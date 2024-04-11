В Чебоксарах задержали экс-помощника депутата, протащившего женщину за волосы к авто





В ряде СМИ сразу же появилась информация о личности злоумышленника. Называлось имя помощника депутата Маркела Егорова. Также сообщалось, что поведением мужчины заинтересовалась полиция.

В тот же день сотрудники полиции задержали дикого водителя «Лэнд Крузера» . Сначала вычислили местонахождение его авто (машину нашли на подземном паркинге ЖК «Седьмое небо»), а затем обнаружили и его владельца.



