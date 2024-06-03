В РПЦ захотели запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

Разработанные поправки к Гражданскому кодексу России не коснуться уже существующих брендов, отметили в РПЦ. Предполагается, что законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму до завершения весенней сессии.



Главный раввин России Берл Лазар поддержал инициативу РПЦ. Он заявил, что любая община нуждается в финансировании, поскольку не занимается бизнесом, а святое называется святым, потому что отделено от мирского, а также конкуренции и интриг.