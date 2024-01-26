На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из Белгорода, завели уголовное дело

Такая же уголовка ждёт и лидера гопников за жестокие избиения случайных прохожих.
На прошлой неделе Белгород всколыхнули видео с избиениями. Какие-то гопники жёстко метелили случайных ребят, а те даже не понимали, за что их бьют. Позже стало известно за что - боевая шпана снимала «хайповые видосы» и выкладывала их в сеть.
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Сами зафиксировали доказательства своей вины и громыхнули на всю страну. Да так, что ими сразу заинтересовались полицейские, Следком и миграционная служба.
«Хайпанули» на славу…
Александр Бастрыкин приказал немедленно задержать всех участников и взял дело на контроль. В тот же день силовики задержали главаря банды - 17-летнего Амиля. Он сразу стал извиняться, но это не поможет - скорее всего, его ждёт срок на зоне.
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Позже стали арестовывать других членов его «группировки». В итоге все оказались за решёткой.
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Затем стали выяснять, как Амиль и его родственники из Азербайджана, получили российское гражданство. Оказалось, что в 2011 году Амил, с сестрой и отцом приехал в Белгородскую область с Украины. Документы для получения гражданства они подали лишь в апреле 2022-го и указали, что временно зарегистрированы в Калужской области. Оказалось, что документы были фейковыми, в Калужской области эти граждане даже не появлялись. Полицейские это якобы не проверили и в итоге вся семья получила российское гражданство.
Сейчас выдавших паспорта сотрудников проверяют. Им грозит штраф, арест до трех месяцев или исправительные работы на срок до одного года. Ну а ранее в Следкоме заявили, что лишат российского гражданства родителей одного из членов «белгородской банды». О ком шла речь - пока неизвестно.
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Бля, только не останавливайтесь!