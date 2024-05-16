"Это чьи трусы, ты с кем мне изменяешь?": доказательство того, что у мужчин - плохая память

1622
14
Может, мужчины по этому менее обидчивые, что в целом многое забывают? Девушки поделились забавными и нелепыми ситуациями, когда их партнёры что-то забыли и пытались уличить своих женщин во вранье.
×
А у вас бывали такие ситуации с провалами в памяти?
Источник:
Еще крутые истории!
- Дикая история вечно беременной спортсменки
- "Тащили мусор через весь зал": причины, по которым люди больше в ресторан ни ногой
- 15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили
- "Я ей предложила колбасу, а она скривила лицо": развод с избирательными попрошайками
- "Жаль потраченных на тебя денег, тварь!": девушки поделились самыми неудачными свиданиями
Метки: Прикол забавно забывчивость истории мужчины и женщины память смешные картинки совместная жизнь
Новости партнёров
реклама
Что дальше, панцерные войска?