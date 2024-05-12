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Когда на 9 мая кто-то перестарался

Когда на 9 мая кто-то перестарался

Автор:
12 мая 2024 12:57
Метки: 9 мая   акция   день победы   память   перебор   праздник   
565
11

На самом деле, в этой светлый и памятный день происходило огромное количество акций и частых инициатив. В этом посте собраны, на мой взгляд, самые спорные и неуместные из них.

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Вам не кажется, что все они прилично переборщили?

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Метки: 9 мая   акция   день победы   память   перебор   праздник   
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1  комментарий
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720
DuckTales 14 минут назад
Ну, дураков у нас лет на 100 припасено...
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1044 поста (1089 в горячем)

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