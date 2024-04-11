В Чебоксарах задержали экс-помощника депутата, протащившего женщину за волосы к авто

Дикую сцену записали на видео, которое после разошлось по соцсетям. Героем дня оказался экс-помощник депутата Маркел Егоров. Сейчас мужчина, практикующий "высокие" отношения с женщинами, задержан и общается с полицией.
Жителей Чебоксар шокировало видео, которое сняли на Базовом проезде города. Молодой мужчина ударил женщину и силой усадил её в авто, протащив по асфальту за волосы. Очевидцы сообщили, что несчастная до этого случая ехала с тираном в одной машине.
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В ряде СМИ сразу же появилась информация о личности злоумышленника. Называлось имя помощника депутата Маркела Егорова. Также сообщалось, что поведением мужчины заинтересовалась полиция.
В тот же день сотрудники полиции задержали дикого водителя «Лэнд Крузера» . Сначала вычислили местонахождение его авто (машину нашли на подземном паркинге ЖК «Седьмое небо»), а затем обнаружили и его владельца.
В тот момент мужчина гулял на улице с ребёнком и, похоже, был удивлён вниманию правоохранителей.
Нарушителя отвезли в полицейский участок, где проводится выяснение подробностей произошедшего.
А на сайте правительства Чувашии уже опубликована информация о прекращении полномочий помощника депутата с 10 апреля.
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