Уничтожили все: мужчина показал, что арендаторы сделали с его идеальным жильем

37-летний Музингайе Ндуна, который сдает свой дом в Вест-Мидлендсе (Великобритания) с помощью сервиса Airbnb, показал на видео, что с его идеальным жильем сделали недобросовестные арендаторы.

По словам мужчины, ночью ему поступили тревожные сообщения от полиции и соседей, поэтому утром он отправил туда своего уборщика и был ошеломлен, увидев масштабы разрушений.