10 этажей подъезда. На данный момент разбор завалов завершён, найдены тела 15 погибших.

12 мая около 11:20 в Белгороде объявили уже пятую по счёту ракетную опасность, а через несколько минут на жилой дом обрушились обломки сбитой ракеты. По предположениям в СМИ, её целью могла быть ТЭЦ, расположенная неподалёку. По заявлению Минобороны, в дом попали фрагменты ракеты "Точка-У".



В один миг обрушился весь подъезд с первого по десятый этаж дома №55А по улице Щорса.


Уже через 15 минут на месте были спасатели, которые начали разбор завалов. Им помогали жители города: выстроившись в цепочку, люди передавали сверху вниз вещи.


Примерно час после начала разбора прямо на спасателей рухнула часть крыши дома или «верхняя плита» подъезда. Пострадали три человека.


Поисково-спасательные работы на месте обрушившегося подъезда продолжались весь вчерашний день и всю ночь. Сейчас они завершены. Удалось спасти 17 человек, 15 погибли.


Губернатор области Гладков сообщил, что работа по опознанию тел погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде всё ещё ведётся, и списки с данными будут опубликованы позже. Сегодня в Белгороде не будут работать ТРЦ и рынки. Запрет не касается продуктовых магазинов и аптек.


Все эвакуированные жители оставшихся подъездов дома размещены в ПВР, а судьбу оставшихся подъездов дома решат специалисты регионального Минстроя по результатам экспертизы - об этом сообщил мэр города Демидов.

Источник:

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Метки: Ynews   Белгород   Видео   МЧС   ПВР   губернатор Гладков   обрушение подъезда   спасатели   спасательная операция   
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26  комментариев
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1k
Тимур Час назад
Почему пишут, что обломками снесли целый подъезд дома?
По видео видно, что это конкретное попадание.
Хорошо, допустим, ракета сбита, смысл такого поражения ракеты, которая при падении, такой ущерб наносит?
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788
segreb 4 минуты назад
Направление удара - с северо-востока. Можете расходиться.
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10k
Trenzel2003 44 минуты назад
Поменяли главкома. Надеюсь что новый уже этим летом водрузит Знамя Победы над банковской!
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6k
jfk 49 минут назад
оффтоп: народ, появилась проблема, что некоторые видео с ютуба не грузятся на фишках, пишет видео недоступно. Часть нормально, а часть нет. Есть решение?
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8
Виктор 54 минуты назад
Что-то как-то на "обломки" не похоже по видео...
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23k
BiZ 56 минут назад
зачем пиьдить? обломки так не падают.
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11k
vasilykopkov Час назад
Панельные дома - это зло, их давно сносить надо.
Там рабочие часто экономили на закладных деталях и сварке углов.
Одну панель выбило - вся вертикаль рушится.
Даже старый блочный дом прочнее будет.
Кирпичный или монолитный так бы не рухнул.
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2k
raael13 Час назад
Цель данных террористических атак понятна. Киевская хунта стремиться вызвать ответ со стороны России по своему мирному населению. Запад ищет предлог для ввода своих военных контингентов на Украину, видимо не понимая, что ответ будет уже ядерным.
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7k
мемфрид Час назад
Когда уже по Киеву долбанем-то
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Комментарий удален. Причина: флуд
−5
33k
Владимир 2 часа назад
Интересно, а хохлы вообще понимают, что именно из за таких вот действий и начали СВО, и будут его продолжать до конца. Или они просто на что то надеются, ну там в стиле "сам в говне живу, но соседу через забор лопату кину"?
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Хорош сиsьки мять..... Даем объявление о том что бы все мирные покинули украину в течение 3 -х дней и стираем этих уродов с лица земли, что бы даже камня на камне не осталось. Ресурсы есть а общественное мнение и так понятно уже давно. Пусть голосуют за мужиков в юбках, детям в 5 лет меняют гендерность, но мы страдать от их долпаепства не должны!!!
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3k
Жирный бот 3 часа назад
Ну запад как всегда, короткие пометочки, что прилетело в Белгород..И тут же - "Украина заявляет, что атакует только гражданские цели, и дальше о ужасах, что россияне творят, а украина только отвечает".. Вобщем надо двигать ЛБС дальше от российской территории, чтобы из реактивных систем не добило
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Schreibikus
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