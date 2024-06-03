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В РПЦ захотели запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

В РПЦ захотели запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

Автор:
03 июня 2024 12:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Роспатент   законопроект   запрет   оскорбление чувств верующих   рпц   товарные знаки   
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Бог конкуренции не терпит.

РПЦ совместно с Роспатентом разработали законопроект, запрещающий российскому бизнесу регистрировать товарные знаки с религиозной символикой или семантикой (названием). Об этом изданию "Коммерсант" рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).


По её словам, регистрация товарных знаков с отсылками к религии противоречат принципам морали и оскорбляют чувства верующих. Игуменья назвала несколько аморальных, на её взгляд, знаков, которые уже зарегистрированы в России.



"Выпускаются вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», продаются сигареты Saint George ("Святой Георгий"), для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак «Кроткая монашка», а для алкогольной продукции — «Церковные обряды». За частной организацией зарегистрирован товарный знак «Батюшка онлайн»", — рассказала игуменья.

Разработанные поправки к Гражданскому кодексу России не коснуться уже существующих брендов, отметили в РПЦ. Предполагается, что законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму до завершения весенней сессии.


Главный раввин России Берл Лазар поддержал инициативу РПЦ. Он заявил, что любая община нуждается в финансировании, поскольку не занимается бизнесом, а святое называется святым, потому что отделено от мирского, а также конкуренции и интриг.

Однако с позицией российского духовенства не согласны юристы и представители бизнеса. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что принятие закона негативно скажется и на уже зарегистрированных, и на будущих брендах. Только одно обсуждение этого закона отобьёт у бизнесменов желание патентовать подобную продукцию. В продукции с именами святых ничего плохого он не видит и считает, что такие товарные знаки, напротив, подчёркивают культурную самобытность российских брендов.


А юрист по интеллектуальной собственности считает, что новый закон от РПЦ будет избыточным, поскольку в Гражданском кодексе уже есть запреты на регистрацию знаков, способных ввести в заблуждение или "противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали". При этом Роспатент и так отказывает в регистрации марок, которые хотя бы косвенно можно связать с какой-либо конфессией.

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Метки: Роспатент   законопроект   запрет   оскорбление чувств верующих   рпц   товарные знаки   
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19  комментариев
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32k
AzuveR 44 минуты назад
РПЦ, давно пора влупить все налоги ,от которых освобождены. И не совать свой нос куда не нужно. Равин,пусть вообще заткнётся.
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56k
Aleksandr 3 минуты назад
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486
player50057 6 минут назад
Хню несете, всякие клоуны иконки или крестики нарисуют и толкают под видом церковной утвари, но у стадо мозгов мало, с какой интонацией один написал, другие сожрали, мозгов то своих нет СЛАВА БОГУ (работать легче).
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8k
Oleg 7 минут назад
Я только одного не пойму, когда уже в конце концов с церковников начнут брать налоги? Торговля есть? есть. Оказание услуг есть? есть! касса есть? - кассы нет. Налоги платят - нет! До коле? Как людям налоги поднять - это запросто! А тут - а тут миллиарды и это не облагается налогом. Блеск!
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8k
Харон ( Χάρων) 11 минут назад
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42
psydoza 12 минут назад
Позвольте угадать: религиозная символика=православная, на остальные религии лицемерам насрать
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5k
Феликс Дзержинский 16 минут назад
Пидраарх Педрилл всё бизнес свой мутит. 21 век, а люди до сих пор верят в вымышленных персонажей.
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44k
Notan Blaine 17 минут назад
Предлагаю пойти дальше и запретить подобное и для других конфессий. Если некий мусульманин не знает, что ему можно есть, а что нет, то не нужно указывать "халяль" на части товаров. Пусть читает нормы, разбирается во всех тонкостях, а не надеется, что это сделают за него.
Я бы еще запретил продавать мусульманам алкоголь, а православным мясо в пост. Ну, а всех священнослужителей пересадить с машин на ослов и верблюдов, запретить им пользоваться достижениями современной науки, лечиться и т.д. пусть молится и надеются, что это поможет.
Ограничения должны быть для всех, а не одной конфессии.
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11k
Олегbl4 24 минуты назад
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17k
_Tango_ Полчаса назад
Не ну чистой воды непотребство - бесплатное использование в названиях раскрученных тысячелетиями брендов. )))
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33k
Владимир 38 минут назад
Оскорбление чувств верующих вообще какое то странное определение..
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289
Бывалый Трус 42 минуты назад
"Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли." (с) Евангелист Иоанн

Получается, Иисус тоже не всесилен. За больше чем 2000 лет, так и не смог выгнать торговцев из Храма. Как так то?
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289
Бывалый Трус SolomonA Полчаса назад
Я не сомневаюсь в его скромности, ну просто его кинули. Нет у него методов против Вовки Гундяева.
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7k
hhwost 42 минуты назад
der Kaufman (нем.) - мелкий торговец, торгаш.
без комментариев.
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37k
Юрий 45 минут назад
А монах какой конфессии оскорбляет верующих?
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13k
Б.Касторский 47 минут назад
Я не большой знаток религий и тем более трепетного отношения к ним, но разве там нет прямого отсылался к запрету на торговлю и прочее? Это церковное.
А в обычной жизни? Дальше запретить упоминание в светской жизни религии? Запутался совсем.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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