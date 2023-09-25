В Израиле найден тайник с древнеримскими мечами

Группа археологов отправилась в одну из пещер национального заповедника Эйн-Геди в Израиле, чтобы с помощью современных технологий найти давно выцветшие письмена. Почти полвека назад здесь обнаружили древнееврейскую надпись на сталактике. В одной из расщелин они заметили деревянный пилум - римское копье. Воодушевленные находкой, археологи продолжили исследовать сложную, многоуровневую пещеру над Мертвым морем.
Также археологи нашли четыре меча, которые пролежали в расщелине почти два тысячелетия. Мечи изготовлены из железа, три меча были в деревянных ножнах, которые хорошо сохранились благодаря климату Мертвого моря. Три спаты (длинные мечи) и один короткий меч с кольцевым навершием, вероятно, принадлежали римлянам, которых взяли в плен иудейские повстанцы. Оружие спрятали для дальнейшего использования.
Мечи могли быть изготовлены во время восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах, когда еврейский народ восстал против римского правления в Иудее.
"Мы только начинаем изучать пещеру и обнаруженный в ней тайник с оружием. Пытаемся выяснить, кому принадлежали эти мечи, где, когда и кем они были изготовлены", - рассказал BBC Эйтан Кляйн, руководитель проекта по исследованию Иудейской пустыни.
Скорее всего, они были спрятаны иудейскими повстанцами, боровшимися против римского владычества
Источник: — переведено специально для fishki.net
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