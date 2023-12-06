В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот

В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил, - сообщила парламентарий в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Буцкой, никакой жести не ожидается, например, можно будет назвать девчонку Павлой, Петрой, Иваной, Романой - это женские имена. А вот Герасимом, Максимусом или Евлампием уже нельзя. В общем, законопроект никаких ограничений-то и не устанавливает, скорее фиксирует рамки нормы: ни один адекватный родитель и так не назовёт дочь Михаилом, а сына - Дарьей.