Иностранцы, приезжающие в Россию, будут обязаны подписать «соглашение о лояльности»

Им запретят пропагандировать ЛГБТ, критиковать семейные ценности и ещё много чего. А если они это нарушат - отправятся домой за свой счёт.
МВД подготовило законопроект о лояльности иностранцев. Силовики полагают, что каждый въезжающий в РФ, должен будет подписать определённый документ:
Согласие о лояльности - это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны.
Проще говоря, это запрет иностранцу нахваливать и пиарить ЛГБТ и всю эту «радужную» тему. Нельзя будет пропагандировать семью, где вместо мужчины и женщины есть «Родитель 1» и «Родитель 2». В законопроекте отметили и строгий запрет на «искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом».
Также иностранцам нельзя будет:
- Препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц.
- Небрежно относиться к окружающей среде и природным ресурсам.
- Традиционным духовно-нравственным ценностям.
Возможно, есть и другие запреты, но о них неизвестно.
Если иностранец будет это нарушать - поедет домой. В соглашении пропишут, что он отправится на родину за свой счёт.
Когда законопроект внесут в Госдуму, пока не сообщили. А когда журналисты обратились за комментарием по этому поводу к Дмитрию Пескову, он ответил:
Никакого нет комментария.
А ранее начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщала, что ведомство подготовило законопроект с изменениями в миграционное законодательство. Вероятно, речь шла как раз об соглашении о лояльности.
Источник:
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"Когда законопроект внесут в Госдуму, пока не сообщили"
По-моему, иностранцы строчили пост. Закона еще нет. Даже проект не внесен. А уже будут обязаны.
Так что, адвокат им в помощь.