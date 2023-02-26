"Какие ты говорила слова?": услышав от дочери мат, родительница заставила её чистить зубы водой из унитаза

Подростки матерятся и порой не стесняются произносить нецензурные слова даже при учителях и родителях. Кто-то из взрослых, услышав обсценную лексику из уст тинейджеров, не возмущается, полагая, что деточки позврослеют и поумнеют. Другие, напротив, готовы бороться за чистоту языка любыми методами.





В Ростовской области мать, уличив 12-летнюю дочь в употреблении мата во время интернет-стрима, решила раз и навсегда избавить ребёнка от желания произносить бранные слова. Она заставила девочку чистить зубы водой из унитаза и записала процесс на видео.



