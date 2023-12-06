В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот

Например, парню нельзя будет дать имя Роза, а девочке - Михаил.
Иногда новорождённым детишкам дают какие-то странные имена. Например, мальчика хотят назвать Аллой, а девочку - Михаилом. С этим непотрбеством решила разобраться первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она внесла в ГД законопроект, разрешающий родителям давать детям имена, которые соответствуют их полу. То есть парня Розалиндой или Матрёной назвать будет нельзя. Хотя наверняка найдутся те, кто именно так назвать и захочет.
В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил, - сообщила парламентарий в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Буцкой, никакой жести не ожидается, например, можно будет назвать девчонку Павлой, Петрой, Иваной, Романой - это женские имена. А вот Герасимом, Максимусом или Евлампием уже нельзя. В общем, законопроект никаких ограничений-то и не устанавливает, скорее фиксирует рамки нормы: ни один адекватный родитель и так не назовёт дочь Михаилом, а сына - Дарьей.
В Минюсте уже сообщили, что такую инициативу нужно тщательно изучить. Потому что работники ЗАГС не обязаны разбираться: какие имена мужские, а какие - женские. На данный момент они лишь твёрдо знают, что в России запрещены имена из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, знаков, за исключением дефиса (та же Анна-Мария). Также не допускается использование мата, рангов, должностей и титулов.
Татьяна Буцкая считает, что если парня назвать женским именем, то в будущем он станет объектом насмешек среди сверстников. Потом, с травмированной психикой, вольётся во взрослое общество, тут и пойдёт веселье. А чтобы этого не допустить, нужно всего-то запретить его творческим родителям давать мальчику странное имя.
Над законопроектом ещё ведется работа. Сейчас мы отрабатываем вместе с профессорами, которые занимаются не просто русским языком, а специализируются на теме имен, вопрос того, как четко прописать в законопроекте эту норму, на какие источники мы можем дать ссылки, чтобы не вводить каждый раз в сомнение сотрудников ЗАГСа, мужское это имя или женское.
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Или они отдельный указ напишут, про двойные имена?
А мою жену зовут Саша
*Список согласованных с исполкомом имён можете получить в своём ЗАГС-е.
Ну не даст этот закон назвать мальчика Мариной. Но от долбанутых родителей, которым это на ум пришло, это не спасёт. )
Михалыч по матчеству.
Потому, что папа Роза.