Белый дом: "Вторую мировую выиграли американцы с украинцами..."

Просто вспомните все это завтра во время Парада на Красной Площади в Москве.

Это печально, но факт остается фактом: большинство жителей США и Франции и половина жителей Германии уже считают, что ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне сыграли американские вооруженные силы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного французской исследовательской компанией Ifop и британской компанией Populus.

Согласно опросу газеты Washington Post, американский обыватель считает, что СССР в годы II Мировой войны выступал только «в качестве помощника» - источником таких знаний называли фильмы, уроки в школе, и прочитанные книги.