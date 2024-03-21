"Скажи тёте, что она тварь!": неадекватная мамаша устроила скандал после замечания прохожих

Есть такой тип родителей, которые обожают устраивать показательные выступления по воспитанию своих детей. Как правило, действо происходит на публике, выглядит громко, нелепо, а в ряде случаев еще и отвратительно.

17 марта на ул. Вильского жительница Красноярска наградила тумаками своего малолетнего сына. Она материлась, орала на малыша, и находившиеся рядом люди сделали мамаше замечание. Как водится, ответ не заставил себя долго ждать. Неадекватная дама не просто обматерила прохожих, но пыталась заставить сына произнести в адрес своих заступниц нелицеприятные выражения.

Ребёнок, который едва научился разговаривать, был растерян и явно не понимал, что от него хотят. Безобразную сцену оскорблений сняли на видео.