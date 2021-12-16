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Найден теневой владелец шахты «Листвяжная». Это бывший депутат Госдумы

Найден теневой владелец шахты «Листвяжная». Это бывший депутат Госдумы (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 17:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Листвяжная   владелец   депутат   монако   трагедия   шахта   шахтеры   
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Гражданин уже улетел в Монако. Скорее всего, безвозвратно.

На шахте «Листвяжная» произошла трагедия, погиб 51 человек: хорошие и ни в чем не виноватые люди. Силовики принялись разбираться в причинах, стали тянуть одну ниточку за другой.

И выяснили: все еще хуже, чем казалось на первый взгляд.

Один из арестованных «управленцев» шахты признался, что ее совладельцем был депутат. Причем по срокам выходит, что он занимался предпринимательской деятельностью, когда заседал в Госдуме, что вообще-то запрещено. Это Владимир Гридин:

Вместе с сыном они владеют 50% акций холдинга «СДС-Уголь», в который входит и печально известная шахта. Вот характеристика этого «слуги народа» от 2019 года:


«Владимир Гридин - успешный бизнесмен, депутат Государственной Думы, общественный деятель, профессор кафедры «Экономика природопользования» Московского горного университета, доктор экономических наук, а также любящий муж и отец. Несмотря на непростой жизненный путь, Владимир Григорьевич сумел не свернуть с выбранного им пути и добился колоссального успеха».


Насчет успеха не знаю, особенно сейчас, а вот денег у него действительно немало. На тот же 2019 год его состояние оценивали в 550 млн. долларов. Скромно и со вкусом.

Других деталей следователи пока не получили - на днях Гридин спешно вылетел в Монако. Возможно, обоснуется там на ПМЖ.

А мы, между тем, посмотрим особняк Михаила Федяева, уже официального председателя совета директоров холдинга и шахты. В 2019 году Федяев прикупил себе гектар в «Горках-2», наверное, самой дорогой земли в РФ. И строил особняк на 1500 квадратов, но закончить не успел - случилась трагедия на шахте.

Теперь его домик стоит заброшенным и медленно покрывается снегом:

Что интересно - это вся федяявская недвижимость. За ним уже не числятся квартиры в Москве, Краснодаре и Кемерово (одна из них - 466 квадратных метров). Куда-то исчезли катера, вездеходы и снегоходы.

Также в прошлом остались и средства безопасности для «Листвяжной». Как заявили в суде, Федяев распорядился купить их уже после трагедии.

Как говорится, чтобы обезапасить. Но уже себя.

Источник:

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Метки: Листвяжная   владелец   депутат   монако   трагедия   шахта   шахтеры   
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38
Владислав 2 часа назад
Если распутать клубок подставных лиц, то 90% объектов в РФ принадлежат чиновникам, депутатам и т.п.
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1k
Р Х Минуту назад
Не улетел, а дали улететь!
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317
Flexx U 7 минут назад
Какой плять теневой он на сайте написан в разделе руководство
Лиш бы куйню какую-нибудь щакинуть

Совет директоров:

Федяев Михаил Юрьевич -
Председатель Совета директоров

Гридин Владимир Григорьевич

Гридин Андрей Владимирович

Колмогоров Сергей Александрович

Алексеев Геннадий Федорович

Дерябин Юрий Сергеевич
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3k
Frank Borman 8 минут назад
Как там писал классик:
"Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы."

Видно, господин Гридин выжимал хорошую прибыль из шахты, поэтому на жизни рабочих ему было глубоко насрать. А кто у нас сейчас правит Россией? А либерал-капиталисты, которые обслуживают вот таких буржуев типа господина Гридина.
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997
Али 11 минут назад
Вопрос автору поста. А у нас партия, в которой состоял депутат теперь тоже "неназываемая"?
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289
Михаил Андреев 14 минут назад
Хахалева слиняла, этого никогда не поймают и еще до них пару сотен воров которых никогда никто не найдет.

Зато тетку прыснувшую в морду депутату дихлофосом у нас будут задерживать полком омона. И посадят лет на 20.

Дык правильно же! У нее денег на Монако нет...
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4k
Севастьян 21 минуту назад
И кто б сомневался?Ясно дело учительница на честно заработанные деньги купила шахту.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
- Что значит нашелся? Говорили что владелец некий миллиардер и он заарестован.
- Кому положено по службе тот знает кому чего принадлежит. Секрет Полишенеля.
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Золотая судья улетела, это улетел: всем дают фору для заметания следов.
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289
Михаил Андреев lekha-fil 19 минут назад
ага, а какую-нибудь сраную тетку прыснувшую дихлофосом в морду депутату, будут брать целым полком омона на танках...

Цирк с конями...
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5k
maclay 50 минут назад
Странно, что нет длинной руки проклятых "западных империалистов", а может плохо искали..., не порядок !
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3k
Едондер пуп 50 минут назад
А "теневой" - это владелец или как бы нет?
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Вылететь спецгруппе в Монако, мешок на голову и вернуть обратно в Россию.
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86k
Дмитрий Час назад
И эта шваль ещё говорит что у них нет денег на оснащение шахт защитными механизмами.
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13k
Broser Час назад
Ну и что, что найден. Хорошо когда доставлен.
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3k
Иван Час назад
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289
Михаил Андреев Иван 17 минут назад
которые выводят прибыль за рубеж...

И платят не 50% налогов с прибыли как в США и Европе, а 15%...

Все услвоия для малого семейного бизнеса...
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5k
Бу Час назад
Вот никогда такого не было.
И опять.
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1k
Виталий Час назад
Лучше-бы такой заголовок "Найден мёртвым теневой владелец шахты «Листвяжная». Это бывший депутат Госдумы".
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2k
Ertin Час назад
Кстати, упоминать название партии депутата теперь тоже запрещено? (Ну, если только это не КПРФ само собой). И да, в Гугле не забанили, уже посмотрел.
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2k
Ertin Час назад
"Никогда такого не было, и вот опять ".
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Какие милые люди,сжечь нах.
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