Иностранцы, приезжающие в Россию, будут обязаны подписать «соглашение о лояльности»

Возможно, есть и другие запреты, но о них неизвестно.

Если иностранец будет это нарушать - поедет домой. В соглашении пропишут, что он отправится на родину за свой счёт.

Когда законопроект внесут в Госдуму, пока не сообщили. А когда журналисты обратились за комментарием по этому поводу к Дмитрию Пескову, он ответил: