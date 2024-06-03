Фермер собирал мусор в поле и обнаружил редкий меч викингов

27 мая Эйвинд Твейтане Ловра и его сын убирались на своей ферме в Сульдале, Норвегия. Мужчина подобрал металлический "мусор" и разглядел в нём ценный артефакт.
Ларс Сёгаард Сёренсен, археолог с 25-летним стажем, и Ким Тунхейм, археолог с 15-летним стажем, никогда не сталкивались с подобными находками. Специалисты Археологического музея Ставангера забрали меч на экспертизу.
"Это очень редкая вещь. В эпоху викингов меч был главным показателем статуса, и носить его было привилегией. Нам, археологам, нечасто доводится сталкиваться с подобным", - признался Ларс Сёгаард Сёренсен из Департамента культурного наследия провинции Ругаланн.
Это первый случай обнаружения такого оружия в Ругаланне. Рентгеновское исследование артефакта позволило учёным получить ценную информацию. На клинке сохранились контуры гравировки в виде креста и, возможно, букв.
Оружие датируют периодом между 900 и 1050 годами. Меч утратил почти половину своей длины.
Согласно закону Гулатинга, старейшему из сохранившихся норвежских правовых текстов, меч был обязательным атрибутом свободных мужчин, посещавших собрания.
Находка может оказаться знаменитым мечом Ульфберта эпохи викингов или раннего Средневековья.
Зигмунд Орл, профессор археологии из Университета Ставангера, объясняет, что это были мечи высокого качества, произведенные во Франкской империи (ныне Германия) и с клеймом +VLFBRHT+.
Исследователям известно около 170 таких образцов, большинство из них было найдено в Скандинавии. Ульфберт сделан из тигельной стали с высоким содержанием углерода - до 1,2 %.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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