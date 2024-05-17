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Депутат Госдумы предложил ввести в российских школах уроки целомудрия

Депутат Госдумы предложил ввести в российских школах уроки целомудрия

Автор:
17 мая 2024 15:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   брак   воздержание   депутат   николай бурляев   отношения   семья   целомудрие   
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И добавил, что пора обучать подростков «правильному отношению к взрослой жизни».

Первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев.

Он считает, что пришло время отвлечь школьников от игр в Minecraft, вейпов и бесконечного зависания в соцсетях. Вместо этого, привить им правильные ориентиры: например, как быть целомудренными. По словам парламентария, женщина должна быть скромной и послушной супругу. А мужчине следует защищать свою подругу и быть защитником Родины.

В наших школах нужно вводить уроки целомудрия для мальчиков и девочек. Нужно задуматься о введении таких дисциплин, чтобы дети потянулись к правильным ориентирам. Ведь когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни.

Девочкам надо прививать понимание того, что цель жизни и призвание женщины от Господа - быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу. Надо давать пример не Евы, тянущейся к очередному яблоку, а Богородицы. А мальчиков надо учить тому, что они защитники Родины, своей семьи, жены, которую они должны оберегать. Нужно приучать их к уважению к женщине, к целомудрию. Этого сейчас нет, но это беда и преступление государства перед грядущими поколениями.

Целомудрие в школах обсуждают не впервые. В марте протоиерей Игорь Аксёнов заявил, что нужно разработать отдельную программу. И тогда подросткам на уроках будут рассказывать о плюсах воздержания от половой жизни до вступления в брак. А чтобы закрепить эти постулаты - священник предложил разработать спецмерч. Например, футболки с надписью «Давай подождём!». Слоганы воздержания допускают писать и по-английски:

По поводу целомудрия и воздержания - это пока проекты. Хотя могут и внедрить. А вот что точно будет уже с сентября - уроки семьеведения. На них школьникам расскажут, как строить отношения в браке и прочих тонкостях совместной жизни. Может заодно научат и воздерживаться до замужества. Как именно - пока неясно.

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Метки: Видео   Госдума   брак   воздержание   депутат   николай бурляев   отношения   семья   целомудрие   
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33  комментария
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25k
Shtoppi 2 часа назад
для начала нужно всех чурок похотливых повыгонять нахрен и не только из школ, а из страны в целом.
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4k
Сергей С 3 минуты назад
Еще один ...
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605
алекс 6 минут назад
Тувинский цирк!
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11k
vasilykopkov 9 минут назад
При наличии Интернета это абсолютно бесполезное занятие.
Тогда надо в России Великий китайский Файрволл строить, или инет вообще отключать.
Парадигма изменилась, а Бурляев ещё в 20-м веке живёт. Дети сейчас о многом знают больше взрослых. Это не значит конечно, что они умнее или опытнее, но они другие и ценности у них другие. Совсем не такие как были в детстве Бурляева. И повернуть обратно не получится, а он об этом мечтает, дурачок воцерковленнный.
РПЦ конечно поддержит "начинание", чтобы под шумок религию в мозг вкручивать...
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1k
tuka 11 минут назад
что бы добавить что то ненужное в школьную программу сначала надо оттуда что то ненужное выкинуть... итак уже очередь из новых предметов типа семьеведения, финансовой грамотности, основ религии, управления дронами и т.д., а ведь все это вводится за счет сокращения уроков по фундаментальным дисциплинам
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9k
Pravednik84 14 минут назад
Серия Кольцо
13 сезон первая серия.
Даже моя дочь поняла его боль.
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977
Анисимов Вадим 16 минут назад
Надо просто вернуть Советскую систему образования.
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3k
Igor Grishaev 20 минут назад
В школах СССР было полно целомудрия и не было секспросвета, потому что старый идеолог коммунизма Суслов сам уже не мог, и другим не разрешал.
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18k
GROMOZEKA 22 минуты назад
И полезло изо всех щелей недовольство местных икзпердов.
Вы уж там определились бы.
А то в школе ваших чад не воспитывают, вы недовольны.
Пытаются воспитывать, вы опять ноете, что не так
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19
Роман Спасский Полчаса назад
Геронтократия.
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28k
Влад Полчаса назад
Полезу ка в чулан, "домострой" поищу. Глядишь он скоро настольной книгой станет. Интересно, почему госдума так и не приняла закон о проверке депутатов на наркотики?
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5k
grigorenko vladislav Полчаса назад
При всём уважении к Бурляеву - мы всё-таки не в театре, где подобные монологи вызывают аплодисменты. В современной жизни такие благие намерения выглядят как простое ханжество и попытка лакировкой заменить капремонт. А насчёт библейских сравнений - оно дело такое:
Ссылка youtu.be
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9k
perekrestok 45 минут назад
Вроде весна кончается и скоро лето а депутаты идеями фонтанируют! Одна предлагает защищать учителей от учеников, а тут предлагают вех одномоментно сделать до свадьбы целомудренными монахами. Читал откровения одной девушки легкого поведения и она рассказала ка лишилась девственности. Просто говорили с подружками в 14 лет и ей просто стало интересно как ЭТО происходит. Нашла парня лет 16 и предложила просто потрахаться. много кто чего рассказывал и везде первый раз происходил просто - не отличаться от других, показать свою взрослость, "так принято в компании" и прочее. И как Бурляев предлагает с этим бороться? 1 час в неделю против 20 - 40 часов общения с однолетками?
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15k
..: Атеист :.. 47 минут назад
А скатится все это к религии в большей части. Если уж и вводить подобное (что по сути то неплохо), то без религиозности.
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12k
Vampire Час назад
- Сегодняшняя тема: "гигиена половой жизни". Завтра всем в белых трусиках на практические занятия.
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54k
Опиум для народа Час назад
-"Надо давать пример не Евы, тянущейся к очередному яблоку, а Богородицы."-
- это той, которая своему мужику на стороне нагуляла? Ну-ну... Байки про непорочное зачатие не предлагать.
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4k
Алекс Лом Час назад
Глупо точечно пытаться исправить проблему . Нужно лечить всё общество в целом, мораль нужно повышать у всех сразу а не пытаться переучивать детей которых "успешно" воспитывает общество окружающее их с детства. "Культурная" элита сверкающая жопами с экранов , инстабляди которые в сети для миллионов подписчиков показывают скольким они отсосали члены , гламурные шлюхи которые демонстрируют презрение к морали из окон дорогих авто с видом на Эмираты...все эти уроки не будут в прок пока общество больно. Любой нормальный человек попав к общество психов мимикрирует под это общество иначе он станет изгоем.
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1k
дмитрий викторович Час назад
Следующим этапом будет проверка девственности перед свадьбой? Или право первой брачной ночи?
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37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
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16k
Ёшкин кот 2 часа назад
Глупая, нелепая идея. Кому собирается данный серафим прививать идеи? Половина учеников имеет мусульманские корни. У них другие традиционные ценности, где вот этим псевдоправославным идеям нет места, как врочем и славянам. Ну кому нужны эти православные сказки? В письма Чехова читал, что в православной среде глубинно православного народа одной из главной проблем был поголовный сифилис.

Учить надо горизонтальному единению. Один за всех, и все за одного. А уж единое общество само выработает нравственные императивы, по которым будет жить.

P.S. Интересно, а мажористым деткам будет свой курс нравственного воспитания?
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7k
Трям 2 часа назад
очередной религиозный фанатик?
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August
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