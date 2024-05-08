Накануне Дня Победы от Госдепа США прозвучала официальная версия итогов Второй Мировой войны. Канцлер Германии
Ливерная Колбаса Шольц тоже высказался по теме...
В ТГ-каналах расходятся кадры с пресс-конференции из Вашингтона.
Диалог между журналистом и пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер выглядел так:
- Известно, что в самой Украине смешанные взгляды на эту идеологию (речь шла о нацизме - прим.ред.). Почему мы не осуждаем проявления украинского нацизма и продолжаем платить за него из своего кармана?
79 лет назад США и наши украинские союзники вместе боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина. Хотя Берлин сейчас наш союзник, угроза с Востока сохраняется. Поэтому мы продолжим поддерживать Украину всеми доступными нам средствами.
-, заявила пресс-секретарь Гегемона.
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Канцлер Германии Олаф Шольц накануне такой важной даты в историии его страны, конечно же, тоже не мог не высказаться о том, что 79 лет назад кто-то неизвестный освободил Германию от чьей-то тирании:
8 мая – день освобождения Германии и мира от тирании национал-социализма. Этот день напоминает нам, что мы должны защищать и защищать мир, свободу, демократию и верховенство закона – во все времена».
Просто вспомните все это завтра во время Парада на Красной Площади в Москве.
Это печально, но факт остается фактом: большинство жителей США и Франции и половина жителей Германии уже считают, что ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне сыграли американские вооруженные силы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного французской исследовательской компанией Ifop и британской компанией Populus.
Согласно опросу газеты Washington Post, американский обыватель считает, что СССР в годы II Мировой войны выступал только «в качестве помощника» - источником таких знаний называли фильмы, уроки в школе, и прочитанные книги.
По данным «Daily News» при уличном опросе американцев, лишь шесть (!) процентов ответили, что первым человеком в космосе был русский Юрий Гагарин. Большинство называли первым космонавтом Нила Амстронга.
Садао Асада в своей книге "Японо-американские отношения" пишет - в японских учебниках говорится: “атомные бомбы были сброшены на Хиросиму, а затем на Нагасаки”. В итоге до 20% японской молодежи сомневаются при ответе на вопрос "кто сбросил ядерные бомбы - США или СССР?".
Впрочем, есть и хорошие новости.
В Берлине неизвестные накануне 9 Мая взломали проекцию на Бранденбургских воротах.
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Полиция Германии уже начала проверку.
Тут будет уместна шутка от канала "Дорогая хурма":
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Тогда пуская эта шкура и её шкурята возращают $ которые мы за Ленд-лиз оплатили по нынешнему курсу, или она хочет сказать? что Ленд-лиз (США) давали Сталину против которого и воевали?
Зачем я ищу логику... обезьяна она и в сша обезьяна.
а что об этом думают и говорят жители остальных стран этой планеты, мне ваще пох..й.
и хватит уже мусолить эту 2-ю мировую войну. имхо, лучше к 3-й готовиться начинать, по-хорошему от нас не отстанут.
В советский период Парад Победы проводился лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы.