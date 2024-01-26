На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из Белгорода, завели уголовное дело

Сами зафиксировали доказательства своей вины и громыхнули на всю страну. Да так, что ими сразу заинтересовались полицейские, Следком и миграционная служба.

«Хайпанули» на славу…

Александр Бастрыкин приказал немедленно задержать всех участников и взял дело на контроль. В тот же день силовики задержали главаря банды - 17-летнего Амиля. Он сразу стал извиняться, но это не поможет - скорее всего, его ждёт срок на зоне.