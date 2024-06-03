В РПЦ захотели запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

Бог конкуренции не терпит.
РПЦ совместно с Роспатентом разработали законопроект, запрещающий российскому бизнесу регистрировать товарные знаки с религиозной символикой или семантикой (названием). Об этом изданию "Коммерсант" рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
По её словам, регистрация товарных знаков с отсылками к религии противоречат принципам морали и оскорбляют чувства верующих. Игуменья назвала несколько аморальных, на её взгляд, знаков, которые уже зарегистрированы в России.
"Выпускаются вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», продаются сигареты Saint George ("Святой Георгий"), для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак «Кроткая монашка», а для алкогольной продукции — «Церковные обряды». За частной организацией зарегистрирован товарный знак «Батюшка онлайн»", — рассказала игуменья.
Разработанные поправки к Гражданскому кодексу России не коснуться уже существующих брендов, отметили в РПЦ. Предполагается, что законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму до завершения весенней сессии.
Главный раввин России Берл Лазар поддержал инициативу РПЦ. Он заявил, что любая община нуждается в финансировании, поскольку не занимается бизнесом, а святое называется святым, потому что отделено от мирского, а также конкуренции и интриг.
Однако с позицией российского духовенства не согласны юристы и представители бизнеса. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что принятие закона негативно скажется и на уже зарегистрированных, и на будущих брендах. Только одно обсуждение этого закона отобьёт у бизнесменов желание патентовать подобную продукцию. В продукции с именами святых ничего плохого он не видит и считает, что такие товарные знаки, напротив, подчёркивают культурную самобытность российских брендов.
А юрист по интеллектуальной собственности считает, что новый закон от РПЦ будет избыточным, поскольку в Гражданском кодексе уже есть запреты на регистрацию знаков, способных ввести в заблуждение или "противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали". При этом Роспатент и так отказывает в регистрации марок, которые хотя бы косвенно можно связать с какой-либо конфессией.
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Я бы еще запретил продавать мусульманам алкоголь, а православным мясо в пост. Ну, а всех священнослужителей пересадить с машин на ослов и верблюдов, запретить им пользоваться достижениями современной науки, лечиться и т.д. пусть молится и надеются, что это поможет.
Ограничения должны быть для всех, а не одной конфессии.
Получается, Иисус тоже не всесилен. За больше чем 2000 лет, так и не смог выгнать торговцев из Храма. Как так то?
без комментариев.
А в обычной жизни? Дальше запретить упоминание в светской жизни религии? Запутался совсем.