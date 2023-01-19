Прекрасное случайное мгновение

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Поймать тот особенный момент, превращающий обычное фото в шедевр, не так просто. Но если уж удастся это сделать, то появляются особенные моменты времени, сохранившиеся в вечности.
И очарование этих фото как раз в их случайности. Все они не постановочные, и в этом состоит их уникальность.
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