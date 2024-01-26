FISHKINET
Сообщество Криминал 2615 постов • 369 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из Белгорода, завели уголовное дело

На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из Белгорода, завели уголовное дело

Автор:
26 января 2024 14:22
Сообщество : Криминал
Метки: Белгород   Видео   Следком   банда   гопники   гражданство   избиения   полиция   проверка   шпана   
1849
2
5

Такая же уголовка ждёт и лидера гопников за жестокие избиения случайных прохожих.

На прошлой неделе Белгород всколыхнули видео с избиениями. Какие-то гопники жёстко метелили случайных ребят, а те даже не понимали, за что их бьют. Позже стало известно за что - боевая шпана снимала «хайповые видосы» и выкладывала их в сеть.

Сами зафиксировали доказательства своей вины и громыхнули на всю страну. Да так, что ими сразу заинтересовались полицейские, Следком и миграционная служба.

«Хайпанули» на славу…

Александр Бастрыкин приказал немедленно задержать всех участников и взял дело на контроль. В тот же день силовики задержали главаря банды - 17-летнего Амиля. Он сразу стал извиняться, но это не поможет - скорее всего, его ждёт срок на зоне.

Позже стали арестовывать других членов его «группировки». В итоге все оказались за решёткой.

Затем стали выяснять, как Амиль и его родственники из Азербайджана, получили российское гражданство. Оказалось, что в 2011 году Амил, с сестрой и отцом приехал в Белгородскую область с Украины. Документы для получения гражданства они подали лишь в апреле 2022-го и указали, что временно зарегистрированы в Калужской области. Оказалось, что документы были фейковыми, в Калужской области эти граждане даже не появлялись. Полицейские это якобы не проверили и в итоге вся семья получила российское гражданство.
Сейчас выдавших паспорта сотрудников проверяют. Им грозит штраф, арест до трех месяцев или исправительные работы на срок до одного года. Ну а ранее в Следкоме заявили, что лишат российского гражданства родителей одного из членов «белгородской банды». О ком шла речь - пока неизвестно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Белгород   Видео   Следком   банда   гопники   гражданство   избиения   полиция   проверка   шпана   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Илья Час назад
Не останавливайтесь на достигнутом , вышлите всех родственников этих сволочей. Тут по любому человек 10-20 где-то бегает .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
42k
Example 6.2.6 7 минут назад
А без преступлений, общественной огласки и ввдёргивания Бастрыкина из постельки, никак нельзя планово проводить проверки легетимности нахождения тех или иных лиц на территории РФ, учитывая что СВО идёт..? Такое чувство, что пока что то вопиющее эмигранты не утворят, так никому и делс нету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
geminisf 8 минут назад
Лишить гражданства и выслать всех, кому эти "полицейские" дали это гражданство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
дормидонт 14 минут назад
А почему, собственно, лишат гражданства родителей только одного из членов "белгородской банды"? Необходимо лишить гражданства не только родителей, но и всех родственников до 7 колена! И не одного ЧЛЕНа банды, а распространить на всю банду!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Олег 17 минут назад
Сертификаты о владении русским языком продают пачками. Липовые регистрации тоже не проблема. Это бизнес. Там крутятся огромные деньжищи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley 18 минут назад
Мусоров с хлебных мест, нужно в СВО на передовую отправлять за такое крышевание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр 21 минуту назад
Неужели чтобы задержать хулиганов надо указание Бастрыкина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
625
Александр 23 минуты назад
В Калужской области полная беда с приезжими, которых больше чем на своей родине. Можно ручаться, что большинство купило свое пребывание в России. Всех и вся берите пожалуйста! Уверен, что вся верхушка области, от силовых структур до губернатора, в теме и в деле!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Руслан Полчаса назад
Продажным мусорам вменяют пока только халатность. А нужно бы измену Родине, суки конченные! В прифронтовом городе пригрели пи@оров и потворствовали бандосам. Сажать мусорских тварей на 20 лет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Fat Lynx Полчаса назад
О ЦЕ ДИЛО!

Бля, только не останавливайтесь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Echo 52 минуты назад
красота, отсидят и айда в азербаджан, делать бабки на нетупых земляках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275080



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали гуманитарную помощь и присваивали её себе
"Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали...
Смешные СМС-переписки, которые нарочно не придумаешь
Смешные СМС-переписки, которые нарочно не придумаешь
Набирающие популярность в сообществах
Как танк Т-55 нефтью заправили
Как танк Т-55 нефтью заправили
3D-моделирование помогло хирургам выполнить редчайшую операцию на грудную клетку⁠⁠
3D-моделирование помогло хирургам выполнить редчайшую операцию на грудную клетку⁠⁠
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это всего лишь сон

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#в мире#аварии#Автовсячина#подборка#кот#улыбнуло#Великобритания
#животные#автомир#интересное#люди#ДТП#полиция#собака#позитив#природа#маразм
#автомобили#Юмор#интересно#факты#авто аварии#забавно#история#США#вор#кино
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил «Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали нападать на беззащитных прохожих «Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали нападать на беззащитных прохожих В Брянске гопники сожгли паспорт местной жительницы из-за долга в тысячу рублей В Брянске гопники сожгли паспорт местной жительницы из-за долга в тысячу рублей «Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей «Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников,... В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками "Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем её брат избивал русских "Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем её брат...

На что жалуетесь?

Вернуться