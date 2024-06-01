Уничтожили все: мужчина показал, что арендаторы сделали с его идеальным жильем

FISHKINET
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора Миллиардер из США решил повторить попытку спуститься на батискафе к Титанику Миллиардер из США решил повторить попытку спуститься на батискафе... Что за вызывающие красотки на обочинах Тайваня Что за вызывающие красотки на обочинах Тайваня «Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области, расстрелявшего банду иностранцев, напавших на его дом «Я защищал семью»: суд оправдал мужчину из Ивановской области,... Последняя поездка Последняя поездка 15 сантиметров по мнению женщин 15 сантиметров по мнению женщин "Отпусти, пожалуйста, я больше так не буду!": в Самаре поймали педофила-мигранта, преследовавшего девочек "Отпусти, пожалуйста, я больше так не буду!": в Самаре поймали... В Новороссийске мужчина шлёпнул по попе 11-летнюю девочку, а потом потребовал доказать, что девочка действительно ребёнок В Новороссийске мужчина шлёпнул по попе 11-летнюю девочку, а потом... Мужчина упал с третьего этажа на скамейку, встал и пошёл дальше Мужчина упал с третьего этажа на скамейку, встал и пошёл дальше "Просто животное": интернет-пользователи раскритиковали украинского артиста Потапа, поглумившегося над смертью Заворотнюк "Просто животное": интернет-пользователи раскритиковали... Цитадель Ла-Ферьер – жемчужина системы обороны Гаити Цитадель Ла-Ферьер – жемчужина системы обороны Гаити Автоподставы возвращаются. Что делать, если вы попали в подобную ситуацию Автоподставы возвращаются. Что делать, если вы попали в подобную... «На меня здесь клевета самая настоящая»: водитель, не пропустивший скорую в Волгограде, обвинил фельдшеров в хамстве и назвал их гопниками «На меня здесь клевета самая настоящая»: водитель, не пропустивший... Особенная собака Пэтси Энн, которая любила встречи Особенная собака Пэтси Энн, которая любила встречи Появились подробности задержания женщины с пустой коляской в Уфе Появились подробности задержания женщины с пустой коляской в Уфе Ржавую Chevrolet Camaro 1969 из коллекции Пола Уокера продадут на аукционе Ржавую Chevrolet Camaro 1969 из коллекции Пола Уокера продадут на... Блок обработки мочи вышел из строя на МКС Блок обработки мочи вышел из строя на МКС Из жизни сисадмина: работа, быт и боль Из жизни сисадмина: работа, быт и боль
Уничтожили все: мужчина показал, что арендаторы сделали с его идеальным жильем

Уничтожили все: мужчина показал, что арендаторы сделали с его идеальным жильем

Автор:
01 июня 2024 09:32
Метки: аренда   бардак   в мире   жилье   люди   срач   фото   
1585
8

Все двери были выломаны или сняты с петель, мебель разбита, раковина в ванной оторвана от стены, матрасы лежали в саду так, будто их выбросили из окна на втором этаже.

37-летний Музингайе Ндуна, который сдает свой дом в Вест-Мидлендсе (Великобритания) с помощью сервиса Airbnb, показал на видео, что с его идеальным жильем сделали недобросовестные арендаторы.

По словам мужчины, ночью ему поступили тревожные сообщения от полиции и соседей, поэтому утром он отправил туда своего уборщика и был ошеломлен, увидев масштабы разрушений.

×

На опубликованных снимках можно увидеть, что все деревянные двери выломаны или сняты с петель, мебель разбита, раковина в ванной оторвана от стены, матрасы лежат в саду так, будто их выбросили из окна на втором этаже.


Мистер Ндуна, который после увольнения с предыдущей работы стал инвестором в сфере недвижимости, уверен, что это была атака на его бизнес из-за недобросовестной конкуренции.

Позже владельцу выставили счет за восстановление дома — 12 000 фунтов стерлингов(почти полтора миллиона рублей), и он даже задумался о том, чтобы полностью бросить это дело.

К счастью, сервис Airbnb провел внутреннее расследование и выделил Музингайе 8 450 фунтов стерлингов (около миллиона рублей) компенсации в рамках своей программы защиты хозяев от убытков. Сообщается, что на восстановление недвижимости ушло две недели.

"Когда я впервые увидел фотографии, то был шокирован. Никогда раньше не имел дела с полицией, поэтому волновался, что произошло что-то серьезное и мне придется сидеть в суде", — рассказывает Ндуна.

Впервые мужчина принял гостей с Airbnb в 2021 году. Его дом часто арендовали семьи, которым нужен был доступ к больнице, расположенной неподалеку.

Видео инвестора собрало более 20 тысяч лайков и множество репостов и комментариев.

  • "Почему, просто почему? Я не понимаю менталитет некоторых людей!";
  • "Выглядит как поле боя";
  • "Кошмар, они уничтожили абсолютно все";
  • "Какое-то безумие, что с этими людьми не так?";
  • "Боже мой! Как у людей хватает совести делать такое?".

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: аренда   бардак   в мире   жилье   люди   срач   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
793
Шурман 2 часа назад
У нас есть квартира в центре города и мы ее сдаем с 2008 года . Были разные жильцы но мы всегда заключаем контракт и полную перепись всего т.к сдаем ее с мебелью . Было дело сдавали одной бабке чиновнице из совета Европы , на вид была милая женщина и попросила остаться еще на одну ночь после окончания срока арены , мы согласились и она обещала что все будет так же чисто как и было . Я приехал на следующий день за ключами они как и обговаривали остались в почтовом ящике а вот от квартиры я офигел . Когда я зашел в дом я в шоке был , кругом специально раскидан мусор и бутылки от вина и пива и водки , на полу так же валялась пицца и еще всякая хернь . Позвонил жене она той стала названивать а она говорит что не помнит ни чего что было ночью но потом все же перечислила нам деньги за уборку и тд потому что ее гарантийные деньги были заблокированы банком и только после нашей проверки мы могли их разблокировать , итог был такой она и заплатила за уборку и лишилась еще 1000 евро а 1200 остальных мы ей перечислили .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Vacony Час назад
ну такое крепление раковины силиконом на стену только вообще для бесстрашных... она и так должна была когда то упасть кому то на ноги и поломать пальцы....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Рома Час назад
А што , полиция такие дела не рассматривает ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1862 поста (1817 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

393010



Другие посты автора
Популярное
«Это не право, а обязанность»: российских работодателей хотят заставить платить нормальную зарплату своим сотрудникам
«Это не право, а обязанность»: российских работодателей хотят заставить платить...
В Краснодаре психолог и коуч-энергопрактик сожгла себя у Кубанского аграрного университета
В Краснодаре психолог и коуч-энергопрактик сожгла себя у Кубанского аграрного университета
Набирающие популярность
Свет оранжевых звезд подошел земным организмам лучше солнечного
Свет оранжевых звезд подошел земным организмам лучше солнечного
«Партизан» с гитарой
«Партизан» с гитарой
Революционные наушники Picun F6: звук премиум-класса по обычной цене
Революционные наушники Picun F6: звук премиум-класса по обычной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#история#аварии#собака#полиция#Россия#улыбнуло
#в мире#люди#интересно#интересное#Автовсячина#факты#кино#инцидент#кот#убийство
#машина#автомир#животные#ДТП#авто аварии#позитив#фильм#девушки#необычно#США
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Не «нет денег на ремонт», а суровый московский лофт Не «нет денег на ремонт», а суровый московский лофт "Моя квартира - что хочу, то и делаю!": ситуации с неадекватными владельцами жилья "Моя квартира - что хочу, то и делаю!": ситуации с неадекватными владельцами жилья Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмным жильём Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмным жильём 30 беспардонных и жадных арендодателей, от которых хочется сбежать 30 беспардонных и жадных арендодателей, от которых хочется сбежать "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир

На что жалуетесь?

Вернуться