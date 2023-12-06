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В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот

В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот

Автор:
06 декабря 2023 17:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   девочка   депутат   законопроект   запрет   имя   мальчик   татьяна буцкая   
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Например, парню нельзя будет дать имя Роза, а девочке - Михаил.

Иногда новорождённым детишкам дают какие-то странные имена. Например, мальчика хотят назвать Аллой, а девочку - Михаилом. С этим непотрбеством решила разобраться первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она внесла в ГД законопроект, разрешающий родителям давать детям имена, которые соответствуют их полу. То есть парня Розалиндой или Матрёной назвать будет нельзя. Хотя наверняка найдутся те, кто именно так назвать и захочет.

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В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил, - сообщила парламентарий в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Буцкой, никакой жести не ожидается, например, можно будет назвать девчонку Павлой, Петрой, Иваной, Романой - это женские имена. А вот Герасимом, Максимусом или Евлампием уже нельзя. В общем, законопроект никаких ограничений-то и не устанавливает, скорее фиксирует рамки нормы: ни один адекватный родитель и так не назовёт дочь Михаилом, а сына - Дарьей.

В Минюсте уже сообщили, что такую инициативу нужно тщательно изучить. Потому что работники ЗАГС не обязаны разбираться: какие имена мужские, а какие - женские. На данный момент они лишь твёрдо знают, что в России запрещены имена из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, знаков, за исключением дефиса (та же Анна-Мария). Также не допускается использование мата, рангов, должностей и титулов.

Татьяна Буцкая считает, что если парня назвать женским именем, то в будущем он станет объектом насмешек среди сверстников. Потом, с травмированной психикой, вольётся во взрослое общество, тут и пойдёт веселье. А чтобы этого не допустить, нужно всего-то запретить его творческим родителям давать мальчику странное имя.

Над законопроектом ещё ведется работа. Сейчас мы отрабатываем вместе с профессорами, которые занимаются не просто русским языком, а специализируются на теме имен, вопрос того, как четко прописать в законопроекте эту норму, на какие источники мы можем дать ссылки, чтобы не вводить каждый раз в сомнение сотрудников ЗАГСа, мужское это имя или женское.

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Метки: Госдума   девочка   депутат   законопроект   запрет   имя   мальчик   татьяна буцкая   
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32  комментария
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154
ruslan d Час назад
Ну девочка Миша это норм , а вот мальчик Роза ???
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0
dimazouev Минуту назад
А как Женя?
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2k
Николай Минуту назад
А Сашей и Женей кого можно называть?
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429
Кристофер Робин 2 минуты назад
Одни умственные отсталые пытаются другим умственно отсталым восприпятствовать в публичной демонстрации отсталости, потому что нефиг палилить тайное общество отсталых.
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1k
Connor_John 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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56k
Опиум для народа 6 минут назад
Еще можно законопроект, чтобы не называли детей Шарикоподшипником или Термодинамикой. Надо же показать свою якобыработу...
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−14
Паша Андрианов 8 минут назад
а как же в СССР женское имя Паша , Саша???
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54k
turyst 10 минут назад
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54k
turyst 13 минут назад
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5k
foggen2 15 минут назад
Женя или Валя инициаторами были?)
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5k
Fishki_surfer 16 минут назад
Эрих Мария Ремарк тихо плачет в сторонке.
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1k
Звёздный странник 17 минут назад
Ну, раз депутатам совсем уж заняться нечем, то пусть заодно подумают, что делать с этими именами. К какому роду их причислить? А то ведь согласно их новому указу, такие имена нельзя будет давать, пока им не будет присужен определённый конкретный род.
Или они отдельный указ напишут, про двойные имена?
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34k
Teodor 20 минут назад
Вполне здраво, хоть кто-то же должен защищать детей от творческих (читай - дебильных) родителей...
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340
iskra Полчаса назад
Что насчет имени БОЧ?
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16k
ss 50 минут назад
Да... Представляю, что там будет твориться весной...
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6k
livaneth 50 минут назад
Кстати я Женя
А мою жену зовут Саша
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13k
ron Час назад
Воспитывать надо мальчиков - защитниками, а девочек - хранительницами очага. И тогда всё будет хорошо. ))
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340
iskra ron 36 минут назад
Народу не особо понравилось предложение думы по налогу на бездетность и обязанности рожать 15 детей..
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13k
ron Час назад
Вопрос про Александра/Александру и Евгения/Евгению уже задавали?
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138
Феличита ron Час назад
нет, потому что банально. А так инициатива хорошая. Но получается что для этих депутатов других проблем в РФ больше нет
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391k
Алексей Час назад
а минус кто поставИл? Роза?
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9k
sedoisever Час назад
Похоже ей там делать нехрен.
Ну не даст этот закон назвать мальчика Мариной. Но от долбанутых родителей, которым это на ум пришло, это не спасёт. )
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7k
_zmeeed Час назад
Ну, а чо.
Михалыч по матчеству.
Потому, что папа Роза.
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