Найден теневой владелец шахты «Листвяжная». Это бывший депутат Госдумы

На шахте «Листвяжная» произошла трагедия, погиб 51 человек: хорошие и ни в чем не виноватые люди. Силовики принялись разбираться в причинах, стали тянуть одну ниточку за другой.

И выяснили: все еще хуже, чем казалось на первый взгляд.

Один из арестованных «управленцев» шахты признался, что ее совладельцем был депутат. Причем по срокам выходит, что он занимался предпринимательской деятельностью, когда заседал в Госдуме, что вообще-то запрещено. Это Владимир Гридин: