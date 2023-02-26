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"Какие ты говорила слова?": услышав от дочери мат, родительница заставила её чистить зубы водой из унитаза

"Какие ты говорила слова?": услышав от дочери мат, родительница заставила её чистить зубы водой из унитаза

Автор:
26 февраля 2023 09:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ростовская область   видео   воспитание   дети   маты   наказание   семья   унитаз   
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Инцидент из Ростовской области сейчас широко обсуждают в соцсетях. Бороться с матом из уст подрастающего поколения, конечно, нужно, но какими способами?

Подростки матерятся и порой не стесняются произносить нецензурные слова даже при учителях и родителях. Кто-то из взрослых, услышав обсценную лексику из уст тинейджеров, не возмущается, полагая, что деточки позврослеют и поумнеют. Другие, напротив, готовы бороться за чистоту языка любыми методами.


В Ростовской области мать, уличив 12-летнюю дочь в употреблении мата во время интернет-стрима, решила раз и навсегда избавить ребёнка от желания произносить бранные слова. Она заставила девочку чистить зубы водой из унитаза и записала процесс на видео.


Видео разлетелось по соцсетям и вызвало бурные комментарии. Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что воспитание не сродни унижению, и в данном конкретном случае мать не добьется желаемого результата. Девочка лишь возненавидит родительницу и будет действовать ей вопреки.

Другие комментаторы вспоминают, что раньше за мат мыли рот мылом - в принципе, метод практически тот же самый. А детская психика пластична, обида забудется, а вот урок - нет.


Как вам такой урок воспитания?

Источник:

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Метки: Ростовская область   видео   воспитание   дети   маты   наказание   семья   унитаз   
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15  комментариев
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5k
Tuskub Час назад
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31k
АнтонПолднев 2 минуты назад
У врачей специального профиля нет вопросов к мамане? И я сейчас не про воду из унитаза, а про тот факт, что она сняла процесс на видео и выложила в открытый доступ. У этого поступка какие мотивы?
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13k
кира 4 минуты назад
Мат реально достал! Я не знаю, какими способами отучать детей от мата, но это действительно становится бедствием. Идут по улице дети лет 11-12 и матерятся как заправские зэки. Мальчики не стесняются материться при девочках, подростки просто матом разговаривают. Это стало для них нормой общения. Тошнит от этих разговоров! Мат в театре, в кино, я уже не говорю про интернет. Не рот, а помойка!!! Как объяснить своему ребенку, что материться - это не круто? Это язык быдла! И те, кто прививает детям такую манеру разговора, хочет превратить в быдло все подрастающее поколение.
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658
Николай 6 минут назад
Это чё еще за хрень.... Ладно, бактерии в толчке не опасны, они один фиг по всей квартире ползают, но сам факт.
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10k
Shtoppi 8 минут назад
метод "ремнем по жопе" уже не работает? странно, в мое время было очень действенно.
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0
Сергей 10 минут назад
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10k
Ф Ив 13 минут назад
Я думаю, что мамашу надо проверить на предмет психического здоровья.
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10k
Касьян Пуздой 17 минут назад
если родитель не может объяснить словами, что такое плохо и хорошо, то к воспитанию его допускать нельзя. такого родителя самого ещё воспитывать и воспитывать.
по теме. мамашу, за издевательства над ребёнком оштрафовать. дитё реабилитировать перед народом путём извинений и раскаиваний от тупорылой мамаши.
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33k
russger 20 минут назад
Я когда первый раз при маме матернулся, ну вот честно не помню сколько было, где-то 10-12 лет. Она ладошкой мне по губам так ХЕРАСЬ..до сих пор при маме на матерюсь и не курю -_-
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90k
Херанука Паибалу Час назад
Те дети, что не приучили к порядку и дисциплине в детстве - потом будут бить родителей, отбирать и пропивать пенсию
Каждый день с этим сталкиваюсь по долгу службы
Каждый божий день
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0
Marti Херанука Паибалу 55 минут назад
Вы дерьмовый сотрудник, если неотдупляете, почему люди такими становятся.
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13k
котегRUS Час назад
Наверняка мать так же отучали от мата.. только в уличной уборной..
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