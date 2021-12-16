Найден теневой владелец шахты «Листвяжная». Это бывший депутат Госдумы

Гражданин уже улетел в Монако. Скорее всего, безвозвратно.
На шахте «Листвяжная» произошла трагедия, погиб 51 человек: хорошие и ни в чем не виноватые люди. Силовики принялись разбираться в причинах, стали тянуть одну ниточку за другой.
И выяснили: все еще хуже, чем казалось на первый взгляд.
Один из арестованных «управленцев» шахты признался, что ее совладельцем был депутат. Причем по срокам выходит, что он занимался предпринимательской деятельностью, когда заседал в Госдуме, что вообще-то запрещено. Это Владимир Гридин:
Вместе с сыном они владеют 50% акций холдинга «СДС-Уголь», в который входит и печально известная шахта. Вот характеристика этого «слуги народа» от 2019 года:
«Владимир Гридин - успешный бизнесмен, депутат Государственной Думы, общественный деятель, профессор кафедры «Экономика природопользования» Московского горного университета, доктор экономических наук, а также любящий муж и отец. Несмотря на непростой жизненный путь, Владимир Григорьевич сумел не свернуть с выбранного им пути и добился колоссального успеха».
Насчет успеха не знаю, особенно сейчас, а вот денег у него действительно немало. На тот же 2019 год его состояние оценивали в 550 млн. долларов. Скромно и со вкусом.
Других деталей следователи пока не получили - на днях Гридин спешно вылетел в Монако. Возможно, обоснуется там на ПМЖ.
А мы, между тем, посмотрим особняк Михаила Федяева, уже официального председателя совета директоров холдинга и шахты. В 2019 году Федяев прикупил себе гектар в «Горках-2», наверное, самой дорогой земли в РФ. И строил особняк на 1500 квадратов, но закончить не успел - случилась трагедия на шахте.
Теперь его домик стоит заброшенным и медленно покрывается снегом:
Что интересно - это вся федяявская недвижимость. За ним уже не числятся квартиры в Москве, Краснодаре и Кемерово (одна из них - 466 квадратных метров). Куда-то исчезли катера, вездеходы и снегоходы.
Также в прошлом остались и средства безопасности для «Листвяжной». Как заявили в суде, Федяев распорядился купить их уже после трагедии.
Как говорится, чтобы обезапасить. Но уже себя.
Источник:
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Лиш бы куйню какую-нибудь щакинуть
Совет директоров:
Федяев Михаил Юрьевич -
Председатель Совета директоров
Гридин Владимир Григорьевич
Гридин Андрей Владимирович
Колмогоров Сергей Александрович
Алексеев Геннадий Федорович
Дерябин Юрий Сергеевич
"Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы."
Видно, господин Гридин выжимал хорошую прибыль из шахты, поэтому на жизни рабочих ему было глубоко насрать. А кто у нас сейчас правит Россией? А либерал-капиталисты, которые обслуживают вот таких буржуев типа господина Гридина.
Зато тетку прыснувшую в морду депутату дихлофосом у нас будут задерживать полком омона. И посадят лет на 20.
Дык правильно же! У нее денег на Монако нет...
- Кому положено по службе тот знает кому чего принадлежит. Секрет Полишенеля.
Цирк с конями...
И платят не 50% налогов с прибыли как в США и Европе, а 15%...
Все услвоия для малого семейного бизнеса...
И опять.