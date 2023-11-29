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Иностранцы, приезжающие в Россию, будут обязаны подписать «соглашение о лояльности»

Иностранцы, приезжающие в Россию, будут обязаны подписать «соглашение о лояльности»

Автор:
29 ноября 2023 15:21
Сообщество : Жить в России
Метки: МВД   законопроект   запрет   иностранцы   мигранты   соглашение о лояльности   
764
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Им запретят пропагандировать ЛГБТ, критиковать семейные ценности и ещё много чего. А если они это нарушат - отправятся домой за свой счёт.

МВД подготовило законопроект о лояльности иностранцев. Силовики полагают, что каждый въезжающий в РФ, должен будет подписать определённый документ:

Согласие о лояльности - это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны.

Проще говоря, это запрет иностранцу нахваливать и пиарить ЛГБТ и всю эту «радужную» тему. Нельзя будет пропагандировать семью, где вместо мужчины и женщины есть «Родитель 1» и «Родитель 2». В законопроекте отметили и строгий запрет на «искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом».

Также иностранцам нельзя будет:

  • Препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц.
  • Небрежно относиться к окружающей среде и природным ресурсам.
  • Традиционным духовно-нравственным ценностям.

Возможно, есть и другие запреты, но о них неизвестно.

Если иностранец будет это нарушать - поедет домой. В соглашении пропишут, что он отправится на родину за свой счёт.

Когда законопроект внесут в Госдуму, пока не сообщили. А когда журналисты обратились за комментарием по этому поводу к Дмитрию Пескову, он ответил:

Никакого нет комментария.

А ранее начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщала, что ведомство подготовило законопроект с изменениями в миграционное законодательство. Вероятно, речь шла как раз об соглашении о лояльности.

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Метки: МВД   законопроект   запрет   иностранцы   мигранты   соглашение о лояльности   
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12  комментариев
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62k
pynh 43 минуты назад
"Иностранцы, приезжающие в Россию, будут обязаны подписать"
"Когда законопроект внесут в Госдуму, пока не сообщили"
По-моему, иностранцы строчили пост. Закона еще нет. Даже проект не внесен. А уже будут обязаны.
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1k
Звёздный странник 17 секунд назад
Наверняка в аэропортах появится услуга "Адвокат напрокат", потому что теперь без него иностранцы и шагу шагнуть не смогут не накосячив. Они ж там привыкли к своей толерастии, пед...растии, ювенастии и остальной "астии", а тут вам не это. Здесь большинство людей с мозгами дружат и все эти ваши "астии" терпеть не собираются.
Так что, адвокат им в помощь.
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318
iskra Минуту назад
Ну,если будет закон,то должны быть официально определены "традиционные ценности",что в них входит и точное значение\количество\цвет\форма. Если запрещена радуга,то касается ли это игрушек,одежды,продуктов? Если разрешена водка,то что делать с вискариком и мартини? Можно ли традиционно шлепать детей,или все-таки новомодная ювенальная юстиция это запрещает? Можно ли традиционно целоваться на улицах и площадях? Насколько традиционными считаются портреты российских царей,митрополитов,военных(например,Сталина)? Что там с еврейским вопросом - традиционно или нет ходить с пейсами?
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15
Kravpav18 9 минут назад
За свой счёт?!! А, до этого они за чей счёт возвращались домой?
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3k
* You All 12 минут назад
обезьян из таджикистана и прочих [мат] это тоже касается? пусть ещё запрет на регистрацию брака добавят,приобретение недвижимости.
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16k
Kostick 17 минут назад
а нахрена подписывать? законы есть. и их надо соблюдать. пусть пробуют, кстати, им окружающие вломят. уж что что - а то, что гомосятина и прочая нечисть пусть сидит по домам, и не высовываются - думаю в любой стране нормальные люди так считают.
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62k
pynh Полчаса назад
и, к слову, разве незнание закона не освобождает от ответственности? у нас вроде вся эта гомосятина запрещена и так. к чему весь этот цирк с соглашениями?
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2k
Максим Макашев 37 минут назад
а "бородачи" под это будут подпадать?
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220
ruslan d 44 минуты назад
Ну наконец то
, главное еще не щадить за нарушения этого всего .
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16k
GROMOZEKA 50 минут назад
Таак, ожидаем в комментариях представителей леперастии, с криками о нарушении прав и свобод.
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