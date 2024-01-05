Ночной прилёт по Белгороду: пострадали два человека и много машин

Минувшей ночью Белгород снова подвергся атаке - несколько снарядов упали в жилом районе города. Один из них пришелся аккурат по автомобильной стоянке.
Несколько снарядов ВСУ попали по двору около жилого дома в Белгороде. Момент прилёта на улице Макаренко попал на видео.
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Похожая атака была зафиксирована на ул. Почтовая.
В результате взрыва было повреждено много припаркованных авто, а одно из них даже перевернуло ударной волной.
В близлежащих домах выбило стёкла.
Житель дома по ул. Почтовая рассказал, что лишился авто. Окно спальни его квартиры было разбито поражающим элементом - похожие куски металла после нашли во дворе домов по ул. Макаренко.
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СМИ предполагают, что этими поражающими элементами были начинены снаряды РСЗО "Ольха", которыми атаковали ночью Белгород.
Мэр города Валентин Демидов в официальном Телеграм-канале сообщил о двух пострадавших мужчинах - их с осколочными ранениями госпитализировали. Также известно о том, что повреждено более 30 автомобилей, выбито около 130 оконных стёкол в домах на улицах Почтовая и Макаренко.
Глава города сообщил, что утром бригады городской управы пройдут все квартиры и дома в подвергшихся атаке дворах, проверят и зафиксируют повреждения, составят акты. Вся необходимая помощь будет оказана.
Губернатор региона Гладков рассказал о текущей обстановке в регионе.
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В Минобороны России заявили о том, что минувшей ночью средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО "Ольха".
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Как то хоть возмещают ущерб, а то была машина и нет машины?
Подробнее не читал . Не повезло походу жителям Белгорода , печаль ( .
Мы кстати по дешёвке квартиру сдаём сейчас беженцам откуда то из приграничья с хохлами и с работой помогли .
Насколько помню в имущественных рисках война - форс мажор обычно. Но тут-то юридически не война, а СВО. Значит должны платить, в том числе и по ОСАГО и по КАСКО и по имуществу...