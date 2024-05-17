Депутат Госдумы предложил ввести в российских школах уроки целомудрия

И добавил, что пора обучать подростков «правильному отношению к взрослой жизни».
Первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев.
Он считает, что пришло время отвлечь школьников от игр в Minecraft, вейпов и бесконечного зависания в соцсетях. Вместо этого, привить им правильные ориентиры: например, как быть целомудренными. По словам парламентария, женщина должна быть скромной и послушной супругу. А мужчине следует защищать свою подругу и быть защитником Родины.
В наших школах нужно вводить уроки целомудрия для мальчиков и девочек. Нужно задуматься о введении таких дисциплин, чтобы дети потянулись к правильным ориентирам. Ведь когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни.
Девочкам надо прививать понимание того, что цель жизни и призвание женщины от Господа - быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу. Надо давать пример не Евы, тянущейся к очередному яблоку, а Богородицы. А мальчиков надо учить тому, что они защитники Родины, своей семьи, жены, которую они должны оберегать. Нужно приучать их к уважению к женщине, к целомудрию. Этого сейчас нет, но это беда и преступление государства перед грядущими поколениями.
Целомудрие в школах обсуждают не впервые. В марте протоиерей Игорь Аксёнов заявил, что нужно разработать отдельную программу. И тогда подросткам на уроках будут рассказывать о плюсах воздержания от половой жизни до вступления в брак. А чтобы закрепить эти постулаты - священник предложил разработать спецмерч. Например, футболки с надписью «Давай подождём!». Слоганы воздержания допускают писать и по-английски:
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По поводу целомудрия и воздержания - это пока проекты. Хотя могут и внедрить. А вот что точно будет уже с сентября - уроки семьеведения. На них школьникам расскажут, как строить отношения в браке и прочих тонкостях совместной жизни. Может заодно научат и воздерживаться до замужества. Как именно - пока неясно.
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Тогда надо в России Великий китайский Файрволл строить, или инет вообще отключать.
Парадигма изменилась, а Бурляев ещё в 20-м веке живёт. Дети сейчас о многом знают больше взрослых. Это не значит конечно, что они умнее или опытнее, но они другие и ценности у них другие. Совсем не такие как были в детстве Бурляева. И повернуть обратно не получится, а он об этом мечтает, дурачок воцерковленнный.
РПЦ конечно поддержит "начинание", чтобы под шумок религию в мозг вкручивать...
13 сезон первая серия.
Даже моя дочь поняла его боль.
Вы уж там определились бы.
А то в школе ваших чад не воспитывают, вы недовольны.
Пытаются воспитывать, вы опять ноете, что не так
Постулаты верны и по сей день.
Уважай старших, почитай отца и мать, люби жену.
А то ваши новомодные методы воспитания приводят к тому что вы же сами и удивляетесь «как это молодежь не уважает никого»
Жена занимается воспитанием дочерей, а муж сыновей
Жена должна завтракать обязательно с мужем
Ах, ну и розгами детей!
- это той, которая своему мужику на стороне нагуляла? Ну-ну... Байки про непорочное зачатие не предлагать.
Некоторые здесь в это верят, могут "оскорбиться"...
PS вспомнил песню Высоцкого про плотника Иосифа :)
И депутатам можно было бы с себя начать.
Учить надо горизонтальному единению. Один за всех, и все за одного. А уж единое общество само выработает нравственные императивы, по которым будет жить.
P.S. Интересно, а мажористым деткам будет свой курс нравственного воспитания?