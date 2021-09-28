FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7520 постов • 1242 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Монако проходит крупнейшая и самая престижная выставка яхт в мире

В Монако проходит крупнейшая и самая престижная выставка яхт в мире (8 фото)

Автор:
28 сентября 2021 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   богатые   монако   новости   роскошь   яхт-шоу   яхты   
842
8

В порту Эркюль, великолепной естественной гавани Монако на Лазурном берегу, царит атмосфера праздника, а шампанское льется рекой – здесь проходит Яхт-шоу Монако, крупнейшая и самая престижная яхтенная выставка, на которую съехались богачи со всего мира, чтобы приобрести и продать самые роскошные суда на планете.

В прошлом году выставку отменили из-за пандемии – впервые за ее 30-летнюю историю. Однако теперь, когда сдерживаемая пандемией покупательная способность высвободилась, это мероприятие и яхтенная индустрия в целом переживают настоящий бум. Кажется, что для супербогатых пандемия закончилась – и теперь пора тратить, тратить, тратить. В то время как уровень жизни среднего класса либо остался прежним, либо упал, во время пандемии стоимость акций и других активов резко выросла, и больше всего от этого выиграли богатые.

Самая большая и бесстыдно показная выставка яхт в мире проходит в месте, где каждый третий житель является миллионером – не в последнюю очередь благодаря щедрым налоговым законам этого княжества. Мероприятие одобряет ни много ни мало сам правитель Монако, Его Высочество князь Монако Альбер II, который с гордостью заявляет: «Я поддерживаю тесные отношения между Monaco Yacht Show, моим правительством и яхтенной индустрией».

×

Суперяхты стоят в гавани, над которой возвышается Княжеский дворец, построенный как генуэзская крепость в 1191 году. Сегодня он придает этой игровой площадке миллиардеров истинно королевский гламур. Даже названия некоторых лодок демонстрируют богатство владельцев: «Фуа-гра», «Новая эра» и, для самых больших трудоголиков, «Отпуск». Последняя является «вспомогательным судном», предназначенным исключительно для перевозки игрушек владельца, и стоит 14 миллионов фунтов стерлингов (почти 1,4 миллиарда рублей).

В этом году на выставке представлено более 100 яхт, почти 40 из которых новые и впервые выставляются на продажу здесь. Большинство из 88 моторных яхт – это суперяхты длиной более 24 метров. Девять классифицируются как «мегаяхты», длиной более 80 метров – размером с пассажирский паром.

Среди них – мегаяхта «Quantum Of Solace» с кинозалом, спа-салоном и пляжной зоной, а также паровой баней, «бассейном с джакузи для цветотерапии» и массажным кабинетом. Она принадлежит американцу Джону Сталуппи, сыну электрика, который начал свою карьеру механиком на заправочной станции в Бруклине, прежде чем заработать огромное состояние на автосалонах.

Крупнейшая модель на выставке в этом году – яхта IJE, ранее принадлежавшая бывшему жениху Мэрайи Кэри, австралийскому миллиардеру Джеймсу Пакеру, который назвал судно инициалами своих троих детей. На яхте длиной 108 метров есть кинотеатр, ночной клуб, бассейн, парикмахерская и лифты, чтобы перемещаться между семью палубами. Во время пандемии владельцу не удалось найти покупателя, и теперь яхта доступна любому, у кого завалялись лишние 150 миллионов фунтов стерлингов (почти 15 миллиардов рублей).

Рядом с ней на пристани пришвартована «Кисмет» (по-арабски «судьба») длиной 95 метров, которую можно приобрести всего за 144 миллиона фунтов стерлингов (14,3 миллиарда рублей). Уже поступило несколько «серьезных предложений» о покупке обеих яхт.

Мир яхтинга – это бесконечная игра, в которой каждый стремится превзойти остальных, и поэтому в этом году яхты изобилуют невероятной комплектацией и аксессуарами. На «Cloud 9», которая продается за 50 миллионов фунтов стерлингов (4,97 миллиарда рублей), есть бассейн со прозрачным дном, а на «Polaris», которая стоит около 58 миллионов фунтов стерлингов (5,77 миллиарда рублей) и в данный момент не продается, есть два водопада, в том числе один на террасе главной спальни.

После того, как покупатель выбрал яхту, ему еще предстоит решить, как ее оборудовать. Если вы думаете, что игрушки для суперяхты – это всего лишь пара водных мотоциклов, то сильно удивитесь. Современные игрушки столь же амбициозны, как и сами суда.

Хотите собственную подводную лодку? Без проблем. Одна компания, SeaMagine, строит модель с использованием военных технологий: такая подлодка может погружаться на глубину до 500 метров.

«Один из наших клиентов отправился с ней на Таити, – рассказал представитель компании. – При погружении он заметил акулу. Он сфотографировал его камерой iPhone через стекло, а затем спросил нескольких ученых, к какому виду относится это животное. Оказалось, что это новый вид».

Цена такой подлодки? Всего 7 миллионов фунтов стерлингов (примерно 696 миллионов рублей) – и один клиент купил три таких.

На стенде вертолетов Zefhir, где представлена новейшая модель с «баллистическим парашютом», экспонент рассказал изданию Daily Mail, что уже поступило «около 20 серьезных предложений» о покупке вертолетов, стоимость которых начинается от полумиллиона фунтов (49,7 миллиона рублей). «Мы не знали, какой будет аппетит в этом году, но были приятно удивлены, – говорит она. – Сейчас люди хотят повеселиться и готовы тратить больше денег».

Даже в портативных туалетах на выставке крутят рекламу роботизированных туалетов, а скромный спасательный круг получил апгрейд: технологическая компания nSpear представила два прототипа летающего «спасательного круга-беспилотника» с искусственным интеллектом, который может доставить тонущего человека в безопасное место.

На выставке можно найти строителей, дизайнеров, брокеров, капитанов судов, экипаж, а для начинающих покупателей даже проводится специальный «саммит», где их обучают тому, на что нужно обращать внимание – или как не потратить впустую миллиарды за один день.

«Это «соблучение», – говорит представитель Яхт-шоу Монако Йохан Пиццардини. – Мы соблазняем и обучаем их. Главное – знать, зачем вам яхта. Если у вас есть семья с детьми, она будет сильно отличаться [от той, которую вы приобретете], если вы холост и хотите устроить вечеринку с друзьями».

«Затем вам нужно спроектировать ее: например, хотите ли вы большую залитую солнцем палубу или комнату со звукоизоляцией, потому что вы работаете, а ваша семья отдыхаете на другой стороне яхты. А также планируете ли вы остаться в Средиземном море или хотите исследовать Антарктиду? Все начинается с чистого листа».

«Крупные покупатели здесь – граждане США и России, и так было всегда, – сказал Daily Mail один из постоянных посетителей выставки. – Некоторые предполагают, что ими являются выходцы с Ближнего Востока или греки, но это не так. Как и в случае с последствиями финансового краха 2008 года, американцы и русские спасли яхтенную индустрию, и теперь они снова спасли ее после Covid-19».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   богатые   монако   новости   роскошь   яхт-шоу   яхты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
insaider 3 часа назад
Выставка достижений олигархии!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 15 минут назад
Маленькие мальчики меряются своими письками, зрелые мужчины меряются своими машинами, а олигархи и долларовые миллиардеры меряются своими яхтами. Каждому свое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Шурман 51 минуту назад
Бывал и причем много раз , на одном гран при много раз был , там и так весь причал заставлен яхтами и в море на рейде много чего стоит . Раньше часто отдыхали в Ницце а по вечерам ездили в Монако просто погулять , там 17 км через туннели и на месте .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Alex 2 часа назад
Один фут им под килем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl 2 часа назад
а фотки яхт где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной В Лас-Вегасе построят Луну В Лас-Вегасе построят Луну Студенты сделали самолет из стула Студенты сделали самолет из стула Британские ВВС тестируют беспилотные автомобили Британские ВВС тестируют беспилотные автомобили
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

307397



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
40
151
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое
8
173
Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#Россия#новости#фотографии#подборка#прикольные#дети#комментарии
#интересно#картинки#животные#автомир#Разное#ynews#в мире#фильм#дтп#позитив
#факты#история#люди#кино#прикол#познавательно#СССР#аварии#знаменитости#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться