Мелитон Кантария: «Куда мне знамя нести, где теперь его водружать?»

Вопросы, на которые едва ли можно ответить.
автор интервью: Георгий Зотов.
«Знаешь, почему я Егорову завидую? — произносит хозяин дома. — Он умер и не увидел, как распалась наша страна, за которую мы Гитлеру шею сломали. Я тоже не хотел бы до этого дожить. До сих пор не понимаю, что случилось...
Скажи, сынок, куда мне знамя нести, где теперь его водружать?»
Чуть более чем через год (26 декабря 1993 года) 73-летний Герой Советского Союза Мелитон Варламович Кантария умер от инфаркта в поезде — по дороге в Москву, куда он ехал получать статус беженца.
Развал СССР потряс его до глубины души.
«Фашисты не смогли нас свалить, мы сами себя уничтожили, — печально говорил мне Кантария за столом. — Сынок, это катастрофа. Что теперь будет?»
Он считал конфликт между грузинами и абхазами братоубийственным.
«Разве я только за грузин воевал? Неправда. Мы в Красной Армии сражались и за русских, и за украинцев, и за абхазов, и за казахов — за нашу советскую Родину! Гитлер, собака, сейчас бы счастлив был — увидев, что творится».
Мэрия Москвы предоставила Мелитону Кантарии и его семье однокомнатную квартиру на окраине. Бросив имущество, почти без денег (его накопления в сберкассе «сгорели» — как и у всего населения СССР), участник штурма Рейхстага отбыл на поезде получать статус беженца в Россию, единственную страну, согласившуюся ему хоть как-то помочь — родной Грузии он оказался не нужен.
В купе у Кантарии не выдержало сердце — слишком много испытаний выпало за последнее время.
На панихиду не пришёл ни один из представителей тогдашнего правительства РФ.
«Всё пошло прахом, за что я воевал, — печально сказал мне Кантария в нашей первой и последней беседе. — Я грузин, но моя страна — СССР. Сейчас кажется — мы отдельно будем жить лучше. Ничего подобного, помяни моё слово».
..Так и получилось..
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Манит дебилов, которые радостно гогоча скакали на баррикадах, просирая ВЕЛИКУЮ СТРАНУ.
И до сих пор ещё приманивает.