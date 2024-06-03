FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Сообщество кладоискателей 104 поста • 39 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Сообщество кладоискателей
Фермер собирал мусор в поле и обнаружил редкий меч викингов

Фермер собирал мусор в поле и обнаружил редкий меч викингов

Автор:
03 июня 2024 07:44
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: артефакт   викинг   меч   находка   норвегия   фермер   
1331
4

27 мая Эйвинд Твейтане Ловра и его сын убирались на своей ферме в Сульдале, Норвегия. Мужчина подобрал металлический "мусор" и разглядел в нём ценный артефакт.

Ларс Сёгаард Сёренсен, археолог с 25-летним стажем, и Ким Тунхейм, археолог с 15-летним стажем, никогда не сталкивались с подобными находками. Специалисты Археологического музея Ставангера забрали меч на экспертизу.

"Это очень редкая вещь. В эпоху викингов меч был главным показателем статуса, и носить его было привилегией. Нам, археологам, нечасто доводится сталкиваться с подобным", - признался Ларс Сёгаард Сёренсен из Департамента культурного наследия провинции Ругаланн.

Это первый случай обнаружения такого оружия в Ругаланне. Рентгеновское исследование артефакта позволило учёным получить ценную информацию. На клинке сохранились контуры гравировки в виде креста и, возможно, букв.

Оружие датируют периодом между 900 и 1050 годами. Меч утратил почти половину своей длины.

Согласно закону Гулатинга, старейшему из сохранившихся норвежских правовых текстов, меч был обязательным атрибутом свободных мужчин, посещавших собрания.

Находка может оказаться знаменитым мечом Ульфберта эпохи викингов или раннего Средневековья.

Зигмунд Орл, профессор археологии из Университета Ставангера, объясняет, что это были мечи высокого качества, произведенные во Франкской империи (ныне Германия) и с клеймом +VLFBRHT+.

Исследователям известно около 170 таких образцов, большинство из них было найдено в Скандинавии. Ульфберт сделан из тигельной стали с высоким содержанием углерода - до 1,2 %.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сообщество кладоискателей"
Метки: артефакт   викинг   меч   находка   норвегия   фермер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33
400declan 11 минут назад
а где главное? сколько "евров" фермеру дали? и преварительная оценка находки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3000 постов (2827 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509002



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду иностранцев, напавших на его дом
«Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
«Партизан» с гитарой
«Партизан» с гитарой
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#находка#кот#семья#животные#девушки#Москва#собака
#в мире#СССР#Юмор#кино#факты#дети#интересно#конфликт#убийство#Реакция
#люди#удивительно#новости#США#полиция#Еда#креатив#фильм#криминал#Прикол
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Список стран Скандинавии Список стран Скандинавии В Израиле найден тайник с древнеримскими мечами В Израиле найден тайник с древнеримскими мечами Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке Норвежская семья искала во дворе серьгу, а нашла украшения викингов Норвежская семья искала во дворе серьгу, а нашла украшения викингов Йоханн Петурссон – викинг-гигант Йоханн Петурссон – викинг-гигант

На что жалуетесь?

Вернуться