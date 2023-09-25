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В Израиле найден тайник с древнеримскими мечами

В Израиле найден тайник с древнеримскими мечами

Автор:
25 сентября 2023 13:25
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Израиль   артефакт   археология   мертвое море   меч   пещера   
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Группа археологов отправилась в одну из пещер национального заповедника Эйн-Геди в Израиле, чтобы с помощью современных технологий найти давно выцветшие письмена. Почти полвека назад здесь обнаружили древнееврейскую надпись на сталактике. В одной из расщелин они заметили деревянный пилум - римское копье. Воодушевленные находкой, археологи продолжили исследовать сложную, многоуровневую пещеру над Мертвым морем.

Также археологи нашли четыре меча, которые пролежали в расщелине почти два тысячелетия. Мечи изготовлены из железа, три меча были в деревянных ножнах, которые хорошо сохранились благодаря климату Мертвого моря. Три спаты (длинные мечи) и один короткий меч с кольцевым навершием, вероятно, принадлежали римлянам, которых взяли в плен иудейские повстанцы. Оружие спрятали для дальнейшего использования.

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Мечи могли быть изготовлены во время восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах, когда еврейский народ восстал против римского правления в Иудее.

"Мы только начинаем изучать пещеру и обнаруженный в ней тайник с оружием. Пытаемся выяснить, кому принадлежали эти мечи, где, когда и кем они были изготовлены", - рассказал BBC Эйтан Кляйн, руководитель проекта по исследованию Иудейской пустыни.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   артефакт   археология   мертвое море   меч   пещера   
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8  комментариев
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76k
Viktor Полчаса назад
Ну теперь точно арабов победят!
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228
Павел Верещагин Viktor 7 минут назад
да вроде бы и так не проигрывают)
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7k
ekarataev Полчаса назад
Оружие прячут невоенные люди. Это никак не те кто берет солдат в плен ))) Наиболее вероятное - это мародерство солдат павших в бою с целью авось продать позже кому-нибудь. Что кто-то из местных туземцев - также равновероятно как и кто угодно.
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228
Павел Верещагин ekarataev 7 минут назад
Израиль и Иудея были оккупированы Римом,с сохранением самоуправления под протекторатом. Некоторым местным это не нравилось поэтому постоянно образовывались общества повстанцев,то в открытую,то подпольно оказывающее сопротивление.эта находка явно один из тайников этих"партизан"
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1k
Андрей Кузнецов Полчаса назад
Бороться и искать ! Найти .... и перепрятать ! )))
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560
Человек Разумный 38 минут назад
Они уже уехали в британские музеи, или еще нет ?
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30k
Юрьевич 45 минут назад
Евреи свиснули у римлян мечи и заныкали? Но товар оказался неликвидным
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