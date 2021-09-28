В Монако проходит крупнейшая и самая престижная выставка яхт в мире

Мир яхтинга – это бесконечная игра, в которой каждый стремится превзойти остальных, и поэтому в этом году яхты изобилуют невероятной комплектацией и аксессуарами. На «Cloud 9», которая продается за 50 миллионов фунтов стерлингов (4,97 миллиарда рублей), есть бассейн со прозрачным дном, а на «Polaris», которая стоит около 58 миллионов фунтов стерлингов (5,77 миллиарда рублей) и в данный момент не продается, есть два водопада, в том числе один на террасе главной спальни.

После того, как покупатель выбрал яхту, ему еще предстоит решить, как ее оборудовать. Если вы думаете, что игрушки для суперяхты – это всего лишь пара водных мотоциклов, то сильно удивитесь. Современные игрушки столь же амбициозны, как и сами суда.

Хотите собственную подводную лодку? Без проблем. Одна компания, SeaMagine, строит модель с использованием военных технологий: такая подлодка может погружаться на глубину до 500 метров.

«Один из наших клиентов отправился с ней на Таити, – рассказал представитель компании. – При погружении он заметил акулу. Он сфотографировал его камерой iPhone через стекло, а затем спросил нескольких ученых, к какому виду относится это животное. Оказалось, что это новый вид».

Цена такой подлодки? Всего 7 миллионов фунтов стерлингов (примерно 696 миллионов рублей) – и один клиент купил три таких.