FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 10011 постов • 1108 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Вся окружающая жизнь - это оскорбление чувств верующих»: священник РПЦ высказался о проблемах христиан в современном обществе

«Вся окружающая жизнь - это оскорбление чувств верующих»: священник РПЦ высказался о проблемах христиан в современном обществе

Автор:
29 января 2025 16:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Андрей Ткачев   Видео   Священник   Церковь   оскорбление чувств верующих   проповедь   рпц   
789
4
2

Он упомянул манекены в нижнем белье в витринах магазинов, рекламу и «безумную эстраду».

Протоиерей Андрей Ткачев провёл проповедь и поразмышлял о чувствах верующих.

Современный христианин привык жить в антихристианском мире. У нас есть такой закон: «Об оскорблении чувств верующих». Я вам честно скажу: Вся окружающая жизнь - это оскорбление чувств верующих.

Вся реклама - это оскорбление чувств верующих, все эти самые голые манекены с лифчиками в витринах магазинов, вся эстрада наша безумная - это оскорбление чувств верующих. Мы живём в жизни, в которой всё на свете оскорбляет чувства верующих. Да ладно уже, мы привыкли.

Но, по его словам, «всё это сгорит, а христиан ожидает другой мир и вечная жизнь, где живёт правда».

Ранее Андрей Ткачев высказывался о причинах конфликтов. По его мнению, это из-за разврата и «пролитого куда попало семени».

То высказывание о конфликтах позже прокомментировал представитель РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда:

Отец Андрей человек очень талантливый, активный и медийный, и, как многие медийные люди, иногда эмоционально может переходить ту грань, которую переходить не следует. Особенно это связано с подачей в современном медиапространстве информации, потому что, когда вы слышите несколько фраз, они могут производить шокирующее действие на слушателя, а когда вы смотрите контекст, то впечатление немножко меняется.

С последними высказываниями отца Андрея это тоже так, хотя, с моей точки зрения, это никак не отменяет для него и для любого из нас необходимости сто раз подумать, прежде чем приводить какой-то яркий пример, и тщательно взвешивать каждое сказанное слово.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Андрей Ткачев   Видео   Священник   Церковь   оскорбление чувств верующих   проповедь   рпц   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Corkscrew 55 минут назад
«Вся окружающая жизнь - это оскорбление чувств верующих»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
500
Туман Минуту назад
Пусть [мат] в тайгу и строит себе часовню. Нет ни тв, ни витрин. А что если други оскорбляет наличие церквей и мечетей и такие представители мракобесия которые учат меня как мне жить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
BARcyk 3 минуты назад
Сейчас прибежит местный Гу.ндяев со своими гундя.ями, и начнет ныть, какие все тупые и дебилы, потому что не верите в бородатого ев.рейского мальчика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
mishka79 8 минут назад
пора из этого чёрта бородатого бесов изгонять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
315
Ли Харви Освальд 8 минут назад
Эталонный "поп толоконный лоб".
Существование таких попов это оскорбление здравого смысла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 12 минут назад
Оскорбление чувств верующих,это навязывание любой религии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
На хер ЗАПАД! 18 минут назад
Чувство верующих, в первую очередь оскорбляют попики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
svarog19692007 22 минуты назад
Эээй... ! Але !
А как на счет оскорбления "чуйств" НЕ веруующих ?
Мож мне не катит смотреть на зажравшихся попов разукрашенных золотым "обвесом" , разъезжающих на "Геликах" !

(Если чё, сарказм...
Почти...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
иванов дмитрий 22 минуты назад
он с точностью описывает Афганистан при талибах (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
goshan_hmc Полчаса назад
В монастыре отрок подходит к батюшке и спрашивает:
- Батюшка! А можно ли смотреть на голых женщин в журналах?
- Можно.
- А порнографию по телевизору?
- Конечно смотри.
- А на что же тогда нельзя смотреть?
- На сварку, сын мой, на сварку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Росомаха 38 минут назад
Будет РПЦ церковью аскетов, глядишь и потянемся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Ёшкин кот 43 минуты назад
«Вся окружающая жизнь - это оскорбление чувств верующих» (с)

Т.е. любой фанатик, возбудившись по любому поводу (реальному или надуманному) , может инициировать уголовное преследование. Мудро.
Всю эту законодательную защиту чувств верующих надо бы отменить, бо способствует это росту религилзного экстремизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
klklkl 46 минут назад
А че он ходит на манекены в нижнем белье пялится то? Издовал бы в монастырь хрен бородатый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DuckTales 58 минут назад
Очень хорошо, привыкайте тщательней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3837 постов (3795 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

359636



Другие посты автора
Популярное в сообществах
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи
Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи
В каждой шутке есть доля шутки
В каждой шутке есть доля шутки
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#Юмор#Прикол#новости#полиция#кошка#аварии#история#Индия
#фото#автомобили#Китай#интересно#Автовсячина#конфликт#кот#авто аварии#дети#негатив
#животные#автомир#Люди#позитив#собака#ДТП#Пёс#нападение#улыбнуло#США
В каждой шутке есть доля шутки В каждой шутке есть доля шутки «Мы в центре Москвы, там всё время что-то происходит»: настоятель храма не оскорбился из-за танца девушек под звон колоколов «Мы в центре Москвы, там всё время что-то происходит»: настоятель храма не оскорбился из-за... Растоптавшему православный крест дагестанцу предъявили еще одно обвинение - в распространении детской порнографии Растоптавшему православный крест дагестанцу предъявили еще одно обвинение - в распространении... Общественники потребовали разобраться с новой забавой - гроботерапией Общественники потребовали разобраться с новой забавой - гроботерапией «Готов понести ответственность»: оскорбивший христиан чеченец извинился и заявил, что «повёлся на провокаторов» «Готов понести ответственность»: оскорбивший христиан чеченец извинился и заявил, что «повёлся... В Чечне всё-таки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении учителя физкультуры Мансура Жабраилова В Чечне всё-таки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении учителя...

На что жалуетесь?

Вернуться