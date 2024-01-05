Ночной прилёт по Белгороду: пострадали два человека и много машин

СМИ предполагают, что этими поражающими элементами были начинены снаряды РСЗО "Ольха", которыми атаковали ночью Белгород.





Мэр города Валентин Демидов в официальном Телеграм-канале сообщил о двух пострадавших мужчинах - их с осколочными ранениями госпитализировали. Также известно о том, что повреждено более 30 автомобилей, выбито около 130 оконных стёкол в домах на улицах Почтовая и Макаренко.





Глава города сообщил, что утром бригады городской управы пройдут все квартиры и дома в подвергшихся атаке дворах, проверят и зафиксируют повреждения, составят акты. Вся необходимая помощь будет оказана.





Губернатор региона Гладков рассказал о текущей обстановке в регионе.



