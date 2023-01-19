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Прекрасное случайное мгновение

Прекрасное случайное мгновение

Автор:
19 января 2023 15:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   история   кадр   мгновение   мир   очарование   память   фото   
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Поймать тот особенный момент, превращающий обычное фото в шедевр, не так просто. Но если уж удастся это сделать, то появляются особенные моменты времени, сохранившиеся в вечности.

И очарование этих фото как раз в их случайности. Все они не постановочные, и в этом состоит их уникальность.

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Метки: интересно   история   кадр   мгновение   мир   очарование   память   фото   
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3  комментария
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87k
Феофан Полчаса назад
Если внимательно посмотреть, то не поймал.
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52k
smakido 9 минут назад
Зачетные фото!
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39k
Example 6.2.6 16 минут назад
Автор, выкладывай просто подборку фотографий. Твои убогие подписи, просто вызывают жалость.
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