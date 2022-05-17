Белгородский аграрный университет показал аппарат для колонизации Марса

Как тебе такое, Илон Маск?
На выставке «Парад профессий» в Белгороде был представлен уникальный аппарат, созданный местным аграрным университетом. Устройство под названием "Горинец" ученые готовы отправить в помощь аппарату NASA Curiosity.
А если серьезно, этот малыш создан для отбора проб грунта. «Это устройство дистанционно двигается и на полях отбирает пробы почвы, после чего происходит анализ. Эта великолепная машина сама ездит, сама берёт, сама привозит», - рассказывает руководитель центра информационно-консультационной деятельности Пархомов Евгений Александрович.
Что касается "программы колонизации" и символов Z и V на корпусе аппарата - это просто для хайпа и привлечения внимания.
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АНТИФИШКИ
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Клиренс мал! Гусеницы резиновые и сплошные, что не позволит грунту и камешкам свободно покидать внутреннюю часть ходовой! Катки маленькие, и любой камешек заблокирует гусеницу! Центр тяжести высоко! ...
Такое ощущение, что этот сундук создали специально для того чтобы на нём символы нарисовать!