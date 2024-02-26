Дядя распилил дверь, когда племянница закрылась в своей комнате с парнем

Мужчина, просунув голову в дверь, прочитал племяннице нотацию: "Мы же говорили не запирать дверь, когда к тебе приходит парень, не так ли?"

Далее он переключает своё внимание на парня: "Не смей трогать мою племянницу, кусок говна. Я сказал тебе раз, скажу и два".

Ролик вызвал неоднозначную реакцию зрителей.

"Их дом, их правила", - написал один.

Второй согласился: "Побольше бы таких мам и братьев".

"И почему моя дочь больше не разговаривает со мной?" - пошутил неизвестный.

"Очень умно... потом они сделают это тайно, где-нибудь в машине", - добавил другой.