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Норвежская семья искала во дворе серьгу, а нашла украшения викингов

Норвежская семья искала во дворе серьгу, а нашла украшения викингов

Автор:
05 октября 2023 14:29
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: брошь   викинг   клад   металлоискатель   норвегия   украшение   
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Семья из Норвегии с помощью металлоискателя исследовала участок в поисках потерянной серьги. Рядом с большим деревом за домом устройство дало сигнал. Вместо серьги норвежцы вытащили из-под земли реликвии из захоронения викингов возрастом более 1000 лет.

По мнению экспертов, две бронзовые броши когда-то были покрыты золотом.

"Эти артефакты могут быть первыми находками эпохи викингов (793-1066 гг. н.э.) на острове Йомфруланд и подтверждают, что в то время здесь жили люди", - говорит археолог Вибеке Лиа.

Йомфруланд - маленький остров у южного побережья Норвегии с постоянным населением около 75 человек.

Семья сообщила о своей находке местным властям. Археологи продолжили раскопки и изучили артефакты.

По словам Лиа, ранее на юго-западе Йомфруланда было обнаружено несколько сооружений из камней, их еще называют "каирнами". Исследователи предположили, что эти каирны могли сделать в эпоху викингов для того, чтобы обозначить свои права на землю и морской путь. Однако не было свидетельств того, что люди жили на острове до появления первых исторических записей в Средние века.

Новая находка - могила женщины из аристократического рода - позволяет предположить, что каирны действительно были сделаны викингами.

Более крупный артефакт представляет собой брошь овальной формы, которую женщина могла носить на бретелях платья. Такие броши часто находили в могилах эпохи викингов, и ее стиль был характерен для IX века.

"Они идут парами, по одной на каждую бретельку, так что там должна быть еще одна", - сказала Лиа.

Второй предмет было сложнее идентифицировать, но и он оказался брошью. Формы для изготовления таких украшений были найдены на археологических раскопках в датском городе Рибе, основанном в VI веке эпохи ранних викингов. Однако детали найденного экземпляра позволяют предположить, что она была изготовлена в IX веке.

Изделия выполнены из бронзы со следами позолоты, украшены сложными гравировками с изображением животных и геометрическими узорами.

"Они находятся в довольно хорошем состоянии по сравнению с большинством находок, поскольку это место никогда не вспахивалось", - пояснила археолог.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брошь   викинг   клад   металлоискатель   норвегия   украшение   
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Алексей Гулевич Час назад
Йомфруланд - маленький остров у южного побережья Норвегии с постоянным населением около 75 человек.

мечта интроверта
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