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Белгородский аграрный университет показал аппарат для колонизации Марса

Белгородский аграрный университет показал аппарат для колонизации Марса

Автор:
17 мая 2022 08:21
Сообщество : Жить в России
Метки: NASA Curiosity   Ynews   Горинец   аппарат   белгород   колонизация марса   пробы грунта   разработка   университет   ученые   
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Как тебе такое, Илон Маск?

На выставке «Парад профессий» в Белгороде был представлен уникальный аппарат, созданный местным аграрным университетом. Устройство под названием "Горинец" ученые готовы отправить в помощь аппарату NASA Curiosity.


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А если серьезно, этот малыш создан для отбора проб грунта. «Это устройство дистанционно двигается и на полях отбирает пробы почвы, после чего происходит анализ. Эта великолепная машина сама ездит, сама берёт, сама привозит», - рассказывает руководитель центра информационно-консультационной деятельности Пархомов Евгений Александрович.


Что касается "программы колонизации" и символов Z и V на корпусе аппарата - это просто для хайпа и привлечения внимания.


Источник:

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Метки: NASA Curiosity   Ynews   Горинец   аппарат   белгород   колонизация марса   пробы грунта   разработка   университет   ученые   
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4  комментария
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19k
babuby Час назад
Символы? Да тут весь аппарат только для хайпа и годится!
Клиренс мал! Гусеницы резиновые и сплошные, что не позволит грунту и камешкам свободно покидать внутреннюю часть ходовой! Катки маленькие, и любой камешек заблокирует гусеницу! Центр тяжести высоко! ...
Такое ощущение, что этот сундук создали специально для того чтобы на нём символы нарисовать!
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9k
Ivan Полминуты назад
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1k
sos1960sos 22 минуты назад
Вот аппарат, без которого будет невозможна колонизация Марса, всё остальное - вторично...
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Забавно.
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