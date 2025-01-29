«Вся окружающая жизнь - это оскорбление чувств верующих»: священник РПЦ высказался о проблемах христиан в современном обществе

Он упомянул манекены в нижнем белье в витринах магазинов, рекламу и «безумную эстраду».
Протоиерей Андрей Ткачев провёл проповедь и поразмышлял о чувствах верующих.
Современный христианин привык жить в антихристианском мире. У нас есть такой закон: «Об оскорблении чувств верующих». Я вам честно скажу: Вся окружающая жизнь - это оскорбление чувств верующих.
Вся реклама - это оскорбление чувств верующих, все эти самые голые манекены с лифчиками в витринах магазинов, вся эстрада наша безумная - это оскорбление чувств верующих. Мы живём в жизни, в которой всё на свете оскорбляет чувства верующих. Да ладно уже, мы привыкли.
Но, по его словам, «всё это сгорит, а христиан ожидает другой мир и вечная жизнь, где живёт правда».
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Ранее Андрей Ткачев высказывался о причинах конфликтов. По его мнению, это из-за разврата и «пролитого куда попало семени».
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То высказывание о конфликтах позже прокомментировал представитель РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда:
Отец Андрей человек очень талантливый, активный и медийный, и, как многие медийные люди, иногда эмоционально может переходить ту грань, которую переходить не следует. Особенно это связано с подачей в современном медиапространстве информации, потому что, когда вы слышите несколько фраз, они могут производить шокирующее действие на слушателя, а когда вы смотрите контекст, то впечатление немножко меняется.
С последними высказываниями отца Андрея это тоже так, хотя, с моей точки зрения, это никак не отменяет для него и для любого из нас необходимости сто раз подумать, прежде чем приводить какой-то яркий пример, и тщательно взвешивать каждое сказанное слово.
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Существование таких попов это оскорбление здравого смысла
А как на счет оскорбления "чуйств" НЕ веруующих ?
Мож мне не катит смотреть на зажравшихся попов разукрашенных золотым "обвесом" , разъезжающих на "Геликах" !
(Если чё, сарказм...
Почти...)
- Батюшка! А можно ли смотреть на голых женщин в журналах?
- Можно.
- А порнографию по телевизору?
- Конечно смотри.
- А на что же тогда нельзя смотреть?
- На сварку, сын мой, на сварку...
Т.е. любой фанатик, возбудившись по любому поводу (реальному или надуманному) , может инициировать уголовное преследование. Мудро.
Всю эту законодательную защиту чувств верующих надо бы отменить, бо способствует это росту религилзного экстремизма.
Пропоганда радужных!