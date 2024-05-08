FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5401 пост • 1103 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
Белый дом: "Вторую мировую выиграли американцы с украинцами..."

Белый дом: "Вторую мировую выиграли американцы с украинцами..."

Автор:
08 мая 2024 23:00
Сообщество : Факты
Метки: Германия   Карин Жан Пьер   США   Шольц   вторая мировая война   история   итоги   память   
1514
2
1

Накануне Дня Победы от Госдепа США прозвучала официальная версия итогов Второй Мировой войны. Канцлер Германии Ливерная Колбаса Шольц тоже высказался по теме...

В ТГ-каналах расходятся кадры с пресс-конференции из Вашингтона.

Диалог между журналистом и пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер выглядел так:

- Известно, что в самой Украине смешанные взгляды на эту идеологию (речь шла о нацизме - прим.ред.). Почему мы не осуждаем проявления украинского нацизма и продолжаем платить за него из своего кармана?

79 лет назад США и наши украинские союзники вместе боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина. Хотя Берлин сейчас наш союзник, угроза с Востока сохраняется. Поэтому мы продолжим поддерживать Украину всеми доступными нам средствами.

-, заявила пресс-секретарь Гегемона.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне такой важной даты в историии его страны, конечно же, тоже не мог не высказаться о том, что 79 лет назад кто-то неизвестный освободил Германию от чьей-то тирании:

8 мая – день освобождения Германии и мира от тирании национал-социализма. Этот день напоминает нам, что мы должны защищать и защищать мир, свободу, демократию и верховенство закона – во все времена».

Просто вспомните все это завтра во время Парада на Красной Площади в Москве.

Это печально, но факт остается фактом: большинство жителей США и Франции и половина жителей Германии уже считают, что ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне сыграли американские вооруженные силы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного французской исследовательской компанией Ifop и британской компанией Populus.

Согласно опросу газеты Washington Post, американский обыватель считает, что СССР в годы II Мировой войны выступал только «в качестве помощника» - источником таких знаний называли фильмы, уроки в школе, и прочитанные книги.

По данным «Daily News» при уличном опросе американцев, лишь шесть (!) процентов ответили, что первым человеком в космосе был русский Юрий Гагарин. Большинство называли первым космонавтом Нила Амстронга.

Садао Асада в своей книге "Японо-американские отношения" пишет - в японских учебниках говорится: “атомные бомбы были сброшены на Хиросиму, а затем на Нагасаки”. В итоге до 20% японской молодежи сомневаются при ответе на вопрос "кто сбросил ядерные бомбы - США или СССР?".

Впрочем, есть и хорошие новости.

В Берлине неизвестные накануне 9 Мая взломали проекцию на Бранденбургских воротах.

Полиция Германии уже начала проверку.

Тут будет уместна шутка от канала "Дорогая хурма":

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Германия   Карин Жан Пьер   США   Шольц   вторая мировая война   история   итоги   память   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Pinhead 52 минуты назад
"79 лет назад США и наши украинские союзники вместе боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина."
Тогда пуская эта шкура и её шкурята возращают $ которые мы за Ленд-лиз оплатили по нынешнему курсу, или она хочет сказать? что Ленд-лиз (США) давали Сталину против которого и воевали?
Зачем я ищу логику... обезьяна она и в сша обезьяна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
33k
Владимир 10 минут назад
Этот бред уже даже не смешон. Но вот эта попытка показать, что конфликт Украины против России начался якобы давно, а не был вызван науськиванием Украины теми же США сравнительно недавно конечно показательна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
Диман 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр 19 минут назад
Хохлы вообще в курсе что они с пиндосами вместе воевали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Шерхан 20 минут назад
Пишут, что это видео дипфейк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost Полчаса назад
я знаю, с кем воевали и за что умерли мои деды.
а что об этом думают и говорят жители остальных стран этой планеты, мне ваще пох..й.
и хватит уже мусолить эту 2-ю мировую войну. имхо, лучше к 3-й готовиться начинать, по-хорошему от нас не отстанут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mkcbhk Полчаса назад
what???? WTF!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
_delphin_ Полчаса назад
Остаётся только подождать, когда все они вымрут, ибо логика и человечность тут бессильна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Alex Полчаса назад
Они смеются с нас, подстрекают, а мы как шавки "высказываем озабоченность" . Тяф тяф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mauritanien Полчаса назад
Да пошли вы!!! За деда, за ПОБЕДУ!!!!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
698
DuckTales Полчаса назад
Ну правильно когда-то было сказано в ответ на вопрос о целесообразности таких грандиозных мероприятий на 9 мая... Стоит один раз не провести парад на Красной Площади и весь мир посчитает, что можно класть на это хрен, со всеми вытекающими последствиями. И так уже собаки пытаются Победу под себя подтянуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
Taras Kozalupko 40 минут назад
Таки Псаки была всеж умнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex 41 минуту назад
Гнида черножопая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1471 пост (1401 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99887



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это самое замечательное человеческое достижение за всю историю»: в США подняли на смех строительство моста за 11 миллиардов долларов
«Это самое замечательное человеческое достижение за всю историю»: в США подняли на...
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
Набирающие популярность в сообществах
Теория заговоров про Солнечную систему
Теория заговоров про Солнечную систему
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео)
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#Юмор#ДТП#интересное#авто аварии#США#задержание#маразм
#животные#автомобили#история#факты#Россия#забавно#кошка#полиция#фильм#улыбнуло
#Прикол#машина#в мире#кот#интересно#аварии#Автовсячина#позитив#собака#истории
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Уйти в подполье: Самые необычные города в мире Уйти в подполье: Самые необычные города в мире Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году 50 фотографий, запечатлевших жизнь в США во время Второй мировой войны 50 фотографий, запечатлевших жизнь в США во время Второй мировой войны Бывшего охранника концлагеря депортируют из США в Германию Бывшего охранника концлагеря депортируют из США в Германию Жизнь интернированных японцев в американских лагерях во Вторую мировую войну Жизнь интернированных японцев в американских лагерях во Вторую мировую войну

На что жалуетесь?

Вернуться