Бывший тренер сборной России по футболу возглавил национальную команду Казахстана

Отмечается, что Станислав Черчесов займёт место ушедшего главного тренера Магомеда Адиева. Примечательно, что последний в апреле возглавил грозненский "Ахмат", но уже 31 мая покинул пост, сославшись на семейные обстоятельства. Тем не менее он успел помочь чеченской команде сохранить прописку в РПЛ.



Известно, что Станислав Черчесов находился без работы с прошлого года — в 2023-ом его уволили из венгерского "Ференцвароша" из-за провала команды на квалификации Лиги чемпионов.