Депутат Госдумы предложил ввести в российских школах уроки целомудрия

Он считает, что пришло время отвлечь школьников от игр в Minecraft, вейпов и бесконечного зависания в соцсетях. Вместо этого, привить им правильные ориентиры: например, как быть целомудренными. По словам парламентария, женщина должна быть скромной и послушной супругу. А мужчине следует защищать свою подругу и быть защитником Родины.

В наших школах нужно вводить уроки целомудрия для мальчиков и девочек. Нужно задуматься о введении таких дисциплин, чтобы дети потянулись к правильным ориентирам. Ведь когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни.

Девочкам надо прививать понимание того, что цель жизни и призвание женщины от Господа - быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу. Надо давать пример не Евы, тянущейся к очередному яблоку, а Богородицы. А мальчиков надо учить тому, что они защитники Родины, своей семьи, жены, которую они должны оберегать. Нужно приучать их к уважению к женщине, к целомудрию. Этого сейчас нет, но это беда и преступление государства перед грядущими поколениями.