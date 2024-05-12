Когда на 9 мая кто-то перестарался

565
11
На самом деле, в этой светлый и памятный день происходило огромное количество акций и частых инициатив. В этом посте собраны, на мой взгляд, самые спорные и неуместные из них.
×
Вам не кажется, что все они прилично переборщили?
Источник:
Ссылки по теме:
- Эхо войны: следы и отзвуки прошедших битв
- Другая сторона праздника: ляпы и паразитирование на Дне Победы
- Мой прадед прошел войну
- Очередной День Победы и очередные ляпы: Как Россия готовится к самому необычному 9 мая
- Нейросети помогли восстановить уникальные кадры Великой Отечественной войны в цвете
Новости партнёров
реклама