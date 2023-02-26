"Какие ты говорила слова?": услышав от дочери мат, родительница заставила её чистить зубы водой из унитаза

Инцидент из Ростовской области сейчас широко обсуждают в соцсетях. Бороться с матом из уст подрастающего поколения, конечно, нужно, но какими способами?
Подростки матерятся и порой не стесняются произносить нецензурные слова даже при учителях и родителях. Кто-то из взрослых, услышав обсценную лексику из уст тинейджеров, не возмущается, полагая, что деточки позврослеют и поумнеют. Другие, напротив, готовы бороться за чистоту языка любыми методами.
В Ростовской области мать, уличив 12-летнюю дочь в употреблении мата во время интернет-стрима, решила раз и навсегда избавить ребёнка от желания произносить бранные слова. Она заставила девочку чистить зубы водой из унитаза и записала процесс на видео.
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Видео разлетелось по соцсетям и вызвало бурные комментарии. Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что воспитание не сродни унижению, и в данном конкретном случае мать не добьется желаемого результата. Девочка лишь возненавидит родительницу и будет действовать ей вопреки.
Другие комментаторы вспоминают, что раньше за мат мыли рот мылом - в принципе, метод практически тот же самый. А детская психика пластична, обида забудется, а вот урок - нет.
Как вам такой урок воспитания?
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по теме. мамашу, за издевательства над ребёнком оштрафовать. дитё реабилитировать перед народом путём извинений и раскаиваний от тупорылой мамаши.
Каждый день с этим сталкиваюсь по долгу службы
Каждый божий день
Тварь 35 лет, отправивший свою мать на больничную койку
(пенсию отдавать не хотела)
Ни дня в жизни не работавший, кстати.
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Дети выросли и сами стали папашку под плинтус загонять, старые обиды вспоминать. Что не так - в рыло. Воспитание папашкино впрок сыночкам пошло.