Фермер собирал мусор в поле и обнаружил редкий меч викингов

Ларс Сёгаард Сёренсен, археолог с 25-летним стажем, и Ким Тунхейм, археолог с 15-летним стажем, никогда не сталкивались с подобными находками. Специалисты Археологического музея Ставангера забрали меч на экспертизу.

"Это очень редкая вещь. В эпоху викингов меч был главным показателем статуса, и носить его было привилегией. Нам, археологам, нечасто доводится сталкиваться с подобным", - признался Ларс Сёгаард Сёренсен из Департамента культурного наследия провинции Ругаланн.