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Дядя распилил дверь, когда племянница закрылась в своей комнате с парнем

Дядя распилил дверь, когда племянница закрылась в своей комнате с парнем

Автор:
26 февраля 2024 10:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   воспитание   дверь   подросток   правило   семья   
2681
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В сети завирусился ролик воспитательного процесса. На кадрах женщина объясняет, что разрешает дочери приглашать в гости парня. Есть только одно условие: не запирать дверь в комнату.

Подростки нарушили запрет, а мама позвала на помощь своего брата. Мужчина отпилил часть двери электропилой.

Видео собрало более 50 тыс. просмотров и сотни комментариев.

"Итак, моя дочь спросила меня, можно ли ей пригласить парня. Я ответила, что да, но есть правила. Не закрывайте дверь! Она привела парня и тут же заперлась", - поделилась мать.


Дядя девушки быстро выпилил окошко в двери.

Слышно, как подросток кричит на своих родственников: "Оставьте его в покое". А дядя в шутку выкрикивает известную фразу из фильма "Сияние": "А вот и Джонни!"

Мужчина, просунув голову в дверь, прочитал племяннице нотацию: "Мы же говорили не запирать дверь, когда к тебе приходит парень, не так ли?"

Далее он переключает своё внимание на парня: "Не смей трогать мою племянницу, кусок говна. Я сказал тебе раз, скажу и два".

Ролик вызвал неоднозначную реакцию зрителей.

"Их дом, их правила", - написал один.

Второй согласился: "Побольше бы таких мам и братьев".

"И почему моя дочь больше не разговаривает со мной?" - пошутил неизвестный.

"Очень умно... потом они сделают это тайно, где-нибудь в машине", - добавил другой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   воспитание   дверь   подросток   правило   семья   
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17  комментариев
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12k
Гомерчик 5 часов назад
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115
Николай Скобеев 12 минут назад
Правильно всё. Изначально оговорили условия - дверь не запирать. Девка согласилась, но благополучно забила на договорённости и получила то, что заслужила. Неплохой урок на будущее.
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5k
Vlamir 38 минут назад
Вдруг она там КУРИЛИ!!!
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3k
Егор Попов Час назад
Дверь из картона или ДВП. Даже вышибать и тем более пилить не нужно, надави как следует и замок выломается из креплений.
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2k
Baklanavr Час назад
И чего добились? Что она вместо того, что бы домой приводить и быть хоть под каким-то контролем будет бегать по другим местам. Или она там из дома не выходит? Ну у него встретятся в след раз. К маме с дядями явно доверия у ребенка нет, судя по методам воспитания понятно почему.
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42k
Сергей 2 часа назад
Очередные тиктокеры.
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11k
Dabus 3 часа назад
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2k
Никита Сергеевич 3 часа назад
Её дом, её правила. Ребенку чет не нравится, пускай собирает манатки и гуляет на все 4 стороны. У них в два счета родительских прав лишат, стоит только пожаловаться.
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19k
Роберт Шекли 4 часа назад
По-моему, это клиника
Если уж не хотели, чтоб она запиралась, так проще было заранее демонтировать замок
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10k
uehl 4 часа назад
Ипанутые люди! У мамашки вообще интелекта на лице нет.
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1k
Димыч 4 часа назад
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35k
Юрий 4 часа назад
Дверь то картонная...

Сразу бы с "кормушкой" поставили. Открыли и посмотрели в случае чего....

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21k
Shtoppi 5 часов назад
Петька с Анкой закрылись в комнате и давай сексом заниматься.
Вдруг дверь вылетает от удара с ноги, врывается Чапаев, принюхивается и с облегчением произносит: «уффф, а я-то думал курили».
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5k
Отвратительный Мужик 5 часов назад
Да позно тут воспитывать , уже воспитала.
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17k
Majul 5 часов назад
Это дверь? ) Два куска окрашенного оргалита и картонные перегородки.
Зачем этот картон пилить, зачем там замок в принципе? Это бумага кулаком пробивается
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19k
Голос Вселенной 5 часов назад
Просто вскроет эту девочку где -нибудь в подворотне... Делов-то...
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