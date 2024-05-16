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"Это чьи трусы, ты с кем мне изменяешь?": доказательство того, что у мужчин - плохая память

"Это чьи трусы, ты с кем мне изменяешь?": доказательство того, что у мужчин - плохая память

Автор:
16 мая 2024 12:41
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   забавно   забывчивость   истории   мужчины и женщины   память   смешные картинки   совместная жизнь   
1622
14

Может, мужчины по этому менее обидчивые, что в целом многое забывают? Девушки поделились забавными и нелепыми ситуациями, когда их партнёры что-то забыли и пытались уличить своих женщин во вранье.

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А у вас бывали такие ситуации с провалами в памяти?

Источник:

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Метки: Прикол   забавно   забывчивость   истории   мужчины и женщины   память   смешные картинки   совместная жизнь   
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4  комментария
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60k
alertol Час назад
Купальные трусы? Автор подборки видимо знает английский язык, знает ли он русский?

Что дальше, панцерные войска?
Ссылка www.youtube.com
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14k
The Joker 8 минут назад
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31k
Serg2001 Полчаса назад
До меня моя докопалась, почему это я в компьютерной онлайн игре рядом с какой-то бабой стою...)) Я комп не выключал. Завел перса в город и пошел по своим делам в реале. И кто-то так же своего перса рядом поставил. Жена к компу подходит, а там оп-па!... Лютая измена!...))))
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849
DuckTales 52 минуты назад
Ой да вообще пофиг, чего там она выкладывает...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1685 постов (1637 в горячем)

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