В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке, погибли люди

Вчера, 12 мая, обломки ракеты упали на жилой дом в Белгороде. Обрушились 10 этажей подъезда. На данный момент разбор завалов завершён, найдены тела 15 погибших.
12 мая около 11:20 в Белгороде объявили уже пятую по счёту ракетную опасность, а через несколько минут на жилой дом обрушились обломки сбитой ракеты. По предположениям в СМИ, её целью могла быть ТЭЦ, расположенная неподалёку. По заявлению Минобороны, в дом попали фрагменты ракеты "Точка-У".
В один миг обрушился весь подъезд с первого по десятый этаж дома №55А по улице Щорса.
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Уже через 15 минут на месте были спасатели, которые начали разбор завалов. Им помогали жители города: выстроившись в цепочку, люди передавали сверху вниз вещи.
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Примерно час после начала разбора прямо на спасателей рухнула часть крыши дома или «верхняя плита» подъезда. Пострадали три человека.
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Поисково-спасательные работы на месте обрушившегося подъезда продолжались весь вчерашний день и всю ночь. Сейчас они завершены. Удалось спасти 17 человек, 15 погибли.
Губернатор области Гладков сообщил, что работа по опознанию тел погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде всё ещё ведётся, и списки с данными будут опубликованы позже. Сегодня в Белгороде не будут работать ТРЦ и рынки. Запрет не касается продуктовых магазинов и аптек.
Все эвакуированные жители оставшихся подъездов дома размещены в ПВР, а судьбу оставшихся подъездов дома решат специалисты регионального Минстроя по результатам экспертизы - об этом сообщил мэр города Демидов.
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По видео видно, что это конкретное попадание.
Хорошо, допустим, ракета сбита, смысл такого поражения ракеты, которая при падении, такой ущерб наносит?
Там рабочие часто экономили на закладных деталях и сварке углов.
Одну панель выбило - вся вертикаль рушится.
Даже старый блочный дом прочнее будет.
Кирпичный или монолитный так бы не рухнул.