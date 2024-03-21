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"Скажи тёте, что она тварь!": неадекватная мамаша устроила скандал после замечания прохожих

"Скажи тёте, что она тварь!": неадекватная мамаша устроила скандал после замечания прохожих

Автор:
21 марта 2024 08:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   воспитание   дети   красноярск   скандал   яжемать   
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Женщина прилюдно отвешивала тумаков своему маленькому сынишке, и окружающие не могли не вмешаться. В ответ получили много мата и назиданий.

Есть такой тип родителей, которые обожают устраивать показательные выступления по воспитанию своих детей. Как правило, действо происходит на публике, выглядит громко, нелепо, а в ряде случаев еще и отвратительно.


17 марта на ул. Вильского жительница Красноярска наградила тумаками своего малолетнего сына. Она материлась, орала на малыша, и находившиеся рядом люди сделали мамаше замечание. Как водится, ответ не заставил себя долго ждать. Неадекватная дама не просто обматерила прохожих, но пыталась заставить сына произнести в адрес своих заступниц нелицеприятные выражения.


Ребёнок, который едва научился разговаривать, был растерян и явно не понимал, что от него хотят. Безобразную сцену оскорблений сняли на видео.

В конце концов мадам плюнула в "нищих" оппоненток и удалилась, явно довольная собой.


Земляки женщины во мнениях относительно поведения мамаши разделились. Одни считают, что огульно судить быдло-даму не стоит. Вон, ребёнку фрукты купила - значит, заботится о сыне. Другие уверены, что с такой мамашей у ребёнка мало шансов вырасти нормальным человеком.


Подписчица, приславшая видео в паблик "ЧП Красноярск" пояснила, что полиция была вызвана, как только увидели сцену избиения малыша, но женщина быстро ушла и по горячим следам правоохранители её не нашли. Однако заявление написано, и в конце концов нерадивую мамашу найдут, т.к. около "Пятёрочки" всегда работают камеры наблюдения, и они наверняка зафиксировали воспитательный момент от благополучной мадам.


Источник:

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Метки: Видео   воспитание   дети   красноярск   скандал   яжемать   
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13  комментариев
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7k
Roman 2 часа назад
Дебилы, ведущиеся на манипуляции чужих детей, вы или дипломы педагогические показывайте или сразу идите молча в жопу!
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26k
sssss3 2 часа назад
Давайте честно, на Фишках нас на пиндосский манер кормят отборнейшим ГОВНОМ.
Каждый день по 2-3-4-5-6 публикаций,
"мужчины плохие, а вы что думаете по этому поводу???"
"женщины плохие, а вы что думаете по этому поводу???"
""ког-то чем-то где-то ЧУТЬ не убило, а вы что думаете??"
"кто-то кого-то ударил или обозвал, а вы что думаете???"
"его уволили за кактус, а вы что думаете???"
.
Что я думаю,
1) Фишки стали ГОВНО-сайтом зачастую с переводным с английского низкопробнейшим контентом. Если контент о России то самую грязь и мерзость освещает.
2) если начались массовые говно публикации, то через пару лет оканчиваться они будут "не что вы думаете???"
а визгами "надо тащить в суд!!!!"
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418
Alex 2 часа назад
Судя по тому как она угрожает позвать мужа на разборки - она и живет за счет мужа. Или муж "подкаблучник" - безукоризнено выполняет все "хотелки" женушки или он ее реально боиться (бывают такие бабы что в ссоре реально убить могут).
А вот Айфон 11 такому ребенку рановато давать. Такой девайс не каждый взрослый может себе позволить. Так что если он его про@бал - в этом вина только родителей - лохов....
Конечно надо приучать детей следить за своими вещами, но не таким способом...
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Schreibikus
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