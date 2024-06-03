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Бывший тренер сборной России по футболу возглавил национальную команду Казахстана

Бывший тренер сборной России по футболу возглавил национальную команду Казахстана

Автор:
03 июня 2024 14:41
Сообщество : Спорт
Метки: Назначение   Станислав Черчесов   ЧМ-2026   сборная Казахстана   тренер   футбол   
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Станислав Черчесов будет готовить казахстанских футболистов к отбору на ЧМ-2026.

Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила нового главного тренера сборной Казахстана. Им стал Станислав Черчесов, возглавлявший некогда тренерский штаб российской национальной команды. О том, что Черчесов возможно займёт пост главного тренера казахской сборной стало известно вчера. Президент КФФ Адлет Барменкулов рассказал, что организация рассматривает на пост главного тренера пять человек, однако кандидатура Черчесова выглядит самой перспективной.


"Мы ударили по рукам. Принципиальное решение о том, что я возглавлю сборную Казахстана по футболу — принято! Сейчас обсуждаем и согласовываем последние детали", — заявил Черчесов после назначения.

Отмечается, что Станислав Черчесов займёт место ушедшего главного тренера Магомеда Адиева. Примечательно, что последний в апреле возглавил грозненский "Ахмат", но уже 31 мая покинул пост, сославшись на семейные обстоятельства. Тем не менее он успел помочь чеченской команде сохранить прописку в РПЛ.


Известно, что Станислав Черчесов находился без работы с прошлого года — в 2023-ом его уволили из венгерского "Ференцвароша" из-за провала команды на квалификации Лиги чемпионов.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда смогла дойти до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года, но на Евро-2020 заняла последнее место в группе, сыграв хуже Бельгии, Дании и Финляндии.


Президент КФФ Барменкулов назвал назначение Черчесова новым этапом казахстанского футбола. В организации надеются, что Черчесов подтянет игру национальной сборной Казахстана к отбору на Чемпионат мира по футболу 2026 года. Известно, что сборная Казахстана не смогла пробиться на Евро и сегодня в рейтинге ФИФА занимает 103-ю строчку, находясь между Косово и Новой Зеландией.

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Метки: Назначение   Станислав Черчесов   ЧМ-2026   сборная Казахстана   тренер   футбол   
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3  комментария
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525
Corkscrew Час назад
Национальной сборной Казахстана хуже уже не будет от того что её возглавит Черчесов
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Сергей 2 часа назад
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166
Борщик 2 часа назад
"Тренер Черчесов, со своими черчесами" (с)
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2113 постов (2121 в горячем)
Лесник
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