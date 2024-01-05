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Ночной прилёт по Белгороду: пострадали два человека и много машин

Ночной прилёт по Белгороду: пострадали два человека и много машин

Автор:
05 января 2024 08:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Белгород   Видео   Гладков   Демидов   атака   взрывы   поврежденные авто   
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Минувшей ночью Белгород снова подвергся атаке - несколько снарядов упали в жилом районе города. Один из них пришелся аккурат по автомобильной стоянке.

Несколько снарядов ВСУ попали по двору около жилого дома в Белгороде. Момент прилёта на улице Макаренко попал на видео.


Похожая атака была зафиксирована на ул. Почтовая.


В результате взрыва было повреждено много припаркованных авто, а одно из них даже перевернуло ударной волной.


В близлежащих домах выбило стёкла.


Житель дома по ул. Почтовая рассказал, что лишился авто. Окно спальни его квартиры было разбито поражающим элементом - похожие куски металла после нашли во дворе домов по ул. Макаренко.


СМИ предполагают, что этими поражающими элементами были начинены снаряды РСЗО "Ольха", которыми атаковали ночью Белгород.


Мэр города Валентин Демидов в официальном Телеграм-канале сообщил о двух пострадавших мужчинах - их с осколочными ранениями госпитализировали. Также известно о том, что повреждено более 30 автомобилей, выбито около 130 оконных стёкол в домах на улицах Почтовая и Макаренко.


Глава города сообщил, что утром бригады городской управы пройдут все квартиры и дома в подвергшихся атаке дворах, проверят и зафиксируют повреждения, составят акты. Вся необходимая помощь будет оказана.


Губернатор региона Гладков рассказал о текущей обстановке в регионе.



В Минобороны России заявили о том, что минувшей ночью средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО "Ольха".

Источник:

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Метки: Ynews   Белгород   Видео   Гладков   Демидов   атака   взрывы   поврежденные авто   
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28  комментариев
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5k
Григорий 2 часа назад
а в куеве спокойно спят?!
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6k
HungryGoblin 4 минуты назад
Многие спрашивают как работает страховка. Ответ - никак! Всем говорят, что власти компенсируют, но тут кому как повезет, на ремонт автомобиля однозначно денег не хватает, но спасибо хоть что-то пока дают. Квартиры восстанавливают, как могут, а вот дома - только малоимущим и по усмотрению администрации... Как сказал губернатор: "но есть огромные дома с бассейнами, тут не смогу помочь".
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16k
Типа граф 23 минуты назад
Просто для свинины это проще , по мирным городам бомбить . Не надо никаких разведданных о дислокации войск , тупо по городу шмальнул почти на угад и куда нибудь да попадёшь .
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0
sanechek Типа граф 2 минуты назад
мы этим с 24 февраля 22 года занимаемся. теперь и хохлы вступили в эту игру.
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13k
Владимир Полчаса назад
А почему бы не узнать, хотя я думаю многие и так знают, где дачи, дома, коттеджи всяких там командующих и так далее. И не [мат] гранями. Даже если там дети этих людоедов? Герань же не дорогое удовольствие.
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34k
Юрий 53 минуты назад
Под "Каску" такие случаи как прилет снарядов попадают?
Как то хоть возмещают ущерб, а то была машина и нет машины?
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15k
info-kozirev Час назад
Вот результат гуманного отношения к врагу,их население не мочат,города с землей не ровняют,вот и получаем,сровнять с землей какой нибудь Львов,вырезать все население (а это мобилизационный ресурс врага,ведь именно это население дает солдат для армии,лечит и кормит эту армию) тогда сразу поумнеют,сразу прекратятся подобные террористические атаки по нашим городам (типа Белгорода),а пока врага жалеют так и будет,нельзя вести себя по рыцарски со всяким шакальим сбродом,вроде хохлов,все равно никто не оценит благоородства.
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120
Krrsantan Час назад
У Путина спросил раненый солдат, мол сколько можно терпеть, надо ответить ударом по площадям по улицам.. Путин посмотрел на него как на умалишеного, типа представьте мамочки с колясками, дети и мы прям по ним бомбой.. блин я незнаю кто прав, может солдат, может президент.. дети то причем?!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
23k
1k
kolobok263 Час назад
может пора проститься с господином Шойгу и Герасимовым?
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3k
Pioner76 2 часа назад
Как видите, ваши гуманные ответки хохлам не действует.
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1k
Darki 2 часа назад
Над Новороссийском это ночью тоже что то сбивали.
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6k
Alex 2 часа назад
А Путин все сиськи мнет.
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−5
tommy 3 часа назад
какой баран придумал слово "прилёт"? это как "хлопок", а не взрыв?
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sanechek tommy 6 минут назад
не хлопок а "бавовна".
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