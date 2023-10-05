Норвежская семья искала во дворе серьгу, а нашла украшения викингов

По словам Лиа, ранее на юго-западе Йомфруланда было обнаружено несколько сооружений из камней, их еще называют "каирнами". Исследователи предположили, что эти каирны могли сделать в эпоху викингов для того, чтобы обозначить свои права на землю и морской путь. Однако не было свидетельств того, что люди жили на острове до появления первых исторических записей в Средние века.

Новая находка - могила женщины из аристократического рода - позволяет предположить, что каирны действительно были сделаны викингами.

Более крупный артефакт представляет собой брошь овальной формы, которую женщина могла носить на бретелях платья. Такие броши часто находили в могилах эпохи викингов, и ее стиль был характерен для IX века.

"Они идут парами, по одной на каждую бретельку, так что там должна быть еще одна", - сказала Лиа.