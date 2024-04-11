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В Чебоксарах задержали экс-помощника депутата, протащившего женщину за волосы к авто

В Чебоксарах задержали экс-помощника депутата, протащившего женщину за волосы к авто

Автор:
11 апреля 2024 08:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   полиция   помощник депутата   прекращение полномочий   семья   чебоксары   чувашия   
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Дикую сцену записали на видео, которое после разошлось по соцсетям. Героем дня оказался экс-помощник депутата Маркел Егоров. Сейчас мужчина, практикующий "высокие" отношения с женщинами, задержан и общается с полицией.


Жителей Чебоксар шокировало видео, которое сняли на Базовом проезде города. Молодой мужчина ударил женщину и силой усадил её в авто, протащив по асфальту за волосы. Очевидцы сообщили, что несчастная до этого случая ехала с тираном в одной машине.




В ряде СМИ сразу же появилась информация о личности злоумышленника. Называлось имя помощника депутата Маркела Егорова. Также сообщалось, что поведением мужчины заинтересовалась полиция.


В тот же день сотрудники полиции задержали дикого водителя «Лэнд Крузера» . Сначала вычислили местонахождение его авто (машину нашли на подземном паркинге ЖК «Седьмое небо»), а затем обнаружили и его владельца.


В тот момент мужчина гулял на улице с ребёнком и, похоже, был удивлён вниманию правоохранителей.


Нарушителя отвезли в полицейский участок, где проводится выяснение подробностей произошедшего.

А на сайте правительства Чувашии уже опубликована информация о прекращении полномочий помощника депутата с 10 апреля.

Источник:

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Метки: Видео   полиция   помощник депутата   прекращение полномочий   семья   чебоксары   чувашия   
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6  комментариев
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982
Quantimus 45 минут назад
Видимо, крузак и материальные ништяки достаточная мотивация чтобы оставаться с этим "тираном".
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743
solosolovov 7 минут назад
Сарказм конечно. Но тащит женьщину правильно, отверстие незабьется. Действия мужчины порицаются.
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6k
Отвратительный Мужик 52 минуты назад
Это у них ролевые игры такие. У таких [мат]-бо-бо как эта парочка это в порядке вещей , они к вечеру и забыли что была такая ситуация. Самое ужасное что это всё происходит как правило на глазах у ребёнка и для них это нормально.
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4k
iovan2011 54 минуты назад
Может у них ролевые игры? Она хотела дикаря...
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97k
Доктор Джонс 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Александр Час назад
Ну теперь она вообще исчезнет.
Ссылка youtu.be
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1984 поста (1974 в горячем)

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