В Израиле найден тайник с древнеримскими мечами

Мечи могли быть изготовлены во время восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах, когда еврейский народ восстал против римского правления в Иудее.

"Мы только начинаем изучать пещеру и обнаруженный в ней тайник с оружием. Пытаемся выяснить, кому принадлежали эти мечи, где, когда и кем они были изготовлены", - рассказал BBC Эйтан Кляйн, руководитель проекта по исследованию Иудейской пустыни.