«Вся окружающая жизнь - это оскорбление чувств верующих»: священник РПЦ высказался о проблемах христиан в современном обществе

Современный христианин привык жить в антихристианском мире. У нас есть такой закон: «Об оскорблении чувств верующих». Я вам честно скажу: Вся окружающая жизнь - это оскорбление чувств верующих.

Вся реклама - это оскорбление чувств верующих, все эти самые голые манекены с лифчиками в витринах магазинов, вся эстрада наша безумная - это оскорбление чувств верующих. Мы живём в жизни, в которой всё на свете оскорбляет чувства верующих. Да ладно уже, мы привыкли.