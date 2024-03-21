"Скажи тёте, что она тварь!": неадекватная мамаша устроила скандал после замечания прохожих

Женщина прилюдно отвешивала тумаков своему маленькому сынишке, и окружающие не могли не вмешаться. В ответ получили много мата и назиданий.
Есть такой тип родителей, которые обожают устраивать показательные выступления по воспитанию своих детей. Как правило, действо происходит на публике, выглядит громко, нелепо, а в ряде случаев еще и отвратительно.
17 марта на ул. Вильского жительница Красноярска наградила тумаками своего малолетнего сына. Она материлась, орала на малыша, и находившиеся рядом люди сделали мамаше замечание. Как водится, ответ не заставил себя долго ждать. Неадекватная дама не просто обматерила прохожих, но пыталась заставить сына произнести в адрес своих заступниц нелицеприятные выражения.
Ребёнок, который едва научился разговаривать, был растерян и явно не понимал, что от него хотят. Безобразную сцену оскорблений сняли на видео.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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В конце концов мадам плюнула в "нищих" оппоненток и удалилась, явно довольная собой.
Земляки женщины во мнениях относительно поведения мамаши разделились. Одни считают, что огульно судить быдло-даму не стоит. Вон, ребёнку фрукты купила - значит, заботится о сыне. Другие уверены, что с такой мамашей у ребёнка мало шансов вырасти нормальным человеком.
Подписчица, приславшая видео в паблик "ЧП Красноярск" пояснила, что полиция была вызвана, как только увидели сцену избиения малыша, но женщина быстро ушла и по горячим следам правоохранители её не нашли. Однако заявление написано, и в конце концов нерадивую мамашу найдут, т.к. около "Пятёрочки" всегда работают камеры наблюдения, и они наверняка зафиксировали воспитательный момент от благополучной мадам.
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Каждый день по 2-3-4-5-6 публикаций,
"мужчины плохие, а вы что думаете по этому поводу???"
"женщины плохие, а вы что думаете по этому поводу???"
""ког-то чем-то где-то ЧУТЬ не убило, а вы что думаете??"
"кто-то кого-то ударил или обозвал, а вы что думаете???"
"его уволили за кактус, а вы что думаете???"
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Что я думаю,
1) Фишки стали ГОВНО-сайтом зачастую с переводным с английского низкопробнейшим контентом. Если контент о России то самую грязь и мерзость освещает.
2) если начались массовые говно публикации, то через пару лет оканчиваться они будут "не что вы думаете???"
а визгами "надо тащить в суд!!!!"
нет 40 постов о котиках и смешных ситуациях на Фишках ежедневно.
Только в Солянке ну там ещё и сиськи в довесок
А вот Айфон 11 такому ребенку рановато давать. Такой девайс не каждый взрослый может себе позволить. Так что если он его про@бал - в этом вина только родителей - лохов....
Конечно надо приучать детей следить за своими вещами, но не таким способом...