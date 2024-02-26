Дядя распилил дверь, когда племянница закрылась в своей комнате с парнем

В сети завирусился ролик воспитательного процесса. На кадрах женщина объясняет, что разрешает дочери приглашать в гости парня. Есть только одно условие: не запирать дверь в комнату.
Подростки нарушили запрет, а мама позвала на помощь своего брата. Мужчина отпилил часть двери электропилой.
Видео собрало более 50 тыс. просмотров и сотни комментариев.
"Итак, моя дочь спросила меня, можно ли ей пригласить парня. Я ответила, что да, но есть правила. Не закрывайте дверь! Она привела парня и тут же заперлась", - поделилась мать.
Дядя девушки быстро выпилил окошко в двери.
Слышно, как подросток кричит на своих родственников: "Оставьте его в покое". А дядя в шутку выкрикивает известную фразу из фильма "Сияние": "А вот и Джонни!"
Мужчина, просунув голову в дверь, прочитал племяннице нотацию: "Мы же говорили не запирать дверь, когда к тебе приходит парень, не так ли?"
Далее он переключает своё внимание на парня: "Не смей трогать мою племянницу, кусок говна. Я сказал тебе раз, скажу и два".
Ролик вызвал неоднозначную реакцию зрителей.
"Их дом, их правила", - написал один.
Второй согласился: "Побольше бы таких мам и братьев".
"И почему моя дочь больше не разговаривает со мной?" - пошутил неизвестный.
"Очень умно... потом они сделают это тайно, где-нибудь в машине", - добавил другой.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если уж не хотели, чтоб она запиралась, так проще было заранее демонтировать замок
Сразу бы с "кормушкой" поставили. Открыли и посмотрели в случае чего....
Вдруг дверь вылетает от удара с ноги, врывается Чапаев, принюхивается и с облегчением произносит: «уффф, а я-то думал курили».
Зачем этот картон пилить, зачем там замок в принципе? Это бумага кулаком пробивается