В Монако проходит крупнейшая и самая престижная выставка яхт в мире

В порту Эркюль, великолепной естественной гавани Монако на Лазурном берегу, царит атмосфера праздника, а шампанское льется рекой – здесь проходит Яхт-шоу Монако, крупнейшая и самая престижная яхтенная выставка, на которую съехались богачи со всего мира, чтобы приобрести и продать самые роскошные суда на планете.
В прошлом году выставку отменили из-за пандемии – впервые за ее 30-летнюю историю. Однако теперь, когда сдерживаемая пандемией покупательная способность высвободилась, это мероприятие и яхтенная индустрия в целом переживают настоящий бум. Кажется, что для супербогатых пандемия закончилась – и теперь пора тратить, тратить, тратить. В то время как уровень жизни среднего класса либо остался прежним, либо упал, во время пандемии стоимость акций и других активов резко выросла, и больше всего от этого выиграли богатые.
Самая большая и бесстыдно показная выставка яхт в мире проходит в месте, где каждый третий житель является миллионером – не в последнюю очередь благодаря щедрым налоговым законам этого княжества. Мероприятие одобряет ни много ни мало сам правитель Монако, Его Высочество князь Монако Альбер II, который с гордостью заявляет: «Я поддерживаю тесные отношения между Monaco Yacht Show, моим правительством и яхтенной индустрией».
Суперяхты стоят в гавани, над которой возвышается Княжеский дворец, построенный как генуэзская крепость в 1191 году. Сегодня он придает этой игровой площадке миллиардеров истинно королевский гламур. Даже названия некоторых лодок демонстрируют богатство владельцев: «Фуа-гра», «Новая эра» и, для самых больших трудоголиков, «Отпуск». Последняя является «вспомогательным судном», предназначенным исключительно для перевозки игрушек владельца, и стоит 14 миллионов фунтов стерлингов (почти 1,4 миллиарда рублей).
В этом году на выставке представлено более 100 яхт, почти 40 из которых новые и впервые выставляются на продажу здесь. Большинство из 88 моторных яхт – это суперяхты длиной более 24 метров. Девять классифицируются как «мегаяхты», длиной более 80 метров – размером с пассажирский паром.
Среди них – мегаяхта «Quantum Of Solace» с кинозалом, спа-салоном и пляжной зоной, а также паровой баней, «бассейном с джакузи для цветотерапии» и массажным кабинетом. Она принадлежит американцу Джону Сталуппи, сыну электрика, который начал свою карьеру механиком на заправочной станции в Бруклине, прежде чем заработать огромное состояние на автосалонах.
Крупнейшая модель на выставке в этом году – яхта IJE, ранее принадлежавшая бывшему жениху Мэрайи Кэри, австралийскому миллиардеру Джеймсу Пакеру, который назвал судно инициалами своих троих детей. На яхте длиной 108 метров есть кинотеатр, ночной клуб, бассейн, парикмахерская и лифты, чтобы перемещаться между семью палубами. Во время пандемии владельцу не удалось найти покупателя, и теперь яхта доступна любому, у кого завалялись лишние 150 миллионов фунтов стерлингов (почти 15 миллиардов рублей).
Рядом с ней на пристани пришвартована «Кисмет» (по-арабски «судьба») длиной 95 метров, которую можно приобрести всего за 144 миллиона фунтов стерлингов (14,3 миллиарда рублей). Уже поступило несколько «серьезных предложений» о покупке обеих яхт.
Мир яхтинга – это бесконечная игра, в которой каждый стремится превзойти остальных, и поэтому в этом году яхты изобилуют невероятной комплектацией и аксессуарами. На «Cloud 9», которая продается за 50 миллионов фунтов стерлингов (4,97 миллиарда рублей), есть бассейн со прозрачным дном, а на «Polaris», которая стоит около 58 миллионов фунтов стерлингов (5,77 миллиарда рублей) и в данный момент не продается, есть два водопада, в том числе один на террасе главной спальни.
После того, как покупатель выбрал яхту, ему еще предстоит решить, как ее оборудовать. Если вы думаете, что игрушки для суперяхты – это всего лишь пара водных мотоциклов, то сильно удивитесь. Современные игрушки столь же амбициозны, как и сами суда.
Хотите собственную подводную лодку? Без проблем. Одна компания, SeaMagine, строит модель с использованием военных технологий: такая подлодка может погружаться на глубину до 500 метров.
«Один из наших клиентов отправился с ней на Таити, – рассказал представитель компании. – При погружении он заметил акулу. Он сфотографировал его камерой iPhone через стекло, а затем спросил нескольких ученых, к какому виду относится это животное. Оказалось, что это новый вид».
Цена такой подлодки? Всего 7 миллионов фунтов стерлингов (примерно 696 миллионов рублей) – и один клиент купил три таких.
На стенде вертолетов Zefhir, где представлена новейшая модель с «баллистическим парашютом», экспонент рассказал изданию Daily Mail, что уже поступило «около 20 серьезных предложений» о покупке вертолетов, стоимость которых начинается от полумиллиона фунтов (49,7 миллиона рублей). «Мы не знали, какой будет аппетит в этом году, но были приятно удивлены, – говорит она. – Сейчас люди хотят повеселиться и готовы тратить больше денег».
Даже в портативных туалетах на выставке крутят рекламу роботизированных туалетов, а скромный спасательный круг получил апгрейд: технологическая компания nSpear представила два прототипа летающего «спасательного круга-беспилотника» с искусственным интеллектом, который может доставить тонущего человека в безопасное место.
На выставке можно найти строителей, дизайнеров, брокеров, капитанов судов, экипаж, а для начинающих покупателей даже проводится специальный «саммит», где их обучают тому, на что нужно обращать внимание – или как не потратить впустую миллиарды за один день.
«Это «соблучение», – говорит представитель Яхт-шоу Монако Йохан Пиццардини. – Мы соблазняем и обучаем их. Главное – знать, зачем вам яхта. Если у вас есть семья с детьми, она будет сильно отличаться [от той, которую вы приобретете], если вы холост и хотите устроить вечеринку с друзьями».
«Затем вам нужно спроектировать ее: например, хотите ли вы большую залитую солнцем палубу или комнату со звукоизоляцией, потому что вы работаете, а ваша семья отдыхаете на другой стороне яхты. А также планируете ли вы остаться в Средиземном море или хотите исследовать Антарктиду? Все начинается с чистого листа».
«Крупные покупатели здесь – граждане США и России, и так было всегда, – сказал Daily Mail один из постоянных посетителей выставки. – Некоторые предполагают, что ими являются выходцы с Ближнего Востока или греки, но это не так. Как и в случае с последствиями финансового краха 2008 года, американцы и русские спасли яхтенную индустрию, и теперь они снова спасли ее после Covid-19».
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